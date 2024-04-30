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8 дней
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
21 июля в 13:15
10 авг в 13:15
69 000₽ за человека
8 дней
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Начало: Ж. - д. вокзал Архангельска, 08:00
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
69 000₽ за человека
2 дня
Выходные в архангельской глубинке с морской прогулкой к острову Кий
Погулять по Онеге, проехать на катере по Белому морю и побывать в заброшенном островном монастыре
Начало: Отель в Онеге, любое удобное для вас время
20 июля в 10:00
27 июля в 10:00
8 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладислав30 апреля 2024Лучшее путешествие моей жизни
- ВВасилина20 августа 2023Очень понравилось путешествие. Небольшая группа, разнообразные активности, приятные гиды. Спасибо большое Роману и Ольгу за заботу.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На выходные»
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