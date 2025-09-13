Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Архыз: джиппинг и треккинг
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на джипах к Белому водопаду Архыза, наслаждаясь видами горы Пшиш и руслом реки Белой
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
К Софийским озёрам на карачаевских лошадях
Отправляйтесь в захватывающее путешествие верхом через Софийское ущелье. Откройте для себя красоту ледниковых озёр и горных пейзажей
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш
Лёгкая конная прогулка по живописным местам Архыза. Подходит для начинающих всадников и семей с детьми. Погрузитесь в атмосферу гор и рек
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архызе
Сколько стоит экскурсия по Архызу в сентябре 2025
Сейчас в Архызе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
