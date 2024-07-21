12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия к потрясающим озёрам Архыза
Пешая экскурсия на Дуккинские озёра в Архызе подарит вам незабываемые впечатления. Прогулка по горной тропе, купание в озёрах и великолепные виды ждут вас
Начало: Города КМВ, по договоренности
Расписание: по набору группы или индивидуально в любой день
8 авг в 06:00
10 авг в 06:00
6 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия по древним аланским храмам и горным пейзажам Архыза
Путешествие в Архыз из Пятигорска - это уникальная возможность окунуться в древнюю историю алан и насладиться великолепными горными видами
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
8 авг в 06:30
10 авг в 06:30
2 700₽ за человека
14 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПутешествие к Софийским водопадам в Архызе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Софийским водопадам из КМВ. Величественные горы, бурные реки и дикая природа ждут вас на этом маршруте
Начало: Города КМВ, по договоренности
Расписание: каждые вторник, четверг, суббота по набору группы или индивидуально в любой день
8 авг в 06:00
10 авг в 06:00
6 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архызу с посещением древних храмов
Погрузитесь в атмосферу Архыза: живописные виды, древние храмы и загадочные артефакты ждут вас на этом уникальном маршруте
Начало: Железноводск/Ессентуки, по договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
25 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Архызу: перевал Гум-Баши, древнее аланское городище и посёлки
Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам возможность увидеть древние аланские храмы, мистический лик Христа и насладиться горнолыжным курортом
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 7:00
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от 26 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архызу: храмы, горы и горнолыжный курорт
Посетите древние храмы, насладитесь видами Кавказа с перевала Гум-Баши, узнайте тайны лика Христа и погрузитесь в атмосферу горнолыжного курорта Архыз
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: В будни c 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
от 26 000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Архызу: от горных троп до византийских храмов
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Архызу! Увидите Эльбрус, залезете в Сырную пещеру, подниметесь к Лику Христа и посетите Аланское городище
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
22 000₽ за всё до 7 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописному Архызу с подъемом на канатной дороге
Индивидуальная экскурсия в Архыз с купанием в термальных источниках. Живописная природа, канатная дорога и панорамные виды ждут вас
Начало: Пятигорск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
18 500₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное путешествие в Архыз: храмы и горнолыжный курорт
По пути к удивительным склонам Архыза проедем через перевал Гумбаши, увидим Эльбрус и Кавказский хребет, посетим Шоанинский храм и лик Христа
Начало: Кисловодск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
Индивидуальный тур в Домбай из Архыза
Путешествие в Домбай из Архыза с посещением озера Каракёль, реки Уллу-Муруджу и живописного посёлка Домбай. Откройте для себя Кавказ по-новому
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
18 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 июля 2024Начну с того, что заказав экскурсию, я тольком не прочитала о ней. Мне захотелось чего то не банального. А почитать
- ААлександр3 мая 2024Минусы: неровности на дороге, невнимательность водителя.
- ТТатьяна7 октября 2023Огромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль
- ААртем30 августа 2023Маршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Популярные экскурсии»
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