Эко-тропами Теберды. Конный тур

Лучший вариант отдыха для начинающих конных всадников

4.7
3 отзыва
Лучший вариант отдыха для начинающих конных всадников.

Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей! В одном туре вы соедините обучение верховой езде, конные прогулки и походы, канатный подъем на гору Мусса-Ачитара, автобусные информативно-исторические экскурсии к древним Сентинскому и Шоанинскому храмам, оздоровительную релаксацию в комплексе термальных источников.
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

В гору на канатке
В гору на канатке
Совершим подъем по канатной дороге на знаменитую гору Домбая
Полный релакс
Полный релакс
Порелаксируем в горячих источниках минеральных вод
Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Получим прилив сил и здоровья от пребывания в экологически чистой зоне и природных целебных минеральных источников
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Попробуем вкуснейшие блюда кавказской кухни из эко-продуктов
Новый навык
Новый навык
Получим навыки верховой езды на лошадях и пообщаемся с прекрасными животными

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Теберда

В Минеральных Водах, транспортных воротах Северного Кавказа, стартуют сразу два тура — активный конный тур и экскурсионный тур по территориям всероссийских курортов Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии.

Вы не прогадали, выбрав именно эту программу: именно в ней гармонично соединились обучение верховой езде и полноценные конные походы, информационно насыщенные культурно-исторические и биологические экскурсии и легкий треккинг в мир горной природы Кавказа, подъем по канатной дороге на знаменитую гору Домбая и релаксация в горячих источниках минеральных вод!

Навыки, умения, знания, эмоции, впечатления, — все это вы получите в максимально возможном объеме в вашем приключении на Кавказе!

Проживание: гостиница, г. Теберда.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды к месту размещения с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

Минеральные Воды - ТебердаМинеральные Воды - ТебердаМинеральные Воды - ТебердаМинеральные Воды - Теберда
2 день

Обучение верховой езде. Тебердинский заповедник

Первые уроки верховой езды в активном конном туре на Северном Кавказе начинаются в Теберде.

Поляна Ат-Чапхан-Джер или Место конных скачек — самое подходящее место для начальных этапов обучения!

Вы научитесь лихо вскакивать на лошадь и верно держать осанку.

Тренировка требует недолгого отдыха, а затем подключается экскурсионный тур по Карачаево-Черкесии, и вы совершите пешую экскурсию в знаменитый биосферный Тебердинский заповедник.

Природа здесь удивляет великолепием и разнообразием, а в центральной усадьбе в вольерах живут олени, зубры, медведи, волки, лисы, кабаны, — кого только нет!

И все они с удовольствием идут на близкий контакт с вами!

Проживание: гостиница, г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Обучение верховой езде. Тебердинский заповедникОбучение верховой езде. Тебердинский заповедникОбучение верховой езде. Тебердинский заповедникОбучение верховой езде. Тебердинский заповедник
3 день

Обучение верховой езде. Водопад Шумка

Сегодня вам предстоит ранний подъем, потому что именно в этот день активного конного тура на Северном Кавказе вам предстоит закрепить навыки верховой езды, полученные накануне, а также приступить ко второму этапу обучения.

Приобретенные знания и умения помогут вам освоить различные виды конного шага.

Затем — отдых после тренировки и следующая экскурсия.

Вас встречает эффектный «громкоговорящий» водопад Шумка!

Его голос слышен задолго до того, как виден сам водопад!

Вы сможете насладиться видом горного каскада, радужной водной пыли, живописью скал и сделать замечательные фотоснимки!

А завтра вас ожидает ваш первый самостоятельный конный поход — будьте готовы к новым ощущениям!

Проживание: гостиница, г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Обучение верховой езде. Водопад ШумкаОбучение верховой езде. Водопад ШумкаОбучение верховой езде. Водопад ШумкаОбучение верховой езде. Водопад Шумка
4 день

Радиальный конный поход

Итак, в конном туре на Кавказе в Карачаево-Черкесии стартует первый самостоятельный выезд на лошадях!

Стройный караван отправляется на конную прогулку и одновременно — экскурсию по живописным окрестностям Теберды.

Панораму этого старейшего и красивейшего курорта Северного Кавказа вы сможете обозреть, поднявшись на гору над Тебердой.

После возвращения у вас есть свободное время, которое можно посвятить пешим прогулкам, знакомством с местными рынками и, разумеется, кафе или ресторанчикам с блюдами заманчивой, ароматной, аппетитной кавказской кухни!

После конного похода самобытные лакомства так вкусны!

Вы можете расслабиться, ведь завтра — легкий день экскурсионного тура на Кавказе!

Проживание: гостиница, г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Радиальный конный походРадиальный конный походРадиальный конный походРадиальный конный поход
5 день

Домбай. Гора Мусса-Ачитара

День перерыва — то, что нужно после первой прогулки верхом.

Вступает в свои права экскурсионный тур на Северном Кавказе!

Вы посетите одну из главных достопримечательностей горного Домбая — обзорную площадку горы Мусса-Ачитара.

Канатный подъемник доставит вас на высоту, с которой открываются самые грандиозные и масштабные виды массивов всего Главного Кавказского хребта.

Канатно-кресельная дорога поднимает вас по двум очередям — до высот 2277 м и 3200 м, и вам по-разному продемонстрируют свои красоты вершины гор Белалакая, Инэ и огромный пик Домбай-Ульген высотой 4046 м, ущелья Алибек и Аманауз.

В солнечную погоду не скроется даже гигант Эльбрус с двумя головами-вершинами!

Проживание: гостиница, г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Домбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-Ачитара
6 день

Мухинское ущелье. Конный поход

Настоящее длительное конное путешествие по одному из красивейших ущелий Карачаево-Черкесии — пик активного конного тура на Северном Кавказе!

Ущелье реки Муху — действительно колоритный уникальный каньон почти безграничного Тебердинского заповедника, а прогулка верхом вдоль реки не только не перегружает организм, но и дарит возможность увидеть вершины и леса во всем богатстве красок и форм, надышаться вволю горным воздухом с ароматами альпийских трав и хвои.

Вы подниметесь к верховьям ущелья и увидите всеохватывающие завораживающие панорамные виды цепей гор и долин рек.

Сегодня в активном конном путешествии на Северном Кавказе — день самых лучших, самых крутых фотосессий в вашей жизни!

Проживание: гостиница, г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Мухинское ущелье. Конный походМухинское ущелье. Конный походМухинское ущелье. Конный походМухинское ущелье. Конный поход
7 день

Шоанинский храм. Термальные источники

Вы долгое время провели в седле и конный тур уступает место автобусному экскурсионному туру на Северном Кавказе.

Две такие разные экскурсии предстоят вам сегодня!

Сначала вы подниметесь к одному из древнейших аланских христианских храмов на территории России: он высится на высоком остроге горы Шоана над глубоким живописным ущельем, а затем отправитесь в знаменитый комплекс источников горячей минеральной воды «Жемчужина Кавказа».

Исторический экскурс и купание в бассейнах с целящей водой станут последними дарами комбинированного активного конного и экскурсионного тура на Кавказе, поэтому постарайтесь отдохнуть «на всю катушку»!

Проживание: гостиница, г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Шоанинский храм. Термальные источникиШоанинский храм. Термальные источникиШоанинский храм. Термальные источникиШоанинский храм. Термальные источники
8 день

Теберда. Минеральные Воды

Сборы и трансфер в Минеральные Воды неотвратимы, но у вас есть время для приобретения сборов трав и горного меда, сувениров и подарков.

До новых встреч на Кавказе!

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 11:00, ориентировочное время прибытия 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Экара».

Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Экара

7 ночей

Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

В гостевом доме Ekara можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.

Гостевой дом «Экара» находится в 40 км от поселка Архыз и в 21 км от поселка Домбай.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в комплекс термальных источников
  • Медицинская аптечка
  • Питание: завтраки, ужины, сухой паек на маршрутах
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Прокат лошадей
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер Минеральные Воды — Теберда — Минеральные Воды
  • Услуги гида-экскурсовода и инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура
  • Подъем по канатной дороге
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
  • ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
  • брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
  • спортивный костюм;
  • теплую куртку;
  • треккинговый рюкзак и «сидушку»;
  • плащ-дождевик;
  • емкость для воды;
  • солнцезащитные очки и крем, эластичный бинт;
  • средство от укусов насекомых и личную аптечку (при необходимости);
  • купальники, одежду для фотосессий.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Теберда (ориентировочно 4 часа).

Место и время завершения тура: г. Теберда, трансфер в г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал
рекомендованное время отъезда с 17:00.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
11 сен 2022
Наш самолёт опоздал на 2 часа, нас все равно встретили, отвезли в гостиницу, хороший номер. На месте в Готцатле нас уже ждали, после продолжительного пути вкусно накормили, напоили, спать уложили))). На месте и в горах проблем никаких не было. Все отлично. На обратном пути также всех развезли по назначению. Очень довольны.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
7 сен 2022
уже не первый раз пользуюсь услугами организатора… выше всяких похвал! тур бронировала буквально перед выездом. всё удалось оформить и оплатить буквально за пару часов. информационная поддержка на высоте. любой вопрос решается быстро. спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
А
6 сен 2022
Гид был не очень разговорчивым, а в первый приезд в незнакомый регион хочется всё-таки получать информацию. В остальном - по программе, проживанию, питанию - замечаний нет, всё хорошо! Благодаря проживанию в гостевом доме в ауле удалось отдохнуть от городской суеты, перезарядиться и перезагрузиться. Порадовало радушие хозяев гостевого дома и вкусная домашняя национальная еда каждый день - кураговая каша, курзе, долма и т. д. При желании у хозяев можно приобрести домашний урбеч и травяной чай, а у соседей - разнотравный мёд и ювелирные изделия, а также пообщаться с местными жителями и проникнуться духом жизни в горном Дагестане.

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