В Минеральных Водах, транспортных воротах Северного Кавказа, стартуют сразу два тура — активный конный тур и экскурсионный тур по территориям всероссийских курортов Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии.
Вы не прогадали, выбрав именно эту программу: именно в ней гармонично соединились обучение верховой езде и полноценные конные походы, информационно насыщенные культурно-исторические и биологические экскурсии и легкий треккинг в мир горной природы Кавказа, подъем по канатной дороге на знаменитую гору Домбая и релаксация в горячих источниках минеральных вод!
Навыки, умения, знания, эмоции, впечатления, — все это вы получите в максимально возможном объеме в вашем приключении на Кавказе!
Проживание: гостиница, г. Теберда.
Питание: ужин в гостинице.
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды к месту размещения с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.
Первые уроки верховой езды в активном конном туре на Северном Кавказе начинаются в Теберде.
Поляна Ат-Чапхан-Джер или Место конных скачек — самое подходящее место для начальных этапов обучения!
Вы научитесь лихо вскакивать на лошадь и верно держать осанку.
Тренировка требует недолгого отдыха, а затем подключается экскурсионный тур по Карачаево-Черкесии, и вы совершите пешую экскурсию в знаменитый биосферный Тебердинский заповедник.
Природа здесь удивляет великолепием и разнообразием, а в центральной усадьбе в вольерах живут олени, зубры, медведи, волки, лисы, кабаны, — кого только нет!
И все они с удовольствием идут на близкий контакт с вами!
Проживание: гостиница, г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Сегодня вам предстоит ранний подъем, потому что именно в этот день активного конного тура на Северном Кавказе вам предстоит закрепить навыки верховой езды, полученные накануне, а также приступить ко второму этапу обучения.
Приобретенные знания и умения помогут вам освоить различные виды конного шага.
Затем — отдых после тренировки и следующая экскурсия.
Вас встречает эффектный «громкоговорящий» водопад Шумка!
Его голос слышен задолго до того, как виден сам водопад!
Вы сможете насладиться видом горного каскада, радужной водной пыли, живописью скал и сделать замечательные фотоснимки!
А завтра вас ожидает ваш первый самостоятельный конный поход — будьте готовы к новым ощущениям!
Проживание: гостиница, г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Итак, в конном туре на Кавказе в Карачаево-Черкесии стартует первый самостоятельный выезд на лошадях!
Стройный караван отправляется на конную прогулку и одновременно — экскурсию по живописным окрестностям Теберды.
Панораму этого старейшего и красивейшего курорта Северного Кавказа вы сможете обозреть, поднявшись на гору над Тебердой.
После возвращения у вас есть свободное время, которое можно посвятить пешим прогулкам, знакомством с местными рынками и, разумеется, кафе или ресторанчикам с блюдами заманчивой, ароматной, аппетитной кавказской кухни!
После конного похода самобытные лакомства так вкусны!
Вы можете расслабиться, ведь завтра — легкий день экскурсионного тура на Кавказе!
Проживание: гостиница, г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
День перерыва — то, что нужно после первой прогулки верхом.
Вступает в свои права экскурсионный тур на Северном Кавказе!
Вы посетите одну из главных достопримечательностей горного Домбая — обзорную площадку горы Мусса-Ачитара.
Канатный подъемник доставит вас на высоту, с которой открываются самые грандиозные и масштабные виды массивов всего Главного Кавказского хребта.
Канатно-кресельная дорога поднимает вас по двум очередям — до высот 2277 м и 3200 м, и вам по-разному продемонстрируют свои красоты вершины гор Белалакая, Инэ и огромный пик Домбай-Ульген высотой 4046 м, ущелья Алибек и Аманауз.
В солнечную погоду не скроется даже гигант Эльбрус с двумя головами-вершинами!
Проживание: гостиница, г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Настоящее длительное конное путешествие по одному из красивейших ущелий Карачаево-Черкесии — пик активного конного тура на Северном Кавказе!
Ущелье реки Муху — действительно колоритный уникальный каньон почти безграничного Тебердинского заповедника, а прогулка верхом вдоль реки не только не перегружает организм, но и дарит возможность увидеть вершины и леса во всем богатстве красок и форм, надышаться вволю горным воздухом с ароматами альпийских трав и хвои.
Вы подниметесь к верховьям ущелья и увидите всеохватывающие завораживающие панорамные виды цепей гор и долин рек.
Сегодня в активном конном путешествии на Северном Кавказе — день самых лучших, самых крутых фотосессий в вашей жизни!
Проживание: гостиница, г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Вы долгое время провели в седле и конный тур уступает место автобусному экскурсионному туру на Северном Кавказе.
Две такие разные экскурсии предстоят вам сегодня!
Сначала вы подниметесь к одному из древнейших аланских христианских храмов на территории России: он высится на высоком остроге горы Шоана над глубоким живописным ущельем, а затем отправитесь в знаменитый комплекс источников горячей минеральной воды «Жемчужина Кавказа».
Исторический экскурс и купание в бассейнах с целящей водой станут последними дарами комбинированного активного конного и экскурсионного тура на Кавказе, поэтому постарайтесь отдохнуть «на всю катушку»!
Проживание: гостиница, г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Сборы и трансфер в Минеральные Воды неотвратимы, но у вас есть время для приобретения сборов трав и горного меда, сувениров и подарков.
До новых встреч на Кавказе!
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 11:00, ориентировочное время прибытия 15:00.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Экара».
Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура.
Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
В гостевом доме Ekara можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.
Гостевой дом «Экара» находится в 40 км от поселка Архыз и в 21 км от поселка Домбай.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Теберда (ориентировочно 4 часа).
Место и время завершения тура: г. Теберда, трансфер в г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал
рекомендованное время отъезда с 17:00.
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).