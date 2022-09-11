1 день

Минеральные Воды - Теберда

В Минеральных Водах, транспортных воротах Северного Кавказа, стартуют сразу два тура — активный конный тур и экскурсионный тур по территориям всероссийских курортов Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии.

Вы не прогадали, выбрав именно эту программу: именно в ней гармонично соединились обучение верховой езде и полноценные конные походы, информационно насыщенные культурно-исторические и биологические экскурсии и легкий треккинг в мир горной природы Кавказа, подъем по канатной дороге на знаменитую гору Домбая и релаксация в горячих источниках минеральных вод!

Навыки, умения, знания, эмоции, впечатления, — все это вы получите в максимально возможном объеме в вашем приключении на Кавказе!

Проживание: гостиница, г. Теберда.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды к месту размещения с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.