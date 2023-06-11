Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней

Вас ждут прогулки по альпийским лугам

Вас ждут прогулки по альпийским лугам, горы Главного Кавказского Хребта, горные озёра с льдинами. Софийские водопады. Знаете, какая высота? 70 метров!!! Посиделки у костра и песни.

Хичины, айран, лагман… Это местные вкусности, попробуем обязательно! И, конечно, яркие звёзды Архыза
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней
Горный лагерь в Архызе и Софийские озера 7 дней

Что вас ожидает 🤩

  • Прогулки по альпийским лугам
  • Горы Главного Кавказского Хребта
  • Горные озёра с льдинами.
  • Софийские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • День 1. Аланское городище, Лик Христа.
  • 11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
  • Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).
  • По пути в горы остановимся в поселке Нижний Архыз, чтобы посмотреть на одну из местных достопримечательностей.
  • Археологи считают, что именно в этих местах давным-давно находилось великое государство Алания. С тех времен и до наших дней дошли три прекрасных храма, Солнечный календарь и суровый, каменный воин. Мы с вами погуляем по улицам древней Алании и узнаем историю этих мест.
  • Также поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 ступеней, чтобы увидеть наскальный Лик Христа. Он был нарисован еще в IХ веке и прекрасно сохранился до наших времен.
После прогулки вас ждет первый приятный бонус — местный сувенирный рынок! Горный чай, магнитики, варенье из черники, брусники, малинки… Прекрасные шали, сувенирные кружки, бусы, браслеты. Все, что вашей душе угодно!
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Переезд в пос. Архыз, на поляну Таулу. После приезда, разбиваем палаточный лагерь. Вокруг нас горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет, а рядом бежит река Псыш! В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте.
Стоянка находится на высоте 1600 м.
Продолжительность перехода от микроавтобуса к стоянке: 1-2 минуты.
День 2. Софийские водопады.
Сегодня часть пути нам предстоит преодолеть на горном транспорте — УАЗике! Поедем по Софийской долине, вдоль реки София. Дорога приводит на большую туристическую поляну, которая называется Ледниковая ферма.
Дальнейший маршрут к водопадам предстоит проделать пешком! Сначала тропа идет через хвойный лес, через небольшие речушки и густые березовые рощи. Чем выше поднимаешься, тем сильнее меняется пейзаж: пихтовые леса остаются позади, появляются каменистые участки, местами могут лежать еще не растаявшие снежники.
Путь к водопадам не сложный, он будет по силам каждому человеку. Здесь идет постоянный, но небольшой набор высоты. С каждым шагом незаметно поднимаемся все выше и выше. А стоит обернуться назад – и тут же долина Софии подарит нам необыкновенные виды!
Одним из символов Архыза является красавица-гора София. Ее высота – 3637 м. И здесь же природа создала могучий Софийский ледник. Его острые, ледяные вершины упираются в небо, издалека они похожи на огромных сказочных существ в снежных шапках и с густой бородой.
В теплое время года ледник тает, и образуются великолепные Софийские водопады. Высота водопадов - 70 метров!!! С невероятным шумом огромная масса воды падает вниз, на темные скалы и дает начало белой, пенящейся реке София.
День 3. Озера балки Орленок.
Горные хребты Архыза славятся своими разноцветными озерами. Сегодня мы увидим несколько водоемов, расположенных на Софийском хребте.
По пихтовому лесу, вдоль реки Орленок, тропа поднимет нас на Софийский хребет. Пройдя лес, выйдем в нашу любимую зону альпийских лугов, на огромную цветочную поляну! Это место прекрасно летом, здесь всегда цветут цветы. Наши снимки украсят желтые девясилы, фиолетовые флоксы, голубые незабудки, белые крокусы.
Поднимаемся выше! Отсюда увидим поселок Архыз и ближайшие горные хребты. Далее выходим на огромное, удивительно ровное плато, над которым возвышается эффектная гора Кара-Джаш.
Еще немного – и мы у цели, возле первого озера! Озера балки Орленок интересны тем, что все они находятся в небольших, каменных чашах. Первое озеро скрывается в лесной зоне, в окружении тенистых сосен. Оно очень уютно расположилось в окружении гранитных камней. Вода здесь совершенно прозрачная, словно горный хрусталь!
Второе озеро имеет изумрудно-голубой цвет. В озере купаемся, отдыхаем и отправляемся в обратный путь.
День 4. Софийские озера, Айматлы-Джагалы кёль.
Именно эту экскурсию наши туристы всегда ждут с особым нетерпением! Ведь Софийские озера — это визитная карточка Архыза.
Наша сегодняшняя прогулка самая высокогорная и самая продолжительная. Рано утром выедем из лагеря на горном транспорте и направимся в долину реки Ак-Айры. Далее пешком будем подниматься все выше, выше и выше!
Пихтовые леса постепенно сменятся альпийскими лугами, после них появятся целые поляны рододендронов и можжевельника. Со стен ущелья скатываются небольшие водопады, а рядом бежит чистейшая речка Ак-Айры.
Впереди подъем на перевал Иркиз (2880 м, 1А). Подъем не простой, но сразу за перевалом открывается настоящая страна озер. Дух захватывает от увиденной красоты!
Софийские озера — яркие, разноцветные, в начале лета украшенные небольшими снежниками и изумрудными льдинками. В одном озере вода имеет необыкновенно-голубой цвет, в другом – бирюзовая, а третье – озеро с водой цвета стали.
Выбрав самое красивое озеро, остановимся возле него на отдых. Искупаемся, пообедаем и отправляемся дальше. Впереди у нас еще одно озеро – Айматлы-джагалы-кёль. Такое необычное название озера все вместе будем тренироваться выговаривать!
Переводится Айматлы-Джагалы-кёль как «озеро с изрезанными берегами». Берега здесь действительно причудливые, волнистые и даже в разгар лета на одной стороне озера всегда можно увидеть небольшие снежники.
День 5. Треккинг на гору Смирнова.
Наш тур продолжается, в этот день отправляемся в путешествие по Архызу на гору Смирнова. Эта вершина названа в честь автора первого проекта спортивного комплекса в Архызе.
Лесная тропа выходит прямо из нашего лагеря и ведет за собой по пихтовому лесу все выше и выше. Вокруг огромные сосны, пихты и ели. В воздухе витает приятный аромат, а под ногами мягкая, сосновая хвоя.
Гора Смирнова является одной из лучших смотровых площадок на плато Габулу-Чат! Выйдя на Лысую поляну, нам откроется потрясающий вид на долины рек Архыз, Псыш, София. Увидим огромный Софийский хребет, гору София и высшую точку этих мест – толстенький Пшиш (3790 м).
Активная часть прохождения по маршруту: 8,6 км, перепад высот 1580-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 6. Малые Дуккинские озера.
Сегодня отправляемся любоваться тремя разноцветными высокогорным озерами! Путь лежит вдоль реки Малая Дукка, которая делает множество витиеватых поворотов и извивается по долине, показывая туристам свой игривый нрав.
В июле здесь цветут рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. В августе по маршруту появляются ягоды — спелая черника и брусника.
Спустя всего пару часов, перед нами покажется первое озеро темно-зеленого цвета. Вода в озере очень прозрачная и так и манит искупаться!
Поднявшись немного вверх по каменной морене, открывается еще один огромный скальный цирк с прекрасным, изумрудно-синим озером! Почти все лето на склонах цирка лежит снег, который искрится на солнышке и отражается белоснежными айсбергами в спокойной глади озера. В этом прекрасном месте сделаем привал и обед.
Но это еще не все! Впереди нас ждет группа маленьких озер и одно крупное, темно-изумрудное озеро. Сверху озеро похоже на гигантскую зеленую ящерицу! Возле озера фотографируемся, отдыхаем и отправляемся в обратный путь.
День 7. Возвращение в г. Минеральные Воды.
Утром завтракаем и собираем наш палаточный лагерь.
Поход по Архызу без рюкзаков завершен, отправляемся в обратный путь.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на микроавтобусе по маршруту
  • Проезды на горном транспорте в три ущелья
  • Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот». На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, баня (за дополнительную плату), электричество постоянно, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
  • Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-6), ужин (день 1-6)
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
  • Входные билеты в Аланское городище
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
  • Страховка (не обязательна)
  • Дополнительные развлечения в горах:
  • Прокат горного велосипеда (1 час): 300 руб.
  • Прогулка на лошадях (1,5 часа): 500-600 руб. с человека
  • Рафтинг (2-2,5 часа, сплав 7 км): 900-1000 руб. с человека
  • Прогулка на квадроцикле (1 час): 2500-3000 руб. с квадроцикла, на котором сидят 2 туриста
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 19:30 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке, без рюкзаков.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1600-2880 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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