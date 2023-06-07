3 день

Треккинг к озерам Малой Дукки

Горный транспорт подвезет нас к началу тропы, а дальше только пешком.

Если вы любите длинные треккинги с множеством фотолокаций — то этот маршрут вам приглянётся!

В этот день похода по горам Архыза увидим 3 озера на реке Малая Дукка.

Все они совершенно разной формы и цвета!

Возле первого озера в июне цветут рододендроны, возле второго озера в августе можно пособирать чернику, а третье озеро просто огромное и красивое.

Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.