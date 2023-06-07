Горный лагерь в Архызе PRO
Вы пройдете по каменистым тропинкам к озерам и водопадам, посетите очень много горных озёр: по плану — 10, а если группа отлично ходит, то сможете увидеть даже больше — Изумрудные озёра Орленок, разноцветные Дуккинские, огромное Семицветное, озеро-капля Запятая и невероятные Софийские озёра.
июл
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники
11:00-11:30 Сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).
Термальные источники.
В первый день похода в Архыз заедем искупаться в термальных источниках!
В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов с горячей и более прохладной водой.
Во второй половине дня приедем в лагерь, поставим палатки.
Вечером будем готовить ужин и знакомиться.
Активная часть похода: 2 км пешком.
Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м.
Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.
Треккинг к озеру Орленок
Нашу треккинговую часть похода в Архыз начнем с посещения озёр Орленок.
Поднимемся на Софийский хребет и по пути впервые увидим альпийские луга.
Пройдя цветочные поляны, полюбуемся на водопад, а затем поднимаемся на удивительно ровное плато!
Отсюда издалека посмотрим на поселок Архыз, а ещё полюбуемся на огромную, очень эффектную гору Кара-Джаш.
Далее зайдем в хвойный лес и сделаем фото первого озера Орленок.
Затем ещё немного пройдем, чтобы увидеть второе изумрудное озеро, которое спряталась выше по ущелью.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.
Треккинг к озерам Малой Дукки
Горный транспорт подвезет нас к началу тропы, а дальше только пешком.
Если вы любите длинные треккинги с множеством фотолокаций — то этот маршрут вам приглянётся!
В этот день похода по горам Архыза увидим 3 озера на реке Малая Дукка.
Все они совершенно разной формы и цвета!
Возле первого озера в июне цветут рододендроны, возле второго озера в августе можно пособирать чернику, а третье озеро просто огромное и красивое.
Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.
Треккинг к озеру Семицветное
Река Дукка богата на прекрасные водоемы.
Полдня будем идти вдоль реки Большая Дукка и плавно подниматься по долине.
Лишь в самом конце ущелья предстоит более крутой набор высоты.
Зато, поднявшись на каменную морену, сразу же за ней увидим Семицветное озеро!
Оно огромное, живописное, в окружении суровых скал.
С разных сторонвода в озере будет разного цвета.
Вместе погуляем по берегу озера и сделаем множество разноцветных фотографий.
Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 1920-2450 м, продолжительность 7-8 часов.
Треккинг к Софийским озерам
Это озёра из серии must seen!
По долине реки Ак-Айры поднимаемся все выше и выше, по пути любуемся на водопады.
Чтобы было легче подниматься, инструктор угостит вас фруктами или орешками.
А затем – подъём на перевал Иркиз!
Только поднялся — и сразу видишь 3 озера!
Озера роскошные, разноцветные!
Фотографируем Софийские озера сверху, затем подойдем к ним поближе.
Спускаться будем по другому ущелью и по пути увидим ещё одно озеро — тёмно-зелёное Айматлы.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2280 м, продолжительность 8-9 часов.
Треккинг к озеру Нижняя Запятая
Сегодня очередь озера, которое по форме напоминает огромную, зелёную каплю или запятую.
Вода в этом изумрудном водоеме удивительно прозрачная, видно дно и огромные камни.
Пройдя к озеру, поднимемся на небольшой пригорок, чтобы полюбоваться им сверху!
Активная часть прохождения по маршруту: 6,3 км, перепад высот 1820-2890-1890 м, продолжительность 8-9 часов.
Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды
С утра просыпаемся в уже таком привычном лагере.
Как обычно, нас ждёт вкусный завтрак!
Сегодня заключительный день похода, поэтому собираем палатки и уезжаем из гор.
12:30-13:30 Возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал).
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот».
Варианты проживания
Палатка
Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот». На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, баня (баня за дополнительную плату), электричество постоянно, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезд на горном транспорте в ущелья (УАЗик)
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот»
- Трёхразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Входные билеты на термальные источники
- Прокат группового снаряжения: костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение: палатка, спальник, каремат (можно взять в прокат)
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- палатка;
- рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
- каремат;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно;
- при необходимости, можно взять трекинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
- Где начинается и заканчивается тур?
11:00-11:30 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).
12:30-13:30 Возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал).
В городе Минеральные Воды остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире на сутки (1800-2000 руб. /сутки).
- Нужно ли оформлять пропуск в пограничную зону?
Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
- Есть ли скидки в туре?
Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 12 до 14 лет включительно.
Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более — каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам. Так что находите компанию — и получайте скидки!
Музыкальная скидка – 5%.
Скидка для туристов, которые берут с собой гитару. Причем, важно не только взять с собой гитару и проносить ее как трофей весь поход, но и не менее 3 раз за тур устраивать музыкальные вечера! Несомненно, очень быстро вы станете любимчиком туристов и инструктора.
- Какая стоимость проката туристического снаряжения?
Стоимость проката туристического снаряжения на Кавказе:
Вид снаряжения Стоимость проката
на 7 дней, руб.
Примечание Спальник 1 000 Спальник с искусственным утеплителем.
Температура комфорта -4… -10С
Каремат 400 Каремат "Ижевский" Двухместная палатка 2 400 Двухслойная, непромокаемая палатка Трехместная палатка 2 800 Двухслойная, непромокаемая палатка Треккинговые палки
(2 шт.)
800 Треккинговые палки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору