Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр

Горный лагерь в Архызе PRO

5
3 отзыва
Программа по дням
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Недельный треккинг по самым живописным местам Архыза для детей и взрослых. Каждый день проходит по лесной зоне и цветущим альпийским лугам.

Вы пройдете по каменистым тропинкам к озерам и водопадам, посетите очень много горных озёр: по плану — 10, а если группа отлично ходит, то сможете увидеть даже больше — Изумрудные озёра Орленок, разноцветные Дуккинские, огромное Семицветное, озеро-капля Запятая и невероятные Софийские озёра.
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Ближайшие даты:
16
июл
23
июл
6
авг
20
авг

Что вас ожидает:

Проверка на стойкость
Проверка на стойкость
Испытаем себя в ежедневных треккинговых маршрутах и поднимемся на высокий перевал
Термальное удовольствие
Термальное удовольствие
Расслабимся в восхитительных термальных источниках, обогащенных полезными элементами
Волшебная природа Архыза
Волшебная природа Архыза
В июне увидим цветущие рододендроны, в августе пособираем чернику около озера и сравним цвета всех озер по пути

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники

11:00-11:30 Сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).

Термальные источники.

В первый день похода в Архыз заедем искупаться в термальных источниках!

В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов с горячей и более прохладной водой.

Во второй половине дня приедем в лагерь, поставим палатки.

Вечером будем готовить ужин и знакомиться.

Активная часть похода: 2 км пешком.

Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м.

Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.

Прибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источники
2 день

Треккинг к озеру Орленок

Нашу треккинговую часть похода в Архыз начнем с посещения озёр Орленок.

Поднимемся на Софийский хребет и по пути впервые увидим альпийские луга.

Пройдя цветочные поляны, полюбуемся на водопад, а затем поднимаемся на удивительно ровное плато!

Отсюда издалека посмотрим на поселок Архыз, а ещё полюбуемся на огромную, очень эффектную гору Кара-Джаш.

Далее зайдем в хвойный лес и сделаем фото первого озера Орленок.

Затем ещё немного пройдем, чтобы увидеть второе изумрудное озеро, которое спряталась выше по ущелью.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.

Треккинг к озеру ОрленокТреккинг к озеру ОрленокТреккинг к озеру ОрленокТреккинг к озеру Орленок
3 день

Треккинг к озерам Малой Дукки

Горный транспорт подвезет нас к началу тропы, а дальше только пешком.

Если вы любите длинные треккинги с множеством фотолокаций — то этот маршрут вам приглянётся!

В этот день похода по горам Архыза увидим 3 озера на реке Малая Дукка.

Все они совершенно разной формы и цвета!

Возле первого озера в июне цветут рододендроны, возле второго озера в августе можно пособирать чернику, а третье озеро просто огромное и красивое.

Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.

Треккинг к озерам Малой ДуккиТреккинг к озерам Малой ДуккиТреккинг к озерам Малой ДуккиТреккинг к озерам Малой Дукки
4 день

Треккинг к озеру Семицветное

Река Дукка богата на прекрасные водоемы.

Полдня будем идти вдоль реки Большая Дукка и плавно подниматься по долине.

Лишь в самом конце ущелья предстоит более крутой набор высоты.

Зато, поднявшись на каменную морену, сразу же за ней увидим Семицветное озеро!

Оно огромное, живописное, в окружении суровых скал.

С разных сторонвода в озере будет разного цвета.

Вместе погуляем по берегу озера и сделаем множество разноцветных фотографий.

Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 1920-2450 м, продолжительность 7-8 часов.

Треккинг к озеру СемицветноеТреккинг к озеру СемицветноеТреккинг к озеру СемицветноеТреккинг к озеру Семицветное
5 день

Треккинг к Софийским озерам

Это озёра из серии must seen!

По долине реки Ак-Айры поднимаемся все выше и выше, по пути любуемся на водопады.

Чтобы было легче подниматься, инструктор угостит вас фруктами или орешками.

А затем – подъём на перевал Иркиз!

Только поднялся — и сразу видишь 3 озера!

Озера роскошные, разноцветные!

Фотографируем Софийские озера сверху, затем подойдем к ним поближе.

Спускаться будем по другому ущелью и по пути увидим ещё одно озеро — тёмно-зелёное Айматлы.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2280 м, продолжительность 8-9 часов.

Треккинг к Софийским озерамТреккинг к Софийским озерамТреккинг к Софийским озерамТреккинг к Софийским озерам
6 день

Треккинг к озеру Нижняя Запятая

Сегодня очередь озера, которое по форме напоминает огромную, зелёную каплю или запятую.

Вода в этом изумрудном водоеме удивительно прозрачная, видно дно и огромные камни.

Пройдя к озеру, поднимемся на небольшой пригорок, чтобы полюбоваться им сверху!

Активная часть прохождения по маршруту: 6,3 км, перепад высот 1820-2890-1890 м, продолжительность 8-9 часов.

Треккинг к озеру Нижняя ЗапятаяТреккинг к озеру Нижняя ЗапятаяТреккинг к озеру Нижняя ЗапятаяТреккинг к озеру Нижняя Запятая
7 день

Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды

С утра просыпаемся в уже таком привычном лагере.

Как обычно, нас ждёт вкусный завтрак!

Сегодня заключительный день похода, поэтому собираем палатки и уезжаем из гор.

12:30-13:30 Возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал).

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные ВодыОтъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные ВодыОтъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные ВодыОтъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды

Проживание

Тур предполагает проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот».

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот». На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, баня (баня за дополнительную плату), электричество постоянно, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.

Палатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезд на горном транспорте в ущелья (УАЗик)
  • Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот»
  • Трёхразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
  • Входные билеты на термальные источники
  • Прокат группового снаряжения: костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Личное снаряжение: палатка, спальник, каремат (можно взять в прокат)
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • палатка;
  • рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
  • спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
  • каремат;
  • подпопник;
  • шапка, перчатки;
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь;
  • обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно;
  • при необходимости, можно взять трекинговые палки в прокат;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат/видеокамера;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага;
  • тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
  • фонарик;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Где начинается и заканчивается тур?

11:00-11:30 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).

12:30-13:30 Возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал).

В городе Минеральные Воды остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире на сутки (1800-2000 руб. /сутки).

Нужно ли оформлять пропуск в пограничную зону?

Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Есть ли скидки в туре?

Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 12 до 14 лет включительно.

Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более — каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам. Так что находите компанию — и получайте скидки!

Музыкальная скидка – 5%.
Скидка для туристов, которые берут с собой гитару. Причем, важно не только взять с собой гитару и проносить ее как трофей весь поход, но и не менее 3 раз за тур устраивать музыкальные вечера! Несомненно, очень быстро вы станете любимчиком туристов и инструктора.

Какая стоимость проката туристического снаряжения?

Стоимость проката туристического снаряжения на Кавказе:

Вид снаряженияСтоимость проката
на 7 дней, руб. 		Примечание
Спальник1 000Спальник с искусственным утеплителем.
Температура комфорта -4… -10С
Каремат400Каремат "Ижевский"
Двухместная палатка2 400Двухслойная, непромокаемая палатка
Трехместная палатка2 800Двухслойная, непромокаемая палатка
Треккинговые палки
(2 шт.)		800Треккинговые палки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 июня 2023
Организация тура на высоте, всё чётко, что для меня важно. Гид опытный, заботливый, внимательный, в чем то строгий, но без этого туристов не организовать. С клубом обязательно ещё поеду путешествовать. Рекомендую!
Н
29 мая 2023
Отдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идти "хоть на край света", при этом очень веселый и способный сплотить команду.
Отдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идтиОтдельную благодарность хочется выразить нашему гиду Андрею Семибратову! Очень внимательный, ответственный гид с котором можно идти
А
16 мая 2023
Понравилось, как был организован тур. Даже в момент пережидания ливня гид находил, как нас развлечь.

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