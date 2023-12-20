Выберем среди множества канатных дорог и лыжных трасс наиболее удобные для себя, сравним оба курорта и получим массу впечатлений! Для более интересного и насыщенного отдыха программа дополнена посещением самых знаковых локаций и термальных источников под открытым небом.
дек
янв
фев
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Термальные источники Жемчужина Кавказа
Посещаем термальные источники Жемчужина Кавказа.
Есть бассейны прямо под открытым небом.
Термальные источники зимой это особое удовольствие.
Горнолыжный Архыз
Отправляемся на канатную дорогу и кататься.
Катаных дорог целых и множество трасс, сейчас 17 более 26 километров по протяженности.
Зеленые, синие, красные, черные, учебные.
Есть трассы с ночной подсветкой и искусственным оснежением.
И можно выбрать любую на свой вкус.
Канатки и трассы
Сегодня поднимемся по другой дороге.
В Архызе две туристические деревни Романтикк и Лунная Поляна.
Канатки и там, и там.
И кататься можно по любому склону Северному и Южному.
От слалома до скоростного спуска.
Здравствуй Домбай
На последок отправляемся за сувенирами.
Посещаем Лик Христа, Архызское городище по желанию, проезжаем курорт Теберда и Тебердинский заповедник.
Отправляемся в Домбай.
Дорога займет 3 часа.
Нас встретит символ Домбай.
Вершина Белалакая высотой 3800 метров.
Невероятно крутая и неприступная гора.
Видна издали за многие километры.
Первое знакомство с Домбаем.
Мусса-Ачитара: канатки и трассы
Сегодня поднимаемся на Мусса-Ачитара.
Самая высокая канатка в Домбае.
Самая лучшая смотровая площадка.
Главный Кавказский хребет прям перед глазами.
Виды просто невероятные.
Спускаться на лыжах вниз одно удовольствие.
Гостиница тарелка
Поднимемся в другое место.
Гостиница Тарелка.
Горнолыжники любят стартовать именно отсюда.
Чуть пониже и идеальная трасса.
Подходит всем желающим.
Лучшая трасса для катания.
Мост поцелуев
Напоследок отправимся на мост Поцелуев.
Небольшой мостик перекинутый через горную реку.
Идеальное место для фотосессий.
Рядом сувенирный рынок.
Будет что оставить на память.
Далее отъезд.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостиницах или отелях курортов.
Двухместное размещение в номерах с удобствами.
Варианты проживания
Отели в Архызе и Домбае
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
- Трансфер из / в аэропорт
- Трансфер к подъемникам
- Переезды по маршруту
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Билет на термальные источники
- Что не входит
- Дорога до Минеральных вод и обратно
- Питание вне программы
- Ски-пасс
- Аренда горнолыжного снаряжения
- Услуги профессионального инструктора
- Активности вне программы
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Иметь при себе собственное горнолыжное снаряжение. Также его можно взять на месте в аренду.
Если хотите искупаться в термальных источниках, возьмите купальные принадлежности.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору