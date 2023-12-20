Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай

Групповой тур в Архызе
Посетим сразу два горнолыжных курорта в одном туре — Архыз и Домбай.

Выберем среди множества канатных дорог и лыжных трасс наиболее удобные для себя, сравним оба курорта и получим массу впечатлений! Для более интересного и насыщенного отдыха программа дополнена посещением самых знаковых локаций и термальных источников под открытым небом.
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Горнолыжный Кавказ: Архыз и Домбай
Ближайшие даты:
20
дек
15
янв
5
фев
27
фев
16
мар

Что вас ожидает:

Лёд и пламя
Лёд и пламя
Из зимней стужи в горячую воду и обратно — посетим термальные источники под открытым небом
Легендарный Домбай
Легендарный Домбай
Побываем на старейшем горнолыжном курорте России и увидим ту самую тарелку
Современный Архыз
Современный Архыз
Сравним оснащённость курорта с Домбаем и сможем сделать вывод, какой курорт нравится больше
Горные лыжи и сноуборд
Горные лыжи и сноуборд
Выберем наиболее комфортное снаряжение и вперёд — покорять склоны!
Мост поцелуев
Мост поцелуев
Сделаем красивые снимки на подвесном мосту, переброшенном через горную реку
Кавказский хребет как на ладони
Кавказский хребет как на ладони
Полюбуемся панорамами с вершины горы Мусса-Ачитара высотой 3200 метров

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники Жемчужина Кавказа

Посещаем термальные источники Жемчужина Кавказа.

Есть бассейны прямо под открытым небом.

Термальные источники зимой это особое удовольствие.

Термальные источники Жемчужина КавказаТермальные источники Жемчужина КавказаТермальные источники Жемчужина КавказаТермальные источники Жемчужина КавказаТермальные источники Жемчужина Кавказа
2 день

Горнолыжный Архыз

Отправляемся на канатную дорогу и кататься.

Катаных дорог целых и множество трасс, сейчас 17 более 26 километров по протяженности.

Зеленые, синие, красные, черные, учебные.

Есть трассы с ночной подсветкой и искусственным оснежением.

И можно выбрать любую на свой вкус.

Горнолыжный АрхызГорнолыжный АрхызГорнолыжный АрхызГорнолыжный АрхызГорнолыжный Архыз
3 день

Канатки и трассы

Сегодня поднимемся по другой дороге.

В Архызе две туристические деревни Романтикк и Лунная Поляна.

Канатки и там, и там.

И кататься можно по любому склону Северному и Южному.

От слалома до скоростного спуска.

Канатки и трассыКанатки и трассыКанатки и трассыКанатки и трассы
4 день

Здравствуй Домбай

На последок отправляемся за сувенирами.

Посещаем Лик Христа, Архызское городище по желанию, проезжаем курорт Теберда и Тебердинский заповедник.

Отправляемся в Домбай.

Дорога займет 3 часа.

Нас встретит символ Домбай.

Вершина Белалакая высотой 3800 метров.

Невероятно крутая и неприступная гора.

Видна издали за многие километры.

Первое знакомство с Домбаем.

Здравствуй ДомбайЗдравствуй ДомбайЗдравствуй ДомбайЗдравствуй ДомбайЗдравствуй Домбай
5 день

Мусса-Ачитара: канатки и трассы

Сегодня поднимаемся на Мусса-Ачитара.

Самая высокая канатка в Домбае.

Самая лучшая смотровая площадка.

Главный Кавказский хребет прям перед глазами.

Виды просто невероятные.

Спускаться на лыжах вниз одно удовольствие.

Мусса-Ачитара: канатки и трассыМусса-Ачитара: канатки и трассыМусса-Ачитара: канатки и трассыМусса-Ачитара: канатки и трассы
6 день

Гостиница тарелка

Поднимемся в другое место.

Гостиница Тарелка.

Горнолыжники любят стартовать именно отсюда.

Чуть пониже и идеальная трасса.

Подходит всем желающим.

Лучшая трасса для катания.

Гостиница тарелкаГостиница тарелкаГостиница тарелкаГостиница тарелка
7 день

Мост поцелуев

Напоследок отправимся на мост Поцелуев.

Небольшой мостик перекинутый через горную реку.

Идеальное место для фотосессий.

Рядом сувенирный рынок.

Будет что оставить на память.

Далее отъезд.

Мост поцелуевМост поцелуевМост поцелуевМост поцелуев

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостиницах или отелях курортов.

Двухместное размещение в номерах с удобствами.

Варианты проживания

Отели в Архызе и Домбае

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Трансфер к подъемникам
  • Переезды по маршруту
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
  • Билет на термальные источники
Что не входит
  • Дорога до Минеральных вод и обратно
  • Питание вне программы
  • Ски-пасс
  • Аренда горнолыжного снаряжения
  • Услуги профессионального инструктора
  • Активности вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Иметь при себе собственное горнолыжное снаряжение. Также его можно взять на месте в аренду.

Если хотите искупаться в термальных источниках, возьмите купальные принадлежности.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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