Представляем вам историко-экскурсионный тур по интереснейшим местам и памятникам древней культуры народов Кавказа. В этом путешествии мы насладимся ландшафтами и рельефами, меняющимися от широких полей до холмов и от предгорий до горных вершин, пронзающих небо!

Нас также ждёт комфортное размещение в новом туристическом комплексе и не менее удобный транспорт — от легковой иномарки при небольшой группе до минивэна или просторного микроавтобуса.