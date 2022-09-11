Представляем вам историко-экскурсионный тур по интереснейшим местам и памятникам древней культуры народов Кавказа. В этом путешествии мы насладимся ландшафтами и рельефами, меняющимися от широких полей до холмов и от предгорий до горных вершин, пронзающих небо!
Нас также ждёт комфортное размещение в новом туристическом комплексе и не менее удобный транспорт — от легковой иномарки при небольшой группе до минивэна или просторного микроавтобуса.
9:00-19:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.
Рекомендуемое время прибытия — до 15:00.
Дорога в туристический комплекс «Aуdin El».
Окружённый со всех сторон горами, этот туристический комплекс будто спрятан от всего внешнего мира, благодаря чему дарит возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Отдых.
Перепад высот: 1900 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.
Подъём.
Завтрак.
Отправление к древним христианским храмам.
В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания. А еще здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути. Вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство: храмы, которые мы сегодня посетим, построены в середине X века, но находятся в отличном состоянии. В XIX веке в них располагались женский и мужской монастыри.
Вечером после экскурсии возвращаемся на базу и отдыхаем.
Перепад высот: 700 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 11 км.
Завтрак в гостинице.
Отправление в Домбай.
Подъём на канатной дороге на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.
В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!
Перепад высот: 700 м. Автомобильная часть маршрута: 80 км.
Подъём.
Завтрак.
Пешая прогулка к Сырным пещерам и Маринскому нарзану.
Наслаждаясь великолепием окружающей природы, можно совершить самостоятельные прогулки по территории и вокруг базы. Для пытливых умов есть возможность заказать дополнительную экскурсию.
Возвращение на базу.
Отдых.
Перепад высот: 150 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км.
Подъём.
Завтрак.
Путешествие вдоль реки Кубань.
Здесь находится множество памятников истории и природы — от старинной сторожевой башни Мамия-Кала до руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.
Узкий и очень бурный каньон, и одно из самых почитаемых карачаевцами мест — Кадау-Таш.
А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.
Возвращение на базу.
Отдых.
Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 67 км.
Подъём.
Завтрак.
Путешествие к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу.
Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но во время похода Тамерлана город был разрушен. До наших же дней сохранилось несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.
Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.
А в завершение насыщенного дня мы поднимемся к Архызскому Лику — наскальной иконе Христа.
Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: подъем по лестнице 525 ступеней. Автомобильная часть маршрута: 75км.
Подъём.
Завтрак.
Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.
Дорога к Медовым Водопадам.
По пути вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».
Самые смелые могут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов – Ички-Баш, что в переводе означает «Козья голова». Гид проведёт экскурсию и расскажет историю этих мест.
Посещение памятника природы — горы Кольцо. Когда-то герои произведения М. Ю. Лермонтова приезжали сюда, чтобы посмотреть через окошко на закат солнца.
Возвращение на базу.
Прощальный ужин.
Перепад высот: 1200 м. Автомобильная часть маршрута: 89 км.
Подъём.
Завтрак.
Сборы и отправление в Минеральные Воды.
Групповой трансфер в 11:00 от места размещения.
Перепад высот: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.
В туре предусмотрено проживание в 2-х/3-хместных номерах со всеми удобствами в новом туристическом комплексе Aydin El.
Возможно одноместное проживание, доплата — 10 000 руб. за весь период тура.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.
Уединенный туристический комплекс в урочище реки Мара. Расположен в живописнейшем месте на склоне горы.
В состав комплекса входит уютный отель с новыми комфортабельными номерами и кафе. На территории находится фирменный магазин, в котором можно приобрести кавказские сувениры и эко-продукты.
Да, такая возможность есть. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.
Встреча с 9:00 до 19:00 и трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 3 часа). Мы советуем прибывать до 15:00, ради вашего удобства.
В 11:00 последнего дня вас ждёт трансфер в Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».