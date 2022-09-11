Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу

Экскурсионный тур «Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу» на 8 дней

4.7
3 отзыва
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Ближайшие даты:
24
сен
1
окт
8
окт
15
окт
22
окт
29
окт

Что вас ожидает 🤩

Брызги Медовых Водопадов
Брызги Медовых Водопадов
Послушаем шум каскадных водопадов, прохладные брызги которых освежают даже в самый жаркий день
Величие горы Мусса-Ачитара
Величие горы Мусса-Ачитара
Полюбуемся со смотровой площадки панорамами заснеженных пиков и альпийских лужаек
Астрофизическая обсерватория
Астрофизическая обсерватория
Посетим астрофизическую обсерваторию РАН, где увидим крупнейший в Европе телескоп
Сырные пещеры
Сырные пещеры
Посетим пещеры ярко-жёлтого окраса с рельефом, напоминающим кружочки сыра
Единение с природой
Единение с природой
Остановимся с комфортом в укрытом горами месте и насладимся целебным воздухом
Чудо реки Кубань
Чудо реки Кубань
Понаблюдаем, как реки Кубань и Худес сливаются воедино, окрашивая русло в две цветные полосы

Описание

Представляем вам историко-экскурсионный тур по интереснейшим местам и памятникам древней культуры народов Кавказа. В этом путешествии мы насладимся ландшафтами и рельефами, меняющимися от широких полей до холмов и от предгорий до горных вершин, пронзающих небо!

Нас также ждёт комфортное размещение в новом туристическом комплексе и не менее удобный транспорт — от легковой иномарки при небольшой группе до минивэна или просторного микроавтобуса.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Размещение в туристическом комплексе

9:00-19:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.

Рекомендуемое время прибытия — до 15:00.

Дорога в туристический комплекс «Aуdin El».

Окружённый со всех сторон горами, этот туристический комплекс будто спрятан от всего внешнего мира, благодаря чему дарит возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Отдых.

Перепад высот: 1900 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.

Встреча. Размещение в туристическом комплексеВстреча. Размещение в туристическом комплексеВстреча. Размещение в туристическом комплексе
2 день

Сентинский и Шоанинский храмы

Подъём.

Завтрак.

Отправление к древним христианским храмам.

В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания. А еще здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути. Вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство: храмы, которые мы сегодня посетим, построены в середине X века, но находятся в отличном состоянии. В XIX веке в них располагались женский и мужской монастыри.

Вечером после экскурсии возвращаемся на базу и отдыхаем.

Перепад высот: 700 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 11 км.

Сентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмы
3 день

Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Завтрак в гостинице.

Отправление в Домбай.

Подъём на канатной дороге на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.

В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!

Перепад высот: 700 м. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

Домбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-Ачитара
4 день

Сырные пещеры. Маринский нарзан

Подъём.

Завтрак.

Пешая прогулка к Сырным пещерам и Маринскому нарзану.

Наслаждаясь великолепием окружающей природы, можно совершить самостоятельные прогулки по территории и вокруг базы. Для пытливых умов есть возможность заказать дополнительную экскурсию.

Возвращение на базу.

Отдых.

Перепад высот: 150 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км.

Сырные пещеры. Маринский нарзанСырные пещеры. Маринский нарзанСырные пещеры. Маринский нарзан
5 день

Кубанское ущелье

Подъём.

Завтрак.

Путешествие вдоль реки Кубань.

Здесь находится множество памятников истории и природы — от старинной сторожевой башни Мамия-Кала до руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.

Узкий и очень бурный каньон, и одно из самых почитаемых карачаевцами мест — Кадау-Таш.

А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.

Возвращение на базу.

Отдых.

Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 67 км.

Кубанское ущельеКубанское ущелье
6 день

Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»

Подъём.

Завтрак.

Путешествие к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу.

Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но во время похода Тамерлана город был разрушен. До наших же дней сохранилось несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.

Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.

А в завершение насыщенного дня мы поднимемся к Архызскому Лику — наскальной иконе Христа.

Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: подъем по лестнице 525 ступеней. Автомобильная часть маршрута: 75км.

Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»
7 день

Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»

Подъём.

Завтрак.

Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.

Дорога к Медовым Водопадам.

По пути вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».

Самые смелые могут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов – Ички-Баш, что в переводе означает «Козья голова». Гид проведёт экскурсию и расскажет историю этих мест.

Посещение памятника природы — горы Кольцо. Когда-то герои произведения М. Ю. Лермонтова приезжали сюда, чтобы посмотреть через окошко на закат солнца.
Возвращение на базу.

Прощальный ужин.

Перепад высот: 1200 м. Автомобильная часть маршрута: 89 км.

Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»
8 день

Сборы и отправление в Минеральные Воды

Подъём.

Завтрак.

Сборы и отправление в Минеральные Воды.

Групповой трансфер в 11:00 от места размещения.

Перепад высот: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 2-х/3-хместных номерах со всеми удобствами в новом туристическом комплексе Aydin El.

Возможно одноместное проживание, доплата — 10 000 руб. за весь период тура.

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

Варианты проживания

Aydin El

7 ночей

Уединенный туристический комплекс в урочище реки Мара. Расположен в живописнейшем месте на склоне горы.

В состав комплекса входит уютный отель с новыми комфортабельными номерами и кафе. На территории находится фирменный магазин, в котором можно приобрести кавказские сувениры и эко-продукты.

Aydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin El

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтраки и ужины
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды — семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» — Минеральные Воды
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Входные билеты в обсерваторию РАН
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: обеды на маршруте
  • Подъемы по канатным дорогам.
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение: 10 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная одежда и наряды для фотосессий;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • купальник.
Могу ли я продлить для себя тур или выбрать сокращённую программу?

Да, такая возможность есть. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и во сколько меня точно будут ждать?

г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Встреча с 9:00 до 19:00 и трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 3 часа). Мы советуем прибывать до 15:00, ради вашего удобства.

На какое время лучшее брать обратные билеты?

В 11:00 последнего дня вас ждёт трансфер в Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
11 сен 2022
Наш самолёт опоздал на 2 часа, нас все равно встретили, отвезли в гостиницу, хороший номер. На месте в Готцатле нас уже ждали, после продолжительного пути вкусно накормили, напоили, спать уложили))). На месте и в горах проблем никаких не было. Все отлично. На обратном пути также всех развезли по назначению. Очень довольны.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
7 сен 2022
уже не первый раз пользуюсь услугами организатора… выше всяких похвал! тур бронировала буквально перед выездом. всё удалось оформить и оплатить буквально за пару часов. информационная поддержка на высоте. любой вопрос решается быстро. спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
А
6 сен 2022
Гид был не очень разговорчивым, а в первый приезд в незнакомый регион хочется всё-таки получать информацию. В остальном - по программе, проживанию, питанию - замечаний нет, всё хорошо! Благодаря проживанию в гостевом доме в ауле удалось отдохнуть от городской суеты, перезарядиться и перезагрузиться. Порадовало радушие хозяев гостевого дома и вкусная домашняя национальная еда каждый день - кураговая каша, курзе, долма и т. д. При желании у хозяев можно приобрести домашний урбеч и травяной чай, а у соседей - разнотравный мёд и ювелирные изделия, а также пообщаться с местными жителями и проникнуться духом жизни в горном Дагестане.

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