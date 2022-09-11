Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу

Экскурсионный тур «Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу» на 8 дней

4.7
3 отзыва
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Ближайшие даты:
13
авг
20
авг
27
авг

Что вас ожидает 🤩

Брызги Медовых Водопадов
Брызги Медовых Водопадов
Послушаем шум каскадных водопадов, прохладные брызги которых освежают даже в самый жаркий день
Астрофизическая обсерватория
Астрофизическая обсерватория
Посетим астрофизическую обсерваторию РАН, где увидим крупнейший в Европе телескоп
Величие горы Мусса-Ачитара
Величие горы Мусса-Ачитара
Полюбуемся со смотровой площадки панорамами заснеженных пиков и альпийских лужаек
Единение с природой
Единение с природой
Остановимся с комфортом в укрытом горами месте и насладимся целебным воздухом
Чудо реки Кубань
Чудо реки Кубань
Понаблюдаем, как реки Кубань и Худес сливаются воедино, окрашивая русло в две цветные полосы
Сырные пещеры
Сырные пещеры
Посетим пещеры ярко-жёлтого окраса с рельефом, напоминающим кружочки сыра

Описание

Представляем вам историко-экскурсионный тур по интереснейшим местам и памятникам древней культуры народов Кавказа. В этом путешествии мы насладимся ландшафтами и рельефами, меняющимися от широких полей до холмов и от предгорий до горных вершин, пронзающих небо!

Нас также ждёт комфортное размещение в новом туристическом комплексе и не менее удобный транспорт — от легковой иномарки при небольшой группе до минивэна или просторного микроавтобуса.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Размещение в туристическом комплексе

9:00-19:00 Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.

Рекомендуемое время прибытия — до 15:00.

Дорога в туристический комплекс «Aуdin El».

Окружённый со всех сторон горами, этот туристический комплекс будто спрятан от всего внешнего мира, благодаря чему дарит возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Отдых.

Перепад высот: 1900 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.

Встреча. Размещение в туристическом комплексеВстреча. Размещение в туристическом комплексеВстреча. Размещение в туристическом комплексе
2 день

Сентинский и Шоанинский храмы

Подъём.

Завтрак.

Отправление к древним христианским храмам.

В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания. А еще здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути. Вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство: храмы, которые мы сегодня посетим, построены в середине X века, но находятся в отличном состоянии. В XIX веке в них располагались женский и мужской монастыри.

Вечером после экскурсии возвращаемся на базу и отдыхаем.

Перепад высот: 700 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 11 км.

Сентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмы
3 день

Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Завтрак в гостинице.

Отправление в Домбай.

Подъём на канатной дороге на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.

В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!

Перепад высот: 700 м. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

Домбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-Ачитара
4 день

Сырные пещеры. Маринский нарзан

Подъём.

Завтрак.

Пешая прогулка к Сырным пещерам и Маринскому нарзану.

Наслаждаясь великолепием окружающей природы, можно совершить самостоятельные прогулки по территории и вокруг базы. Для пытливых умов есть возможность заказать дополнительную экскурсию.

Возвращение на базу.

Отдых.

Перепад высот: 150 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км.

Сырные пещеры. Маринский нарзанСырные пещеры. Маринский нарзан
5 день

Кубанское ущелье

Подъём.

Завтрак.

Путешествие вдоль реки Кубань.

Здесь находится множество памятников истории и природы — от старинной сторожевой башни Мамия-Кала до руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.

Узкий и очень бурный каньон, и одно из самых почитаемых карачаевцами мест — Кадау-Таш.

А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.

Возвращение на базу.

Отдых.

Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 67 км.

Кубанское ущельеКубанское ущелье
6 день

Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»

Подъём.

Завтрак.

Путешествие к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу.

Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но во время похода Тамерлана город был разрушен. До наших же дней сохранилось несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.

Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.

А в завершение насыщенного дня мы поднимемся к Архызскому Лику — наскальной иконе Христа.

Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: подъем по лестнице 525 ступеней. Автомобильная часть маршрута: 75км.

Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»
7 день

Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»

Подъём.

Завтрак.

Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.

Дорога к Медовым Водопадам.

По пути вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».

Самые смелые могут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов – Ички-Баш, что в переводе означает «Козья голова». Гид проведёт экскурсию и расскажет историю этих мест.

Посещение памятника природы — горы Кольцо. Когда-то герои произведения М. Ю. Лермонтова приезжали сюда, чтобы посмотреть через окошко на закат солнца.
Возвращение на базу.

Прощальный ужин.

Перепад высот: 1200 м. Автомобильная часть маршрута: 89 км.

Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»
8 день

Сборы и отправление в Минеральные Воды

Подъём.

Завтрак.

Сборы и отправление в Минеральные Воды.

Групповой трансфер в 11:00 от места размещения.

Перепад высот: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 2-х/3-хместных номерах со всеми удобствами в новом туристическом комплексе Aydin El.

Возможно одноместное проживание, доплата — 10 000 руб. за весь период тура.

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

Варианты проживания

Aydin El

7 ночей

Уединенный туристический комплекс в урочище реки Мара. Расположен в живописнейшем месте на склоне горы.

В состав комплекса входит уютный отель с новыми комфортабельными номерами и кафе. На территории находится фирменный магазин, в котором можно приобрести кавказские сувениры и эко-продукты.

Aydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin El

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтраки и ужины
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды — семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» — Минеральные Воды
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Входные билеты в обсерваторию РАН
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: обеды на маршруте
  • Подъемы по канатным дорогам.
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение: 10 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная одежда и наряды для фотосессий;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • купальник.
Могу ли я продлить для себя тур или выбрать сокращённую программу?

Да, такая возможность есть. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и во сколько меня точно будут ждать?

г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Встреча с 9:00 до 19:00 и трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 3 часа). Мы советуем прибывать до 15:00, ради вашего удобства.

На какое время лучшее брать обратные билеты?

В 11:00 последнего дня вас ждёт трансфер в Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
11 сен 2022
Наш самолёт опоздал на 2 часа, нас все равно встретили, отвезли в гостиницу, хороший номер. На месте в Готцатле нас уже ждали, после продолжительного пути вкусно накормили, напоили, спать уложили))). На месте и в горах проблем никаких не было. Все отлично. На обратном пути также всех развезли по назначению. Очень довольны.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
7 сен 2022
уже не первый раз пользуюсь услугами организатора… выше всяких похвал! тур бронировала буквально перед выездом. всё удалось оформить и оплатить буквально за пару часов. информационная поддержка на высоте. любой вопрос решается быстро. спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
А
6 сен 2022
Гид был не очень разговорчивым, а в первый приезд в незнакомый регион хочется всё-таки получать информацию. В остальном - по программе, проживанию, питанию - замечаний нет, всё хорошо! Благодаря проживанию в гостевом доме в ауле удалось отдохнуть от городской суеты, перезарядиться и перезагрузиться. Порадовало радушие хозяев гостевого дома и вкусная домашняя национальная еда каждый день - кураговая каша, курзе, долма и т. д. При желании у хозяев можно приобрести домашний урбеч и травяной чай, а у соседей - разнотравный мёд и ювелирные изделия, а также пообщаться с местными жителями и проникнуться духом жизни в горном Дагестане.

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