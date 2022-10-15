День первый: Архыз

По пути к Архызу мы посмотрим:

Лик Христа — изображение на скале, окутанное загадками и тайнами. До сих пор никто не знает, как оно появилось и кто его сделал.

Аланское городище, где находится первый христианский храмовый комплекс на территории России. По одной из версий, здесь была столица древней Алании — город Маас, через который проходил Великий шелковый путь.

На самом курорте мы:

Зайдем в горную обсерваторию и увидим огромные телескопы. Это одна из самых больших обсерваторий России. Отсюда наблюдают за глубоким космосом.

Прокатимся по канатной дороге на высоту 2500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид — все как на ладони!

День второй: Домбай.

На второй день мы отправимся на горнолыжный курорт Домбай, расположенный в соседнем ущелье. Местные экскурсоводы шутят: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». По пути заедем в древний христианский храм XX века. А потом будем много гулять по Тебердинскому заповеднику. Вы узнаете, какие животные обитают в этих местах и чем интересны местные растения.

Насладимся самым вкусным кофе в Тебердинском ущелье и поедем на озеро Каракель. По пути сделаем остановку у горной реки Уллу-Муруджу, можно набрать воду в бутылочки и взять с собой, ведь Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых рек в округе и богата ионами серебра.

На горнолыжном курорте Домбай вы узнаете интересные факты из истории поселка и поднимитесь по канатной дороге на высоту 3168 метров над уровнем моря. Здесь мы и будем встречать закат: уходящее за горы солнце смотрится завораживающе!

День третий: Эльбрус

По дороге мы посмотрим озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами. Остановимся на поляне нарзанов — минеральные источники бьют здесь прямо из-под земли, можно бесплатно пить целебную воду сколько захотите.

Перекусим в кафе по дороге и доберемся до поляны Азау — здесь начинается горнолыжный курорт Эльбрус. По канатной дороге поднимемся до высоты 3800 метров над уровнем моря. Наверху в любое время года лежит снег — очень интересные ощущения! Вы увидите Кавказский хребет и живописные ущелья Кабардино-Балкарии — ради такого стоит подняться так высоко.

Затем у нас будет пешая прогулка к водопаду Азау. Маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Нагулявшись, вернемся в отель и при желании пожарим шашлык на мангале во дворе.

День четвертый: Чегемское ущелье

По пути в Чегемское ущелье заедем в соседний Чегет, при желании можно подняться на гору на кресельных подъемниках. Преодолеем перевал Актопрак, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и малый Кавказский хребет. По желанию и при подходящей погоде здесь можно полетать на парапланах.

Затем исследуем загадочный город мертвых Эльтюбю с его таинственными башнями. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, и прикоснетесь к истории. В завершении программы заедем на Чегемские водопады и отведаем настоящую балкарскую кухню. А потом расслабимся в термальных источниках с теплой 40-градусной водой.

Важно знать: