Осенние красоты Северного Кавказа

Нас ждут осенние красоты Кавказских Минеральных Вод, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии

5
3 отзыва
Нас ждут осенние красоты Кавказских Минеральных Вод, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Мы будем исследовать этот регион, передвигаясь на автобусе, поднимаясь на вершины по канатным дорогам, гуляя по горам, ущельям и водопадам.
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Осенние красоты Северного Кавказа
Ближайшие даты:
2
окт
9
окт
16
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окт
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ноя
13
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим города-курорты Кавказских Минеральных Вод, горные курорты Архыз, Теберда, Домбай и Приэльбрусье;
  • увидим древние культурно-исторические памятники и крупнейшие в Европе телескопы Специальной астрофизической обсерватории;
  • полюбуемся панорамами вершин Главного Кавказского хребта с высоты более 3000 метров;
  • получим заряд здоровья и молодости от купания в водах лечебных термальных минеральных источников.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Минеральных Водах. Вечерняя прогулка по Железноводску

Экскурсионный автобусный тур на Северном Кавказе в осеннее время, когда горная природа устраивает карнавал красок и цветов – замечательный подарок самому себе!

После встречи вы отправитесь на прогулку по одному из самых красивых курортных парков Кавказских Минеральных Вод в Железноводске: знаменитая Каскадная лестница, источники минеральных вод, Дворец Эмира Бухарского, Яйцо желаний и прочие достопримечательности — все для вас!

Вы не только настроитесь на чудесное времяпрепровождение, но мгновенно почувствуете перемены в самих себе, ведь путешествие на Кавказе – это радость каждый день!

Вечером разместимся в отеле и поужинаем.

Проживание: г. Пятигорск
Питание: ужин в гостинице

2 день

Переезд в Архыз. Экскурсия по Великой Алании. Комплекс телескопов астрофизической обсерватории

Добро пожаловать в Архыз – всероссийский горный курорт в Карачаево-Черкесии!

По пути вы заедете к древней башне Адиюх, стоящей на высокой скале.

В Архызе вы отправитесь в автобусную экскурсию в столицу Великой Алании — Нижнеарызское городище, увидите монументальные храмы Х в., подниметесь к наскальной иконе — Архызскому Лику Христа.

В путешествии по Карачаево-Черкесии древность уступает место современности: на высоте 2070 м разместился комплекс телескопов астрофизической обсерватории.

Открывающиеся с высоты осенние виды бархатного разноцветия гор Архыза – восхитительный фон для ваших фото!

Проживание: база отдыха / гостиница пос. Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

3 день

Свободный день в Архызе

В этот день путешествия на Северном Кавказе вы можете устроить осенний праздник по своему вкусу.

Отдайтесь объятьям осени: природа уже устроила для вас феерию!

Тысячами натуральных пигментов от темного изумруда до солнечной желтизны раскрашены горные леса, а синева неба кажется просто невозможной.

Пешие и конные прогулки, катание на квадроциклах и джиппинг — выбирайте развлечение и отдыхайте в полную меру!

Канатная дорога комплекса Романтик поднимет вас на высоту 2500 м и вам откроются такие панорамы царственной цепи гор, которые вы не увидите даже на полотнах великих живописцев!

Сегодня в экскурсионном автобусном туре на Кавказе — лучший день для уникальных, только ваших фотосессий в горах Архыза!

Проживание: база отдыха / гостиница пос. Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

4 день

Посещение гор Шоана и Сента. Рыбалка и обед на свежем воздухе. Теберда

Карачаево-Черкесия – это сразу три популярных горно-климатических курорта!

Сегодня в путешествии на Северном Кавказе вас встречает радушная Теберда и приглашает подняться на две высокие святые горы – Шоана и Сенты — где высятся аскетические византийские храмы Х-го века, памятники всероссийского значения.

Гармония архитектуры и природы поражает любого путешественника! Затем в программе экскурсионного тура в Карачаево-Черкесии – настоящая рыбалка!

Хотите пообедать рыбкой, которую поймаете сами?

Вперед – к форелевому озеру, закидывать удочки! Обед на свежем воздухе в окружении фантастических пейзажей — можно ли желать большего?

Проживание: база отдыха / гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

5 день

Домбай. Гора Мусса-Ачитара. Прогулка по ущелью Аманауз к водовороту Чертова мельница

В экскурсионном туре на Кавказе — время третьего всемирно известного курорта в Карачаево-Черкесии!

В Домбае вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара. Канатный подъемник доставит вас на высоту более 3000 м, и вы увидите 30-киломеровую цепь вершин Главного Кавказского хребта, глубокие домбайские ущелья, а при ясной погоде – даже две головы исполинского стратовулкана Эльбруса!

После прибавьте к этому обед из блюд щедрой кавказской кухни на горе, прогулку в ущелье Аманауз или Злая пасть к кипящему водовороту Чертова мельница — и вы поймете, что именно этого дня переполняющих эмоций и настоящих восторгов так не хватало в вашей повседневной жизни!

Проживание: база отдыха / гостиница г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

6 день

Экскурсия по Кисловодску. Размещение в Пятигорске

Осенняя сказка в путешествии на Кавказе продолжается!

Восхитительно-завораживающие виды открываются вам с перевала Гум-Баши, а дорога ведет в великолепный, один из лучших в Европе, Курортный Парк жемчужины Кавказских Минеральных Вод — Кисловодска.

Все его чудеса перечислить невозможно – многочисленные терренкуры, Долина роз, мостик Дамский каприз, Храм воздуха, грот Демона, смотровые площадки и огромное множество других красот!

После прогулки по осеннему парку и посещения Нарзанной галереи экскурсионный тур на Северном Кавказе ведет в отель главного города Кавминвод Пятигорска, который прекрасен в любое время года, но осенью особенно красочен, поэтичен и привлекателен!

Проживание: гостиница г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

7 день

Экскурсия Чегемские водопады / гора Эльбрус. Термальные источники Гедуко

Маршрут этого дня путешествия на Северном Кавказе зависит от погоды. Вам предстоит либо автобусная экскурсия в Чегемское ущелье к огромным водопадам, поражающим разнообразием скальных потоков, – от мощных каскадов до плачущих струй, – либо подъем по канатной дороге Эльбруса на станцию «Мир» на высоту 3500 м и обзор фантасмагории картин бесконечного мира горных вершин, вечных льдов и снегов.

На обратном пути вас ждет релаксация в комплексе термальных источников Гедуко с водными аттракционами, где вы расслабитесь и отдохнете на славу!

Проживание: г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

8 день

Экскурсия по Пятигорску. Обратный трансфер в Минеральные Воды

Сегодня — день возвращения домой, но путешествие на Кавказе радует вас еще и еще!

Курорт Пятигорск демонстрирует вам свои красоты!

Прогулки по лермонтовским местам, чудесному парку Цветник, богатейшей Курортной зоне, подъем на гору Машук и осенние картины пятигорья запомнятся вам надолго.

Самое время сделать последние роскошные фотоснимки «осеннего поцелуя» и поделиться ими со всеми близкими!

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 16:00.

Проживание

В программе тура запланировано размещение в отелях "Интурист" (Пятигорск),"Кавказ" (Архыз) и в гостевом доме "Экара" (Теберда).

Проживание в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение составляет 8 000 руб. /чел. за весь период тура.

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

Варианты проживания

Гостиница «Интурист» 3*, г. Пятигорск

3 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

Гостиница «Интурист» 3*, г. ПятигорскГостиница «Интурист» 3*, г. ПятигорскГостиница «Интурист» 3*, г. ПятигорскГостиница «Интурист» 3*, г. ПятигорскГостиница «Интурист» 3*, г. ПятигорскГостиница «Интурист» 3*, г. ПятигорскГостиница «Интурист» 3*, г. Пятигорск

Отель «Кавказ» 3*, с. Архыз

2 ночи

Отель находится около солнечного и гостеприимного села Архыз, в сосновой роще, где Вы сможете отдохнуть и насладиться своим отдыхом. В 10 км расположены горы, подъемники, где вы можете получить удовольствие от катания на лыжах.

Каждый номер отеля «Кавказ» выполнен в классическом, но уютном стиле. В отеле просторные номера с отделкой из дерева ручной работы. Кухня общая, со всеми принадлежностями и посудой. В распоряжении гостей: бесплатный Wi-Fi, платяной шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями. Из каждого нашего номера открывается потрясающий вид на лес и горы.

Отель «Кавказ» 3*, с. АрхызОтель «Кавказ» 3*, с. АрхызОтель «Кавказ» 3*, с. АрхызОтель «Кавказ» 3*, с. АрхызОтель «Кавказ» 3*, с. АрхызОтель «Кавказ» 3*, с. АрхызОтель «Кавказ» 3*, с. АрхызОтель «Кавказ» 3*, с. Архыз

Гостевой дом «Экара», г. Теберда

2 ночи

Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.

В каждом номере отеля установлен шкаф. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. ТебердаГостевой дом «Экара», г. Теберда

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — Железноводск, Пятигорск — Минеральные Воды
  • Проживание в гостинице в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + ужины
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: кроме включенного в основную стоимость
  • Оплата курортного сбора – 50 руб. /сутки/чел.
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии не включенные в программу тура
  • Входные билеты в музеи и другие объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение 8000 руб. /чел. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема на Мусса-Ачитара и Эльбрус.
2. Удобную одежду и наряды для фотосессий.
3. Удобную спортивную обувь.
4. Головной убор, купальники и принадлежности для бассейнов.
5. Плащ-дождевик и/или зонтик.
6. Солнцезащитные очки и крем.
7. Личную аптечку (при необходимости).

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 10 лет стоимость тура составляет 27200 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота. Встреча с 9:00 до 19:00, при встрече позже 17:00 исключаются вечерняя экскурсия и ужин, трансфер в г. Железноводск.

Место и время завершения тура: г. Пятигорск, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
12 окт 2021
Тур на Большой стране назывался "Осенние красоты Северного Кавказа". Тур прошел замечательно, если не считать накладок в первый день. Из-за задержки рейсов из Москвы поменялся порядок экскурсий и на этот день перенесли Пятигорск. В итоге гид задержался на 40 минут!! Гуляли фактически ночью. Ни о каком посещении заявленного Провала и речи не было. Правда все остальные дни шли четко и без накладок. Гид-Эдуард замечательный профессионал. В ходе поездки давал интересную информацию, не перегружал лишними ненужными сведениями, которые бы все равно не запомнились. В ходе тура всегда советовался с нами по нюансам маршрута. Так как в группе было всего шесть человек и все друг друга слышали и понимали все прошло отлично.
Н
11 сен 2022
Наш самолёт опоздал на 2 часа, нас все равно встретили, отвезли в гостиницу, хороший номер. На месте в Готцатле нас уже ждали, после продолжительного пути вкусно накормили, напоили, спать уложили))). На месте и в горах проблем никаких не было. Все отлично. На обратном пути также всех развезли по назначению. Очень довольны.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
7 сен 2022
уже не первый раз пользуюсь услугами организатора… выше всяких похвал! тур бронировала буквально перед выездом. всё удалось оформить и оплатить буквально за пару часов. информационная поддержка на высоте. любой вопрос решается быстро. спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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