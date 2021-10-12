Встреча группы в Минеральных Водах. Вечерняя прогулка по Железноводску

Преимущества этого путешествия:
Экскурсионный автобусный тур на Северном Кавказе в осеннее время, когда горная природа устраивает карнавал красок и цветов – замечательный подарок самому себе!
После встречи вы отправитесь на прогулку по одному из самых красивых курортных парков Кавказских Минеральных Вод в Железноводске: знаменитая Каскадная лестница, источники минеральных вод, Дворец Эмира Бухарского, Яйцо желаний и прочие достопримечательности — все для вас!
Вы не только настроитесь на чудесное времяпрепровождение, но мгновенно почувствуете перемены в самих себе, ведь путешествие на Кавказе – это радость каждый день!
Вечером разместимся в отеле и поужинаем.
Проживание: г. Пятигорск
Питание: ужин в гостинице
Добро пожаловать в Архыз – всероссийский горный курорт в Карачаево-Черкесии!
По пути вы заедете к древней башне Адиюх, стоящей на высокой скале.
В Архызе вы отправитесь в автобусную экскурсию в столицу Великой Алании — Нижнеарызское городище, увидите монументальные храмы Х в., подниметесь к наскальной иконе — Архызскому Лику Христа.
В путешествии по Карачаево-Черкесии древность уступает место современности: на высоте 2070 м разместился комплекс телескопов астрофизической обсерватории.
Открывающиеся с высоты осенние виды бархатного разноцветия гор Архыза – восхитительный фон для ваших фото!
Проживание: база отдыха / гостиница пос. Архыз.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
В этот день путешествия на Северном Кавказе вы можете устроить осенний праздник по своему вкусу.
Отдайтесь объятьям осени: природа уже устроила для вас феерию!
Тысячами натуральных пигментов от темного изумруда до солнечной желтизны раскрашены горные леса, а синева неба кажется просто невозможной.
Пешие и конные прогулки, катание на квадроциклах и джиппинг — выбирайте развлечение и отдыхайте в полную меру!
Канатная дорога комплекса Романтик поднимет вас на высоту 2500 м и вам откроются такие панорамы царственной цепи гор, которые вы не увидите даже на полотнах великих живописцев!
Сегодня в экскурсионном автобусном туре на Кавказе — лучший день для уникальных, только ваших фотосессий в горах Архыза!
Проживание: база отдыха / гостиница пос. Архыз.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Карачаево-Черкесия – это сразу три популярных горно-климатических курорта!
Сегодня в путешествии на Северном Кавказе вас встречает радушная Теберда и приглашает подняться на две высокие святые горы – Шоана и Сенты — где высятся аскетические византийские храмы Х-го века, памятники всероссийского значения.
Гармония архитектуры и природы поражает любого путешественника! Затем в программе экскурсионного тура в Карачаево-Черкесии – настоящая рыбалка!
Хотите пообедать рыбкой, которую поймаете сами?
Вперед – к форелевому озеру, закидывать удочки! Обед на свежем воздухе в окружении фантастических пейзажей — можно ли желать большего?
Проживание: база отдыха / гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
В экскурсионном туре на Кавказе — время третьего всемирно известного курорта в Карачаево-Черкесии!
В Домбае вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара. Канатный подъемник доставит вас на высоту более 3000 м, и вы увидите 30-киломеровую цепь вершин Главного Кавказского хребта, глубокие домбайские ущелья, а при ясной погоде – даже две головы исполинского стратовулкана Эльбруса!
После прибавьте к этому обед из блюд щедрой кавказской кухни на горе, прогулку в ущелье Аманауз или Злая пасть к кипящему водовороту Чертова мельница — и вы поймете, что именно этого дня переполняющих эмоций и настоящих восторгов так не хватало в вашей повседневной жизни!
Проживание: база отдыха / гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Осенняя сказка в путешествии на Кавказе продолжается!
Восхитительно-завораживающие виды открываются вам с перевала Гум-Баши, а дорога ведет в великолепный, один из лучших в Европе, Курортный Парк жемчужины Кавказских Минеральных Вод — Кисловодска.
Все его чудеса перечислить невозможно – многочисленные терренкуры, Долина роз, мостик Дамский каприз, Храм воздуха, грот Демона, смотровые площадки и огромное множество других красот!
После прогулки по осеннему парку и посещения Нарзанной галереи экскурсионный тур на Северном Кавказе ведет в отель главного города Кавминвод Пятигорска, который прекрасен в любое время года, но осенью особенно красочен, поэтичен и привлекателен!
Проживание: гостиница г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Маршрут этого дня путешествия на Северном Кавказе зависит от погоды. Вам предстоит либо автобусная экскурсия в Чегемское ущелье к огромным водопадам, поражающим разнообразием скальных потоков, – от мощных каскадов до плачущих струй, – либо подъем по канатной дороге Эльбруса на станцию «Мир» на высоту 3500 м и обзор фантасмагории картин бесконечного мира горных вершин, вечных льдов и снегов.
На обратном пути вас ждет релаксация в комплексе термальных источников Гедуко с водными аттракционами, где вы расслабитесь и отдохнете на славу!
Проживание: г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Сегодня — день возвращения домой, но путешествие на Кавказе радует вас еще и еще!
Курорт Пятигорск демонстрирует вам свои красоты!
Прогулки по лермонтовским местам, чудесному парку Цветник, богатейшей Курортной зоне, подъем на гору Машук и осенние картины пятигорья запомнятся вам надолго.
Самое время сделать последние роскошные фотоснимки «осеннего поцелуя» и поделиться ими со всеми близкими!
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 16:00.
В программе тура запланировано размещение в отелях "Интурист" (Пятигорск),"Кавказ" (Архыз) и в гостевом доме "Экара" (Теберда).
Проживание в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение составляет 8 000 руб. /чел. за весь период тура.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Отель находится около солнечного и гостеприимного села Архыз, в сосновой роще, где Вы сможете отдохнуть и насладиться своим отдыхом. В 10 км расположены горы, подъемники, где вы можете получить удовольствие от катания на лыжах.
Каждый номер отеля «Кавказ» выполнен в классическом, но уютном стиле. В отеле просторные номера с отделкой из дерева ручной работы. Кухня общая, со всеми принадлежностями и посудой. В распоряжении гостей: бесплатный Wi-Fi, платяной шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями. Из каждого нашего номера открывается потрясающий вид на лес и горы.
Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.
В каждом номере отеля установлен шкаф. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Для гостей сервируется континентальный завтрак.
1. Непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема на Мусса-Ачитара и Эльбрус.
2. Удобную одежду и наряды для фотосессий.
3. Удобную спортивную обувь.
4. Головной убор, купальники и принадлежности для бассейнов.
5. Плащ-дождевик и/или зонтик.
6. Солнцезащитные очки и крем.
7. Личную аптечку (при необходимости).
Для детей до 10 лет стоимость тура составляет 27200 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота. Встреча с 9:00 до 19:00, при встрече позже 17:00 исключаются вечерняя экскурсия и ужин, трансфер в г. Железноводск.
Место и время завершения тура: г. Пятигорск, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.