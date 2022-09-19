Поездка из Архыза в Домбай

Сравнить один курорт, современный, развивающийся, модный, с другим - солнечным, заснеженным и уютным

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В пути вы поразитесь историческому наследию нашего края — я покажу места, связанные с эпохами Великой Болгарии, Хазарии и Алании. Отвезу к первому православному храму на территории современной России.

А оказавшись в самом Домбае, вы поймете, почему его воспевало не одно поколение альпинистов и романтиков. И сможете порадовать себя лучшими горнолыжными развлечениями!
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
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Описание

Что вас ожидает

Места, дышащие историей

В путешествии вы увидите руины башни Къарча-Къала, столицу древней Алании с её храмами и остатками улиц. Я покажу, где находился город Къара-Кент времён Великой Болгарии, Хумаринское городище времён Хазарии, гору Чуана с греческим храмом времён Алании, а также первый(!) православный храм на территории современной России в ауле Сынты.

Один из лучших курортов Кавказа

У подножия Главного хребта Кавказских гор вы откроете красоту знаменитой Домбайской поляны, узнаете, какие природные достопримечательности входят в Тебердинский государственный заповедник. Увидите места, воспетые Визбором. Взглянете на живописные ущелья. И, конечно, вы сможете оценить домбайские канатки, трассы и карачаевскую кухню. Этот день вы запомните надолго как яркий сон!

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: подъем на канатке, прокат лыж, обед.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Архызе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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