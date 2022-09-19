В пути вы поразитесь историческому наследию нашего края — я покажу места, связанные с эпохами Великой Болгарии, Хазарии и Алании. Отвезу к первому православному храму на территории современной России. А оказавшись в самом Домбае, вы поймете, почему его воспевало не одно поколение альпинистов и романтиков. И сможете порадовать себя лучшими горнолыжными развлечениями!

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Описание

Что вас ожидает

Места, дышащие историей

В путешествии вы увидите руины башни Къарча-Къала, столицу древней Алании с её храмами и остатками улиц. Я покажу, где находился город Къара-Кент времён Великой Болгарии, Хумаринское городище времён Хазарии, гору Чуана с греческим храмом времён Алании, а также первый(!) православный храм на территории современной России в ауле Сынты.

Один из лучших курортов Кавказа

У подножия Главного хребта Кавказских гор вы откроете красоту знаменитой Домбайской поляны, узнаете, какие природные достопримечательности входят в Тебердинский государственный заповедник. Увидите места, воспетые Визбором. Взглянете на живописные ущелья. И, конечно, вы сможете оценить домбайские канатки, трассы и карачаевскую кухню. Этот день вы запомните надолго как яркий сон!

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: подъем на канатке, прокат лыж, обед.