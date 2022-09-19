Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Места, дышащие историей
В путешествии вы увидите руины башни Къарча-Къала, столицу древней Алании с её храмами и остатками улиц. Я покажу, где находился город Къара-Кент времён Великой Болгарии, Хумаринское городище времён Хазарии, гору Чуана с греческим храмом времён Алании, а также первый(!) православный храм на территории современной России в ауле Сынты.
Один из лучших курортов Кавказа
У подножия Главного хребта Кавказских гор вы откроете красоту знаменитой Домбайской поляны, узнаете, какие природные достопримечательности входят в Тебердинский государственный заповедник. Увидите места, воспетые Визбором. Взглянете на живописные ущелья. И, конечно, вы сможете оценить домбайские канатки, трассы и карачаевскую кухню. Этот день вы запомните надолго как яркий сон!
Организационные детали
Дополнительные расходы по желанию: подъем на канатке, прокат лыж, обед.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Архызе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салих — ваша команда гидов в Архызе
Провели 272 экскурсии для 288 туристов
Мне 37 лет. Родился в Ростовской области, учился в Смоленской, живу на Кавказе. Организую экскурсии с командой гидов. Мы любим наш край, гостей, историю. ЗА здоровый образ жизни и ЗА дружбу народов! Хорошо знаем Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и курорты Кавказских Минеральных Вод. Будем рады показать гостям природные, исторические и культурные богатства нашего края!