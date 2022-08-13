Прибытие в Невинномысск до 9-00, переезд в Архыз.
Размещение на турбазе в комнатах по 2-4 чел.
Прогулка на гору «Сторожевая Башня».
Для желающих (за дополнительную плату) рафтинг на реке Б. Зеленчук.
Обед и ужин та турбазе.
Знакомство с лошадками, конный переход (верхом около 3 часов) вверх по долине реки Кызгыч.
Первая часть пути – проселочная дорога, несколько бродов, за тем крутой подъем по лесу и горной тропе.
Ночевка у реки.
Вечерний костер.
Подъем на перевал Чегордали (НК, высота 2800м), тропа, травянистый склон.
Спуск в живописную долину реки Маруха.
Отдых на берегу реки (высота около 2000м).
Вечерний костер.
Переход вверх по долине реки Маруха.
Вход в погранзону.
Озеро Кара-Кель.
Перекус в урочище «Медвежья пасть» фото на фоне водопада, подьем под перевал Кара-Кая.
Ночевка на морене на высоте 2800м.
Ужин готовится на газовых горелках.
Движение по морене вдоль кромки ледника, далее по снежнику.
Подъем на перевал Кара-Кая Северный (1Б) высота 3100м.
Спуск с использованием веревки.
Снежник, морена, травянистый склон.
Ночевка в долине реки Аксаут (высота 2000м).
Вечерний костер.
Подход к перевалу Алибек.
Полудневка.
Ужин на газовых горелках.
Подъем на перевал Алибек (1А, высота 3180м).
Крутая тропа, морена, снежник.
Восхищение панорамой Главного Кавказского хребта и, конечно, собой любимым.
Спуск.
Организованный выход из погранзоны.
Переход (переезд) в Домбай.
Обед в кафе.
Переезд в Теберду, размещение в гостинице.
Резервный день.
Прогулка по окрестностям поселка Теберда, посещение главной усадьбы заповедника.
Музей, вольеры с животными.
Ужин в гостинице.
Переезд в Невинномысск.
Выезд из Невинномысска после 16:00.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках, на турбазе и две ночи в гостинице.
В походе продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В связи с необходимостью оформления пограничных пропусков, заявки на участие в походе и паспортные данные принимаются до 20 июня.
Туристам не надо иметь специальных навыков, однако, дневные переходы до 25 км по пересеченной местности, движение по моренам, снежникам, перепады высот более чем в 1000 м, потребуют хорошей физической формы и выносливости.
В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».