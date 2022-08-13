Поход из Архыза в Домбай

Удивительно красивый маршрут, проходящий по территории заповедника

4.7
3 отзыва
Удивительно красивый маршрут, проходящий по территории заповедника в пограничной зоне, рядом с границей с Абхазией, на высоте 2000 – 3200 м над уровнем моря. Места, по которым проходит маршрут, удалены от цивилизации и редко посещаются туристами. Во время похода вы окунетесь в мир нетронутой природы. Вас будит окружать величественные горы и скальники, с которых срываются белые ленты водопадов. А виды, открывающиеся с перевалов, не оставят равнодушным никого!
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Поход из Архыза в Домбай
Ближайшие даты:
5
авг

Что вас ожидает 🤩

Удивительный животный мир
Удивительный животный мир
В горах встречаются архары – горные козлы, на склонах пасутся яки и зубры, не редко попадаются свежие следы медведя
Уединение с природой
Уединение с природой
В туре предусмотрены пять ночевок в палатках
Отдых от цивилизации
Отдых от цивилизации
Вы сможете купаться в прозрачной горной реке, пить вкуснейшую воду из хрустальных ручьев, любоваться удивительными красками ледника Кара-Кая

Программа тура по дням

1 день

Невинномысск - Архыз - гора «Сторожевая Башня»

Прибытие в Невинномысск до 9-00, переезд в Архыз.

Размещение на турбазе в комнатах по 2-4 чел.

Прогулка на гору «Сторожевая Башня».

Для желающих (за дополнительную плату) рафтинг на реке Б. Зеленчук.

Обед и ужин та турбазе.

Невинномысск - Архыз - гора «Сторожевая Башня»Невинномысск - Архыз - гора «Сторожевая Башня»Невинномысск - Архыз - гора «Сторожевая Башня»Невинномысск - Архыз - гора «Сторожевая Башня»
2 день

Конный переход по долине реки Кызгыч

Знакомство с лошадками, конный переход (верхом около 3 часов) вверх по долине реки Кызгыч.

Первая часть пути – проселочная дорога, несколько бродов, за тем крутой подъем по лесу и горной тропе.

Ночевка у реки.

Вечерний костер.

Конный переход по долине реки КызгычКонный переход по долине реки КызгычКонный переход по долине реки КызгычКонный переход по долине реки Кызгыч
3 день

Перевал Чегордали - долина реки Маруха

Подъем на перевал Чегордали (НК, высота 2800м), тропа, травянистый склон.

Спуск в живописную долину реки Маруха.

Отдых на берегу реки (высота около 2000м).

Вечерний костер.

Перевал Чегордали - долина реки МарухаПеревал Чегордали - долина реки МарухаПеревал Чегордали - долина реки МарухаПеревал Чегордали - долина реки Маруха
4 день

Долина реки Маруха - озеро Кара-Кель - урочище «Медвежья пасть»

Переход вверх по долине реки Маруха.

Вход в погранзону.

Озеро Кара-Кель.

Перекус в урочище «Медвежья пасть» фото на фоне водопада, подьем под перевал Кара-Кая.

Ночевка на морене на высоте 2800м.

Ужин готовится на газовых горелках.

Долина реки Маруха - озеро Кара-Кель - урочище «Медвежья пасть»Долина реки Маруха - озеро Кара-Кель - урочище «Медвежья пасть»Долина реки Маруха - озеро Кара-Кель - урочище «Медвежья пасть»Долина реки Маруха - озеро Кара-Кель - урочище «Медвежья пасть»
5 день

Перевал Кара-Кая Северный - река Аксаут

Движение по морене вдоль кромки ледника, далее по снежнику.

Подъем на перевал Кара-Кая Северный (1Б) высота 3100м.

Спуск с использованием веревки.

Снежник, морена, травянистый склон.

Ночевка в долине реки Аксаут (высота 2000м).

Вечерний костер.

Перевал Кара-Кая Северный - река АксаутПеревал Кара-Кая Северный - река АксаутПеревал Кара-Кая Северный - река АксаутПеревал Кара-Кая Северный - река Аксаут
6 день

Перевал Алибек. Полудневка

Подход к перевалу Алибек.

Полудневка.

Ужин на газовых горелках.

Перевал Алибек. ПолудневкаПеревал Алибек. ПолудневкаПеревал Алибек. ПолудневкаПеревал Алибек. Полудневка
7 день

Перевал Алибек - Домбай - Теберда

Подъем на перевал Алибек (1А, высота 3180м).

Крутая тропа, морена, снежник.

Восхищение панорамой Главного Кавказского хребта и, конечно, собой любимым.

Спуск.

Организованный выход из погранзоны.

Переход (переезд) в Домбай.

Обед в кафе.

Переезд в Теберду, размещение в гостинице.

Перевал Алибек - Домбай - ТебердаПеревал Алибек - Домбай - ТебердаПеревал Алибек - Домбай - ТебердаПеревал Алибек - Домбай - Теберда
8 день

Резервный день

Резервный день.

Прогулка по окрестностям поселка Теберда, посещение главной усадьбы заповедника.

Музей, вольеры с животными.

Ужин в гостинице.

Резервный деньРезервный деньРезервный деньРезервный день
9 день

Отъезд

Переезд в Невинномысск.

Выезд из Невинномысска после 16:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках, на турбазе и две ночи в гостинице.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Весь внутренний транспорт
  • Ночевки на турбазе и в гостинице
  • Аренда лошадей
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование, средства страховки в горах)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата посещения заповедника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт;
  • Рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • Коврик туристский (прокат);
  • Спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • Треккинговые ботинки;
  • Бахилы;
  • Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • Непромокаемая куртка;
  • Ходовые штаны;
  • Кофта из флиса (полара);
  • Теплая жилетка или пуховая куртка;
  • Флисовая шапка;
  • Термобелье;
  • Флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • Шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • Купальник/плавки;
  • Предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • Крем от солнца (30-50 единиц);
  • Индивидуальная аптечка;
  • Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • Треккинговые палки(прокат);
  • Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Как организованно питание в туре?

В походе продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие условия для участия в туре?

В связи с необходимостью оформления пограничных пропусков, заявки на участие в походе и паспортные данные принимаются до 20 июня.

Какие требования к подготовке?

Туристам не надо иметь специальных навыков, однако, дневные переходы до 25 км по пересеченной местности, движение по моренам, снежникам, перепады высот более чем в 1000 м, потребуют хорошей физической формы и выносливости.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.

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