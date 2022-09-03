Треккинг тур в Архыз

Очень интересный, красивый и несложный активный тур в легендарном месте - горном раю Архыз

5
3 отзыва
Очень интересный, красивый и несложный активный тур в легендарном месте – горном раю Архыз.

Группа будет жить в горном отеле в Архызе, совершая оттуда прогулки и выезды по горам и местным достопримечательностям.

В августе все водопады и озера находятся в своей пиковой форме: полноводные и мощные потоки воды, срывающиеся будто бы с неба; переполненные кристально чистой водой чаши озер, так и норовящие выйти из берегов. Нам посчастливится наблюдать крупнейший известный метеорный поток Персеиды.

В полной темноте и тишине вместе с астрономом и его телескопом мы будем изучать космос и пытаться поймать свою падающую звезду.
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Треккинг тур в Архыз
Ближайшие даты:
5
авг
8
авг

Что вас ожидает 🤩

Живописный Архыз
Живописный Архыз
Окруженный горными массивами поселок, в котором берет начало известная минеральная вода, навсегда останется в вашем сердце
Термальные источники
Термальные источники
Отдохнем душой и телом в бассейнах разной температуры с водой, богатой различными минеральными соединениями
Горные вершины Кавказа
Горные вершины Кавказа
Насладимся первозданной природой, чистейшим горным воздухом и потрясающими видами с головокружительной высоты
Кристальные озера и водопады
Кристальные озера и водопады
Высокогорные водопады и озера Архыза бесподобны, они чаруют и манят, словно оазис в пустыне
Древние аланские храмы
Древние аланские храмы
Наследие старины, сохранившееся с IX-X вв. в виде археологического комплекса
САО РАНН
САО РАНН
Специальную астрофизическую обсерваторию РАНН, до недавнего времени самую крупную в мире

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Нижне-Архызское городище - Архыз

В 12:00 встречаемся в аэропорту Минеральных вод.

По пути в поселок Архыз посетим историко-археологический феномен IX-X веков – Нижне-Архызское городище и Лик Христа.

Нас ждет увлекательная экскурсия от действующего археолога и реставратора.

После насыщенного экскурсионного дня, мы заселимся в наш дом на ближайшие 7 дней и посетим Кавказский биосферный заповедник и Казачий водопад.

Минеральные Воды - Нижне-Архызское городище - АрхызМинеральные Воды - Нижне-Архызское городище - АрхызМинеральные Воды - Нижне-Архызское городище - АрхызМинеральные Воды - Нижне-Архызское городище - АрхызМинеральные Воды - Нижне-Архызское городище - Архыз
2 день

Баритовый водопад и пик Джамараклитебе

Пешком поднимемся на высоту более 3000 метров, чтобы насладиться видами окрестных гор.

Прогулка начнется с несложного трекинга к водопаду Баритовый, там мы запасемся воды и по камням, перейдя ручей, наберём высоты, пройдя серпантином через сосны к альпийским лугам.

Тропа выведет нас на широкий гребень хребта Абишира-Ахуба, между перевалами Баритовый и Пионер.

Мы пойдем направо на пик Джамараклитебе.

Любуемся, делаем фото, перекусываем и отправляемся в обратный путь.

Вечер посвятим отдыху и восстановлению сил.

Расстояние 15 км, набор высоты 1500 м

Баритовый водопад и пик ДжамараклитебеБаритовый водопад и пик ДжамараклитебеБаритовый водопад и пик Джамараклитебе
3 день

Водопад Чигордали и обсерватория

Сегодня нас ждет простой и живописный маршрут по территории Архызского участка Тебердинского заповедника – долине реки Кизгыч.

Мы пройдём через густой пихтовый лес, зелёные поляны, мимо «Мёртвого озера» и памятника защитникам Кавказа.

В плотную подойдем к скальной чаше, где со стены срывается широкий поток водопада Чигордали.

На протяжении всего пути нас будут сопровождать захватывающие виды.

Расстояние 15 км, набор высоты 400 м.

Водопад Чигордали и обсерваторияВодопад Чигордали и обсерваторияВодопад Чигордали и обсерватория
4 день

Дуккинские озера

После пробуждения и плотного завтрака добираемся в ущелье Малая Дукка.

Нас сегодня ожидает простой кольцевой маршрут и сразу три озера!

Около кошары (место, где обитает чабан – горных пастух) начинается наша тропа в сторону озер.

В августе тропа усыпана жёлтыми крокусами (он же шафран).

Первое озеро, которое нас ждет – Рыбка.

После него мы преодолеем подъем к Аркасарскому озеру и посмотрим на озеро Сказка Кавказа.

Эти три озера имеют разную удивительную форму, цвет и температуру.

Самые отважные последнее могут проверить на себе.

Отдых и недолгая медитация ждут нас у каждого озера.

Ближе к вечеру возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.

Расстояние 10 км, набор высоты 600 м.

Дуккинские озераДуккинские озераДуккинские озераДуккинские озераДуккинские озера
5 день

Софийские водопады и перевал Софийское седло

Очень простой кольцевой маршрут, который нам покажет главные достопримечательности Архыза – Софийский ледник и огромные водопады на реке София.

Дойдя до водопадов мы перекусим, отдохнем и дальше прямо под ними по разлетающимся ледяным брызгам, срывающимся с высоты 90 метров, продолжим наш путь по Софийской долине.

Гора София – вторая по высоте вершина Архыза (3800 м).

На её склонах острыми иглами ощетинился ледник, с которого берут начало огромные водопады.

Из них питается река София. Вода в ней чистая, кристально-голубого цвета, а долина реки по праву считается самой красивой в Архызе.

Перевал Софийское седло ведёт в заповедную долину реки Кизгыч.

Проход туда запрещён – в долине разводят зубров.

Расстояние 7 км, набор высоты 550 м.

Софийские водопады и перевал Софийское седлоСофийские водопады и перевал Софийское седлоСофийские водопады и перевал Софийское седлоСофийские водопады и перевал Софийское седлоСофийские водопады и перевал Софийское седло
6 день

Скала Карча-тёбе и аланская башня

Сегодня мы окунёмся в атмосферу сказочного леса.

По тропинке у подножия хребта Абишира-Ахуба уйдем в лес, будем набирать высоту, пока не упремся в скальный выход, где сохранились развалины древней аланской башни.

Вокруг нас всю дорогу будут огромные пихты, папоротники и заросшие мхом камни.

В этом месте всегда тихо и уютно.

Расстояние 5 км, набор высоты 200 м.

А после нас ждет путь домой, прямиком через здравницу Карачаево-Черкесской республики – термальные источники “Жемчужина Кавказа”.

После физически и эмоционально наполненной недели, купание в горячих источниках – настоящее оздоровление организма.

Путь из Архыза в Минеральные Воды лежит вокруг Эльбруса и в случае хорошей погоды мы сможем наблюдать его с западной и северной стороны.

Скала Карча-тёбе и аланская башняСкала Карча-тёбе и аланская башняСкала Карча-тёбе и аланская башня

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в поселке Архыз (2-местные номера с удобствами). Если вы едете семьей или компанией (3-4 человека), возможно комфортное размещение в одном номере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице с завтраками (мы стараемся размещать женщин и мужчин раздельно, но не всегда получается если для кого-то данный вопрос принципиален, то необходимо отдельно бронировать одноместное размещение)
  • Плотные и вкусные перекусы в дни трекинга по горам (бутерброды, сладкое, орехи/cухофрукты, горный чай)
  • Все запланированные переезды на маршруте
  • Наблюдение за космосом вместе с астрономом
  • Посещение национального парка и платных достопримечательностей (экскурсия в обсерваторию и древнее городище)
  • Посещение горячих источников
  • Общественная аптечка
  • Услуги гида-руководителя группы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Аренда личного снаряжения (трекинговых палок), запрашивать заранее
  • Страховка с опцией трекинг
  • Посещение кафе (1 и 6 день обед и ужин 2-5 день ужин, средний чек в кафе обед, ужин – 1000 руб.)
  • Дополнительные экскурсии (конная прогулка, полет на параплане, сплав по горной реке)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Основное снаряжение

  • треккинговые ботинки или кроссовки;
  • треккинговые палки;
  • емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка);
  • небольшой рюкзак для радиальных выходов (10-30л) и накидка от дождя к нему;
  • сидушка (подпопник).

Одежда

  • одежда для города, для приезда и отъезда;
  • треккинговые толстые синтетические носки и запасные пары;
  • ветровка;
  • флисовая кофта и штаны;
  • термобелье синтетическое для трекинга или футболка;
  • быстросохнущие брюки;
  • лёгкая и свободная рубашка с длинным рукавом;
  • шорты;
  • головной убор (шапка, кепка, бандана, бафф);
  • перчатки;
  • купальный костюм;
  • обувь для гостиницы (кроксы идеальный вариант);
  • дождевик;
  • легкая пуховка;
  • для девушек спортивный бюстгальтер.

Кух. набор

  • кружка;
  • нож;
  • термос объемом 0,750мл или 1л.

Гигиена

  • влажная биоразлагаемая туалетная бумага;
  • носовые платки;
  • предметы личной гигиены;
  • антибактериальный гель для рук;
  • зубная паста и щётка;
  • мыло;
  • шампунь и гель для душа;
  • быстросохнущее полотенце из микрофибры;
  • расческа.

Аптечка

  • антисептик;
  • пластырь и бинт;
  • личные медикаменты;
  • мультивитамины;
  • маленькие ножницы;
  • капли в нос;
  • наколенник ортопедический/ эластичный бинт.

Аксессуары

  • телефон и зарядные провода к нему;
  • фотоаппарат и карта памяти;
  • powerbank;
  • блокнот и карандаш;
  • налобный фонарь и батарейки к нему;
  • наушники;
  • наручные часы;
  • зажигалка/ спички;
  • гермомешок;
  • солнцезащитные очки;
  • крем от загара и бальзам для губ;
  • мешки для мусора;
  • маленькие полиэтиленовые мешочки для личного мусора или в качестве гермомешка;
  • маленькое зеркальце.

Рем. набор

  • набор для шитья;
  • армированный скотч.

Документы

  • паспорт российский или загран;
  • билеты или маршрутные квитанции;
  • полис ОМС;
  • банковская карта и наличные деньги;
  • страховка туристическая для трекинга.

Это основной список необходимого, прочее снаряжение согласуется с руководителем группы. Также возможна аренда недостающего у вас снаряжения.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

В посёлке Архыз днём +12… +25 градусов. На маршруте температура +8… +20.

Ожидаются ли в туре дополнительные расходы?

Потребуется примерно 5000-8000 рублей на дополнительное питание.

Возможны дополнительные экскурсии: конная прогулка – 3000 руб., полет на параплане – 7000 руб., сплав по горной реке – 1500 руб.

Рекомендуем взять 2000-3000 рублей на покупку сувениров.

Банкоматы в поселке Архыз есть (Сбербанк, Россельхозбанк, СКБ-банк), но с ними бывают проблемы (кончились наличные или из-за непогоды нет электричества).

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь в поселке Архыз достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE, проблемы возникают только у абонентов Теле2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки связь, вероятнее всего, будет пропадать.

Рекомендации туристам

Рекомендуем остаться на пару дней в Пятигорске – это атмосферный южный городок в окружении гор – здесь и термальные, и минеральные источники, и много сезонных фруктов. Еще в царское время здесь начали строиться санаторно-курортные учреждения, которые процветают до сих пор – такой благодатный здесь климат. Да и побывать в местах молодости Михаила Лермонтова и бурной деятельности Остапа Бендера очень интересно.

Как организовано питание в туре?

Вкусные и плотные перекусы на маршруте (бутерброды, сладкое, орехи/cухофрукты, горный чай).

В кафе/столовых/ресторанов (1 день обед и ужин; 2-5 день ужин; 6 день обед и ужин. Средний чек в кафе завтрак – 500р, обед, ужин – 1000 руб).

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
3 сен 2022
Гиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!
С
19 авг 2022
Организация тура на хорошем уровне. Все на уровне ожиданий. Гидам спасибо за организацию и поддержку
Е
6 авг 2022
Спасибо организатору, всем довольна
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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