4 день

Дуккинские озера

После пробуждения и плотного завтрака добираемся в ущелье Малая Дукка.

Нас сегодня ожидает простой кольцевой маршрут и сразу три озера!

Около кошары (место, где обитает чабан – горных пастух) начинается наша тропа в сторону озер.

В августе тропа усыпана жёлтыми крокусами (он же шафран).

Первое озеро, которое нас ждет – Рыбка.

После него мы преодолеем подъем к Аркасарскому озеру и посмотрим на озеро Сказка Кавказа.

Эти три озера имеют разную удивительную форму, цвет и температуру.

Самые отважные последнее могут проверить на себе.

Отдых и недолгая медитация ждут нас у каждого озера.

Ближе к вечеру возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.

Расстояние 10 км, набор высоты 600 м.