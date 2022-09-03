В 12:00 встречаемся в аэропорту Минеральных вод.
По пути в поселок Архыз посетим историко-археологический феномен IX-X веков – Нижне-Архызское городище и Лик Христа.
Нас ждет увлекательная экскурсия от действующего археолога и реставратора.
После насыщенного экскурсионного дня, мы заселимся в наш дом на ближайшие 7 дней и посетим Кавказский биосферный заповедник и Казачий водопад.
Пешком поднимемся на высоту более 3000 метров, чтобы насладиться видами окрестных гор.
Прогулка начнется с несложного трекинга к водопаду Баритовый, там мы запасемся воды и по камням, перейдя ручей, наберём высоты, пройдя серпантином через сосны к альпийским лугам.
Тропа выведет нас на широкий гребень хребта Абишира-Ахуба, между перевалами Баритовый и Пионер.
Мы пойдем направо на пик Джамараклитебе.
Любуемся, делаем фото, перекусываем и отправляемся в обратный путь.
Вечер посвятим отдыху и восстановлению сил.
Расстояние 15 км, набор высоты 1500 м
Сегодня нас ждет простой и живописный маршрут по территории Архызского участка Тебердинского заповедника – долине реки Кизгыч.
Мы пройдём через густой пихтовый лес, зелёные поляны, мимо «Мёртвого озера» и памятника защитникам Кавказа.
В плотную подойдем к скальной чаше, где со стены срывается широкий поток водопада Чигордали.
На протяжении всего пути нас будут сопровождать захватывающие виды.
Расстояние 15 км, набор высоты 400 м.
После пробуждения и плотного завтрака добираемся в ущелье Малая Дукка.
Нас сегодня ожидает простой кольцевой маршрут и сразу три озера!
Около кошары (место, где обитает чабан – горных пастух) начинается наша тропа в сторону озер.
В августе тропа усыпана жёлтыми крокусами (он же шафран).
Первое озеро, которое нас ждет – Рыбка.
После него мы преодолеем подъем к Аркасарскому озеру и посмотрим на озеро Сказка Кавказа.
Эти три озера имеют разную удивительную форму, цвет и температуру.
Самые отважные последнее могут проверить на себе.
Отдых и недолгая медитация ждут нас у каждого озера.
Ближе к вечеру возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
Расстояние 10 км, набор высоты 600 м.
Очень простой кольцевой маршрут, который нам покажет главные достопримечательности Архыза – Софийский ледник и огромные водопады на реке София.
Дойдя до водопадов мы перекусим, отдохнем и дальше прямо под ними по разлетающимся ледяным брызгам, срывающимся с высоты 90 метров, продолжим наш путь по Софийской долине.
Гора София – вторая по высоте вершина Архыза (3800 м).
На её склонах острыми иглами ощетинился ледник, с которого берут начало огромные водопады.
Из них питается река София. Вода в ней чистая, кристально-голубого цвета, а долина реки по праву считается самой красивой в Архызе.
Перевал Софийское седло ведёт в заповедную долину реки Кизгыч.
Проход туда запрещён – в долине разводят зубров.
Расстояние 7 км, набор высоты 550 м.
Сегодня мы окунёмся в атмосферу сказочного леса.
По тропинке у подножия хребта Абишира-Ахуба уйдем в лес, будем набирать высоту, пока не упремся в скальный выход, где сохранились развалины древней аланской башни.
Вокруг нас всю дорогу будут огромные пихты, папоротники и заросшие мхом камни.
В этом месте всегда тихо и уютно.
Расстояние 5 км, набор высоты 200 м.
А после нас ждет путь домой, прямиком через здравницу Карачаево-Черкесской республики – термальные источники “Жемчужина Кавказа”.
После физически и эмоционально наполненной недели, купание в горячих источниках – настоящее оздоровление организма.
Путь из Архыза в Минеральные Воды лежит вокруг Эльбруса и в случае хорошей погоды мы сможем наблюдать его с западной и северной стороны.
Тур предусматривает проживание в гостинице в поселке Архыз (2-местные номера с удобствами). Если вы едете семьей или компанией (3-4 человека), возможно комфортное размещение в одном номере.
Это основной список необходимого, прочее снаряжение согласуется с руководителем группы. Также возможна аренда недостающего у вас снаряжения.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В посёлке Архыз днём +12… +25 градусов. На маршруте температура +8… +20.
Потребуется примерно 5000-8000 рублей на дополнительное питание.
Возможны дополнительные экскурсии: конная прогулка – 3000 руб., полет на параплане – 7000 руб., сплав по горной реке – 1500 руб.
Рекомендуем взять 2000-3000 рублей на покупку сувениров.
Банкоматы в поселке Архыз есть (Сбербанк, Россельхозбанк, СКБ-банк), но с ними бывают проблемы (кончились наличные или из-за непогоды нет электричества).
Сотовая связь в поселке Архыз достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE, проблемы возникают только у абонентов Теле2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки связь, вероятнее всего, будет пропадать.
Рекомендуем остаться на пару дней в Пятигорске – это атмосферный южный городок в окружении гор – здесь и термальные, и минеральные источники, и много сезонных фруктов. Еще в царское время здесь начали строиться санаторно-курортные учреждения, которые процветают до сих пор – такой благодатный здесь климат. Да и побывать в местах молодости Михаила Лермонтова и бурной деятельности Остапа Бендера очень интересно.
Вкусные и плотные перекусы на маршруте (бутерброды, сладкое, орехи/cухофрукты, горный чай).
В кафе/столовых/ресторанов (1 день обед и ужин; 2-5 день ужин; 6 день обед и ужин. Средний чек в кафе завтрак – 500р, обед, ужин – 1000 руб).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».