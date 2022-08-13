Встреча туристов в Невинномысске.
Переезд в Архыз, по пути остановка у Аланского храма, прогулка и осмотр наскального изображения Лика Христа.
Прибытие в Архыз, размещение на турбазе.
Обед.
Прогулка по Архызу.
Крутящийся домик, гора «Сторожевая башня».
Ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Большой Зеленчук.
Шиверы выше моста (2-3 часа).
Обед на турбазе.
Конная прогулка по окрестностям Архыза, водопад Козачий (2-3 часа).
Ужин.
Переезд на Ледяную ферму (автомобиль УАЗ).
Альпийские луга, потрясающие виды на окружающие горы, на перевал Софийское седло.
Прогулка на Софийский водопад.
Обед в полевых условиях.
Подъем по тропе в направлении перевала Иркиз.
Фото на фоне горы София.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Большой Зеленчук, многочисленные шиверы, «Взрывные пороги», «Пушка-порог».
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук (САО РАН), где находятся Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА) и РадиоТелескоп Академии Наук (РАТАН 600).
БТА с диаметром зеркала 6 метров, является крупнейшим в Евразии оптическим телескопом.
Он установлен в 17 км от поселка Нижний Архыз на Верхней Научной Площадке САО РАН у подножья горы Пастухова на высоте 2070м над уровнем моря.
Обед.
Свободное время.
Прощальный ужин.
Завтрак.
Отъезд в Невинномысск (по пути посещаем термальные источники).
Далее в Воронеж.
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Двухместные (одна большая кровать) или трехместные номера (три раздельные кровати).
Доплата за одноместное размещение уточняется перед заездом у администрации турбазы, зависит от дней недели и сезонности – примерно 1 500р. в сутки (уточняйте при бронировании).
Личное снаряжение для экскурсии и походно-экскурсионной программы:
— удобные ботинки (лучше трекинговые ботинки), летом - кроссовки;
— тапочки для гостиницы, турбазы;
— удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
— непромокаемая куртка от дождя;
— свитер или кофта из флиса (полара);
— головной убор (шапка, шляпа или бандана);
— несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
— несколько пар носков;
— предметы личной гигиены;
— небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
— небольшая личная аптечка;
— крем от солнца;
— треккинговые палки.
Для сплава:
- Неопреновые носки или боты.
- Неопреновый или брызгозащитный костюм.
- Возможно сочетание - низ неопрен, верх брызгозащитная куртка.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Да, допустим вес 80 – 100 кг.
Место сбора группы: