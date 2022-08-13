Удивительный Архыз. Мультитур

Это путешествие открывает для Вас возможности попробовать себя

4.7
3 отзыва
Это путешествие открывает для Вас возможности попробовать себя в различных видах активного туризма, за довольно короткий срок познакомиться с потрясающими красотами Архыза, получить массу новых впечатлений.

Архыз пользуется огромной популярностью среди любителей горного туризма и рафтинга, и это понятно, ведь окружающие поселок горы удивительно красивы.

Кажется, что тут все рядом: снежные вершины и перевалы, белые ленты водопадов, голубые озера, и конечно горная река Большой Зеленчук с несложными, но интересными порогами.
Удивительный Архыз. Мультитур
Удивительный Архыз. Мультитур
Удивительный Архыз. Мультитур
Удивительный Архыз. Мультитур
Удивительный Архыз. Мультитур
Удивительный Архыз. Мультитур
Удивительный Архыз. Мультитур
Удивительный Архыз. Мультитур
Ближайшие даты:
12
июн
20
авг

Что вас ожидает 🤩

Сплав по реке
Сплав по реке
Нас ждет увлекательный сплав по реке Большой Зеленчук, многочисленные шиверы, «Взрывные пороги», «Пушка-порог»
Конная прогулка
Конная прогулка
Прогуляемся на лошадях по окрестностям Архыза
Красивейшие места Архыза
Красивейшие места Архыза
Побываем в Аланском храме, астрофизической обсерватории РАН и увидим Софийские водопады

Программа тура по дням

1 день

Архыз, Аланский храм и гора Сторожевая башня

Встреча туристов в Невинномысске.

Переезд в Архыз, по пути остановка у Аланского храма, прогулка и осмотр наскального изображения Лика Христа.

Прибытие в Архыз, размещение на турбазе.

Обед.

Прогулка по Архызу.

Крутящийся домик, гора «Сторожевая башня».

Ужин.

Архыз, Аланский храм и гора Сторожевая башняАрхыз, Аланский храм и гора Сторожевая башня
2 день

Сплав по реке Большой Зеленчук и конная прогулка по окрестностям Архыза

Завтрак.

Сплав по реке Большой Зеленчук.

Шиверы выше моста (2-3 часа).

Обед на турбазе.

Конная прогулка по окрестностям Архыза, водопад Козачий (2-3 часа).

Ужин.

Сплав по реке Большой Зеленчук и конная прогулка по окрестностям АрхызаСплав по реке Большой Зеленчук и конная прогулка по окрестностям Архыза
3 день

Ледяная ферма, перевал Софийское седло, Софийский водопад и перевала Иркиз

Переезд на Ледяную ферму (автомобиль УАЗ).

Альпийские луга, потрясающие виды на окружающие горы, на перевал Софийское седло.

Прогулка на Софийский водопад.

Обед в полевых условиях.

Подъем по тропе в направлении перевала Иркиз.

Фото на фоне горы София.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Ледяная ферма, перевал Софийское седло, Софийский водопад и перевала ИркизЛедяная ферма, перевал Софийское седло, Софийский водопад и перевала ИркизЛедяная ферма, перевал Софийское седло, Софийский водопад и перевала ИркизЛедяная ферма, перевал Софийское седло, Софийский водопад и перевала Иркиз
4 день

Сплав по реке Большой Зеленчук

Завтрак.

Сплав по реке Большой Зеленчук, многочисленные шиверы, «Взрывные пороги», «Пушка-порог».

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Сплав по реке Большой ЗеленчукСплав по реке Большой Зеленчук
5 день

Экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук

Завтрак.

Экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук (САО РАН), где находятся Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА) и РадиоТелескоп Академии Наук (РАТАН 600).

БТА с диаметром зеркала 6 метров, является крупнейшим в Евразии оптическим телескопом.

Он установлен в 17 км от поселка Нижний Архыз на Верхней Научной Площадке САО РАН у подножья горы Пастухова на высоте 2070м над уровнем моря.

Обед.

Свободное время.

Прощальный ужин.

Экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наукЭкскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наукЭкскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук
6 день

Термальные источники (по желанию) и отъезд

Завтрак.

Отъезд в Невинномысск (по пути посещаем термальные источники).

Далее в Воронеж.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Варианты проживания

Турбаза

5 ночей

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Двухместные (одна большая кровать) или трехместные номера (три раздельные кровати).

Доплата за одноместное размещение уточняется перед заездом у администрации турбазы, зависит от дней недели и сезонности – примерно 1 500р. в сутки (уточняйте при бронировании).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобус Воронеж — Архыз — Воронеж
  • Встреча на ж/д вокзале Невинномысска (для прибывающих с других городов)
  • Проживание на турбазе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортные заброски на маршруты
  • Конная прогулка
  • Экскурсия в САО РАН
  • Средства сплава и страховки на воде
  • Работа инструкторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Воронеж или до г. Невиномысск (при желании самостоятельно добираться до места встречи) и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда рюкзака, трекинговых палок, брызгозащитного костюма, неопреновой обуви, спальника.
  • Посещение термальных источников (после окончания программы)
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение для экскурсии и походно-экскурсионной программы:
— удобные ботинки (лучше трекинговые ботинки), летом - кроссовки;
— тапочки для гостиницы, турбазы;
— удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
— непромокаемая куртка от дождя;
— свитер или кофта из флиса (полара);
— головной убор (шапка, шляпа или бандана);
— несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
— несколько пар носков;
— предметы личной гигиены;
— небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
— небольшая личная аптечка;
— крем от солнца;
— треккинговые палки.

Для сплава:

- Неопреновые носки или боты.

- Неопреновый или брызгозащитный костюм.

- Возможно сочетание - низ неопрен, верх брызгозащитная куртка.

Место сбора группы
  • г. Воронеж накануне начала тура в 20:00.
  • ж/д вокзал г. Невинномысск – утром по фактическому прибытию поездов.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес 80 – 100 кг.

Где проходит встреча группы?

Место сбора группы:

  1. Г. Воронеж в 20:00.
  2. Ж/д вокзал г. Невинномысск. Утром по фактическому прибытию поездов.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.

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