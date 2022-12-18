Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска.
В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня:знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.
Начало 09:00.
Программа дня: перевал Гумбаши – Шоанинский храм - Сентинский храм – Тебердинский заповедник – река Уллу-Муруджу – поляна Домбай.
18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*.
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
Километраж за день: 250 км.
Начало 09:00.
Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара – Тебердинский заповедник - Нижне-Архызское аланское городище – Лик Христа – термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) - Пятигорск.
При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.
19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*.
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
Километраж за день: 320 км.
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском - Курортный парк - Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея.
Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).
17:00 - групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
Продолжительность: 8 часов, 145 км.
Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах в Пятигорске / Домбае с завтраками.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Бештау 3* – Снежный барс 3*
|стандарт
|39990
|39990
|27280
|58125
|55800
|Шв. Стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.
В распоряжении гостей балкон.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.
По вечерам в ресторане звучит живая музыка.
В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.
Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.
В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.
Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.