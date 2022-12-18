Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия

Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод

4.4
3 отзыва
Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкессии. Это путешествие вы долго будете вспоминать с теплотой и улыбкой.
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Ближайшие даты:
22
янв
5
фев
19
фев
5
мар
19
мар
26
мар

Что вас ожидает 🤩

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара
Сочная кухня
Сочная кухня
Кулинарные бренды Кавказа, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям
Отдых на источниках
Отдых на источниках
Расслабимся на восхитительных термальных источниках

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска.

В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня:знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши – Шоанинский храм - Сентинский храм – Тебердинский заповедник – река Уллу-Муруджу – поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 250 км.

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара – Тебердинский заповедник - Нижне-Архызское аланское городище – Лик Христа – термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) - Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 320 км.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском - Курортный парк - Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

17:00 - групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

Продолжительность: 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах в Пятигорске / Домбае с завтраками.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Бештау 3* – Снежный барс 3*стандарт3999039990272805812555800Шв. Стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Бештау 3*

2 ночи

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.

В распоряжении гостей балкон.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.

По вечерам в ресторане звучит живая музыка.

В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Бештау 3*Бештау 3*Бештау 3*Бештау 3*

«Снежный Барс» Домбай

1 ночь

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай«Снежный Барс» Домбай

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж. д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в 13:00
  • Групповой трансфер на ж. д. вокзал Пятигорска и в аэропорт Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае с завтраками
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара – 1 600 руб.
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» – 500 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
18 дек 2022
Организация тура хорошо спланирована, транспорт комфортабельный и гостиницы отличные.
Т
15 дек 2022
Понравилось: пунктуальность, аккуратные, вежливые и быстрые водители, замечательные эрудированные гиды, продуманный маршрут, время возвращения с экскурсий (наличие свободного времени вечером).
Не очень понравилось: отсутствие возможности выбора отеля в Грозном и Приэльбрусье, тесный трансфер для 4- ех человек в последние два дня.
И
14 дек 2022
Организация тура была на высоте. Отели все понравились, чистые, свежие, уютные. Видно, что все продумано до мелочей. Как говорится ни сучка ни задоринки. Без задержек, никаких сбоев. Все грамотно простроено, просчитано. Обеды понравилось, были в красивых местах. Или это красивое место у горной реки, или красивый ресторан в Грозном. И главное что получилось попробовать везде в каждой республике это их национальную кухню.
Единственный нюанс который смазал всю картину, это транспорт в котором нас возили по локациям. Тур очень насыщенный. Много времени мы находились в дороге. Иногда многочасовые переезды с места на место, из одной республики в другую. Если группа полная и занимает весь микроавтобус, то заднее сиденье совершенно не предназначено во первых для длительных переездов, а во-вторых, для просмотра пейзажей за окном.
Если садились 4 крупных человека, то они даже плечами не входили каждый в свое сиденье. Значит сидеть невозможно комфортно. А когда гид говорил, посмотрите направо или налево это для сидящих в середине вообще не актуально. Из—за спинок впереди сидящих пассажиров ничего не видно, а окна на последних сиденьях настолько малы, что видно что-либо тем кто сидит непосредственно у окна. Этот момент смазал экскурсию для каждого в нашем микроавтобусе, потому что мы вынуждены были каждое утро заново занимать место в автобусе, чтобы не оказаться на этих злосчастных последних сидениях. Слава богу группа попалась не конфликтная. Все все понимали. Но всем было очень не комфортно из за этого моментах это чувствовалось по группе. Последние дни нас пересадили на огромный комфортабельный автобус и мы все вздохнули свободно. Места хватало всем. Окна огромны, все видно. И расстояние между сидениями тоже большие. Когда мы об этом говорили гидам они скромно улыбались и говорили как они нас понимают. Т. е. о проблеме известно, но никто ее не решает. В то время как тур, путешествие предполагает отдых, расслабление и наслаждение впечатлениями. Этот момент в туре никак не учтен и мы от всей нашей группы просим обратить на это внимание. Это очень важно, чтобы было все комфортно.
В любом случае хотим поблагодарить организаторов тура за предоставленную возможность познакомиться с Кавказом благодаря вам. Еще раз повторюсь, тур был замечательный. Все кроме этого описанного момента было на высоте. И возможно мы еще обратимся к Большой стране для путешествий по нашей необъятной и прекрасной родине России. Всем большое спасибо!

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