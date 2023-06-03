2 день

Тебердинский национальный парк, аланское городище и музыкальное соло

Группа 1:

8:00 Завтрак (шведский стол).

9:00-12:00 Поход в Тебердинский национальный парк (к Казачьему водопаду) с орнитологом и музыкантом.

Превратим небольшой поход-прогулку в увлекательное путешествие — с наукой и музыкой.

В сопровождении орнитолога можно будет больше узнать о природном разнообразии Карачаево-Черкесии, научиться различать голоса птиц и послушать благодаря музыкальному соло, как «звучат» горы.

Путешествие в Тебердинский национальный парк может стать событием, воспоминания от которого надолго останутся в памяти.

В заповеднике есть более 150 удивительных и необычных озер.

Здесь вы увидите самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.

13:00 Обед в ресторане Архыза (доп. плата).

15:00-16:30 Экскурсия по аланскому городищу с археологом и музыкальным соло.

Экскурсия с профессиональным археологом к древним христианским храмам Х века, языческим памятникам, остаткам древней обсерватории.

В храмах будет звучать живая музыка, что поможет прочувствовать силу и акустику уникальных культовых сооружений.

Группа 2:

8:00-10:00 Завтрак (шведский стол).

10:00-11:30 Экскурсия по аланскому городищу с археологом и музыкальным соло.

Экскурсия с профессиональным археологом к древним христианским храмам Х века, языческим памятникам, остаткам древней обсерватории.

В храмах будет звучать живая музыка, что поможет прочувствовать силу и акустику уникальных культовых сооружений.

13:00 Обед в ресторане Архыза (доп. плата).

14:00-17:00 Поход в Тебердинский национальный парк (к Казачьему водопаду) с орнитологом и музыкантом.

Превратим небольшой поход-прогулку в увлекательное путешествие — с наукой и музыкой.

В сопровождении орнитолога можно будет больше узнать о природном разнообразии Карачаево-Черкесии, научиться различать голоса птиц и послушать благодаря музыкальному соло, как «звучат» горы.

Один из самых лёгких маршрутов территории, доступный при любом уровне физической подготовки.

Путешествие в Тебердинский национальный парк может стать событием, воспоминания от которого надолго останутся в памяти.

В заповеднике есть более 150 удивительных и необычных озер.

Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.

Обе группы:

19:00-20:00 Концерт солистов ведущих оркестров России: Какие секреты таят струнные шедевры XVII-XX веков? (МФК Романтик).

Музыкальное путешествие, в котором нет шаблонов, границ и стереотипов!

Вас ждет новый опыт знакомства с музыкальной классикой: артисты поделятся загадочными историями из жизни великих композиторов.

Вы узнаете, бывают ли в музыке запретные темы и аккорды, какие секреты хранят шедевры и всегда ли вдохновение стоит у их истоков.

20:30 Ужин в ресторане Архыза (“Горный воздух”) за доп. плату.