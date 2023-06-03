Звуки гор
Мы предлагаем новый формат отдыха! Вас ждут удивительные открытия мелодичности окружающего мира: от звуков космоса и пения птиц, до тайн мировых шедевров музыкального искусства.
Насыщенная трехдневная программа включает уникальные маршруты для пеших прогулок по Тебердинскому национальному парку, а также к Помпеям Карачаево-Черкесской Республики — Аланскому городищу, на скалу Карча-Тебе и экскурсию в Специальную астрофизическую обсерваторию Академии наук.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Краеведческий музей: знакомство с региональным колоритом и историей
11:30 Прибытие в аэропорт Минеральных вод.
12:30-13:00 Обед в одном из ресторанов города (“Станица”/“Жар-птица”) за доп. плату.
13:00-15:00 Дорога от Минеральных вод до Черкесска в сопровождении гида.
15:30-17:00 Посещение краеведческого музея.
Черкесский музей — сокровищница национальной культуры народов Карачаево-Черкесии — располагается в историческом здании 1914 года.
В сопровождении действующего археолога вы сможете увидеть уникальную коллекцию археологической керамики и бронзы кубанской и прикубанской культур, текстиля из курганов VIII–XV веков, этнографическую коллекцию золотошвейной одежды и серебряных украшений XIX века, фотографий известного фотографа XIX века Д. Ермакова, а также уникальную палеонтологическую коллекцию.
Зал “Геология и вселенная” поможет поразмышлять о длительном и тернистом пути научной мысли.
17:30-19:00 Черкесск — Верхний Архыз.
19:30-21:00 Заселение в отель.
Ужин (доп. плата), отдых.
21:00-22:00 Возможна организация бани (за доп. плату).
Тебердинский национальный парк, аланское городище и музыкальное соло
Группа 1:
8:00 Завтрак (шведский стол).
9:00-12:00 Поход в Тебердинский национальный парк (к Казачьему водопаду) с орнитологом и музыкантом.
Превратим небольшой поход-прогулку в увлекательное путешествие — с наукой и музыкой.
В сопровождении орнитолога можно будет больше узнать о природном разнообразии Карачаево-Черкесии, научиться различать голоса птиц и послушать благодаря музыкальному соло, как «звучат» горы.
Путешествие в Тебердинский национальный парк может стать событием, воспоминания от которого надолго останутся в памяти.
В заповеднике есть более 150 удивительных и необычных озер.
Здесь вы увидите самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.
13:00 Обед в ресторане Архыза (доп. плата).
15:00-16:30 Экскурсия по аланскому городищу с археологом и музыкальным соло.
Экскурсия с профессиональным археологом к древним христианским храмам Х века, языческим памятникам, остаткам древней обсерватории.
В храмах будет звучать живая музыка, что поможет прочувствовать силу и акустику уникальных культовых сооружений.
Группа 2:
8:00-10:00 Завтрак (шведский стол).
10:00-11:30 Экскурсия по аланскому городищу с археологом и музыкальным соло.
Экскурсия с профессиональным археологом к древним христианским храмам Х века, языческим памятникам, остаткам древней обсерватории.
В храмах будет звучать живая музыка, что поможет прочувствовать силу и акустику уникальных культовых сооружений.
13:00 Обед в ресторане Архыза (доп. плата).
14:00-17:00 Поход в Тебердинский национальный парк (к Казачьему водопаду) с орнитологом и музыкантом.
Превратим небольшой поход-прогулку в увлекательное путешествие — с наукой и музыкой.
В сопровождении орнитолога можно будет больше узнать о природном разнообразии Карачаево-Черкесии, научиться различать голоса птиц и послушать благодаря музыкальному соло, как «звучат» горы.
Один из самых лёгких маршрутов территории, доступный при любом уровне физической подготовки.
Путешествие в Тебердинский национальный парк может стать событием, воспоминания от которого надолго останутся в памяти.
В заповеднике есть более 150 удивительных и необычных озер.
Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.
Обе группы:
19:00-20:00 Концерт солистов ведущих оркестров России: Какие секреты таят струнные шедевры XVII-XX веков? (МФК Романтик).
Музыкальное путешествие, в котором нет шаблонов, границ и стереотипов!
Вас ждет новый опыт знакомства с музыкальной классикой: артисты поделятся загадочными историями из жизни великих композиторов.
Вы узнаете, бывают ли в музыке запретные темы и аккорды, какие секреты хранят шедевры и всегда ли вдохновение стоит у их истоков.
20:30 Ужин в ресторане Архыза (“Горный воздух”) за доп. плату.
БТА, Обсерватория и термальные источники. Отъезд
7:00 Завтрак (шведский стол).
8:30-10:00 Экскурсия в Специальную астрофизическую обсерваторию.
Необычная экскурсия в Специальной Астрофизической Обсерватории в сопровождении ученого-астрофизика завершится небольшим музыкальным соло, посвящённым звёздам и Вселенной, принесёт новые эмоции и впечатления.
12:00-13:00 Экскурсия в Шоанинский храм.
Шоанинский храм также называют храмом Георгия Победоносца.
Он расположен среди заповедника реликтовой тисовой рощи, окруженной неприступными скалами.
Недалеко от храма при археологических раскопках было обнаружено греческое захоронение X века.
14:30-16:00 Заезд в термальные источники.
16:00-16:30 Обед в Черкесске (доп. плата).
16:30-19:30 Дорога до аэропорта Минеральных вод.
После 21:00-22:00 отлет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб. /весь период тура.
Ниже представлены возможные варианты проживания.
Варианты проживания
Корона
Отель «Корона» Архыз предлагает все необходимое для индивидуального, семейного и группового отдыха как зимой, так и в летний период. Расстояние до горнолыжного курорта Романтик - 10 км. или 8 мин. Расположен в потрясающем и тихом районе: в непосредственной близости от горной реки и сосновой рощи.
Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт — гостиница — аэропорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание: завтраки
- Входные билеты и экосборы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды, ужины
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение — 8 000 руб. /весь период тура
- Место начала и завершения?
- Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- наряды для фотосессий;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговые палки (у кого нет — можно взять лыжные);
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка».
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.