Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе

Звуки гор

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В этом туре вы отправитесь исследовать горный Архыз вместе с музыкантами и настоящими учеными.

Мы предлагаем новый формат отдыха! Вас ждут удивительные открытия мелодичности окружающего мира: от звуков космоса и пения птиц, до тайн мировых шедевров музыкального искусства.

Насыщенная трехдневная программа включает уникальные маршруты для пеших прогулок по Тебердинскому национальному парку, а также к Помпеям Карачаево-Черкесской Республики — Аланскому городищу, на скалу Карча-Тебе и экскурсию в Специальную астрофизическую обсерваторию Академии наук.
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
Ближайшие даты:
7
июл

Что вас ожидает:

Творческий подход
Творческий подход
Горные ландшафты Архыза становятся сценами для творчества и дискуссий: мастер-классы от солистов оркестров на природе
Погружение в историю
Погружение в историю
Ощутим масштаб космических объектов и древних памятников архитектуры
Концерт ведущего оркестра
Концерт ведущего оркестра
Главным событием тура станет концерт в исполнении солистов ведущих оркестров России
Астрофизические приключения
Астрофизические приключения
Встретимся с настоящими астрономами и увидим один из самых больших телескопов в мире
Звучание гор
Звучание гор
В сопровождении орнитолога узнаем о природном разнообразии края, научимся различать голоса птиц и услышим, как «звучат» горы
Термальное удовольствие
Термальное удовольствие
Расслабимся в восхитительных термальных источниках, обогащенных полезными элементами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Краеведческий музей: знакомство с региональным колоритом и историей

11:30 Прибытие в аэропорт Минеральных вод.

12:30-13:00 Обед в одном из ресторанов города (“Станица”/“Жар-птица”) за доп. плату.

13:00-15:00 Дорога от Минеральных вод до Черкесска в сопровождении гида.

15:30-17:00 Посещение краеведческого музея.

Черкесский музей — сокровищница национальной культуры народов Карачаево-Черкесии — располагается в историческом здании 1914 года.

В сопровождении действующего археолога вы сможете увидеть уникальную коллекцию археологической керамики и бронзы кубанской и прикубанской культур, текстиля из курганов VIII–XV веков, этнографическую коллекцию золотошвейной одежды и серебряных украшений XIX века, фотографий известного фотографа XIX века Д. Ермакова, а также уникальную палеонтологическую коллекцию.

Зал “Геология и вселенная” поможет поразмышлять о длительном и тернистом пути научной мысли.

17:30-19:00 Черкесск — Верхний Архыз.

19:30-21:00 Заселение в отель.

Ужин (доп. плата), отдых.

21:00-22:00 Возможна организация бани (за доп. плату).

Прибытие. Краеведческий музей: знакомство с региональным колоритом и историейПрибытие. Краеведческий музей: знакомство с региональным колоритом и историейПрибытие. Краеведческий музей: знакомство с региональным колоритом и историейПрибытие. Краеведческий музей: знакомство с региональным колоритом и историей
2 день

Тебердинский национальный парк, аланское городище и музыкальное соло

Группа 1:

8:00 Завтрак (шведский стол).

9:00-12:00 Поход в Тебердинский национальный парк (к Казачьему водопаду) с орнитологом и музыкантом.

Превратим небольшой поход-прогулку в увлекательное путешествие — с наукой и музыкой.

В сопровождении орнитолога можно будет больше узнать о природном разнообразии Карачаево-Черкесии, научиться различать голоса птиц и послушать благодаря музыкальному соло, как «звучат» горы.

Путешествие в Тебердинский национальный парк может стать событием, воспоминания от которого надолго останутся в памяти.

В заповеднике есть более 150 удивительных и необычных озер.

Здесь вы увидите самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.

13:00 Обед в ресторане Архыза (доп. плата).

15:00-16:30 Экскурсия по аланскому городищу с археологом и музыкальным соло.

Экскурсия с профессиональным археологом к древним христианским храмам Х века, языческим памятникам, остаткам древней обсерватории.

В храмах будет звучать живая музыка, что поможет прочувствовать силу и акустику уникальных культовых сооружений.

Группа 2:

8:00-10:00 Завтрак (шведский стол).

10:00-11:30 Экскурсия по аланскому городищу с археологом и музыкальным соло.

Экскурсия с профессиональным археологом к древним христианским храмам Х века, языческим памятникам, остаткам древней обсерватории.

В храмах будет звучать живая музыка, что поможет прочувствовать силу и акустику уникальных культовых сооружений.

13:00 Обед в ресторане Архыза (доп. плата).

14:00-17:00 Поход в Тебердинский национальный парк (к Казачьему водопаду) с орнитологом и музыкантом.

Превратим небольшой поход-прогулку в увлекательное путешествие — с наукой и музыкой.

В сопровождении орнитолога можно будет больше узнать о природном разнообразии Карачаево-Черкесии, научиться различать голоса птиц и послушать благодаря музыкальному соло, как «звучат» горы.

Один из самых лёгких маршрутов территории, доступный при любом уровне физической подготовки.

Путешествие в Тебердинский национальный парк может стать событием, воспоминания от которого надолго останутся в памяти.

В заповеднике есть более 150 удивительных и необычных озер.

Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.

Обе группы:

19:00-20:00 Концерт солистов ведущих оркестров России: Какие секреты таят струнные шедевры XVII-XX веков? (МФК Романтик).

Музыкальное путешествие, в котором нет шаблонов, границ и стереотипов!

Вас ждет новый опыт знакомства с музыкальной классикой: артисты поделятся загадочными историями из жизни великих композиторов.

Вы узнаете, бывают ли в музыке запретные темы и аккорды, какие секреты хранят шедевры и всегда ли вдохновение стоит у их истоков.

20:30 Ужин в ресторане Архыза (“Горный воздух”) за доп. плату.

Тебердинский национальный парк, аланское городище и музыкальное солоТебердинский национальный парк, аланское городище и музыкальное солоТебердинский национальный парк, аланское городище и музыкальное солоТебердинский национальный парк, аланское городище и музыкальное соло
3 день

БТА, Обсерватория и термальные источники. Отъезд

7:00 Завтрак (шведский стол).

8:30-10:00 Экскурсия в Специальную астрофизическую обсерваторию.

Необычная экскурсия в Специальной Астрофизической Обсерватории в сопровождении ученого-астрофизика завершится небольшим музыкальным соло, посвящённым звёздам и Вселенной, принесёт новые эмоции и впечатления.

12:00-13:00 Экскурсия в Шоанинский храм.

Шоанинский храм также называют храмом Георгия Победоносца.

Он расположен среди заповедника реликтовой тисовой рощи, окруженной неприступными скалами.

Недалеко от храма при археологических раскопках было обнаружено греческое захоронение X века.

14:30-16:00 Заезд в термальные источники.

16:00-16:30 Обед в Черкесске (доп. плата).

16:30-19:30 Дорога до аэропорта Минеральных вод.

После 21:00-22:00 отлет.

БТА, Обсерватория и термальные источники. ОтъездБТА, Обсерватория и термальные источники. ОтъездБТА, Обсерватория и термальные источники. ОтъездБТА, Обсерватория и термальные источники. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб. /весь период тура.

Ниже представлены возможные варианты проживания.

Варианты проживания

Корона

2 ночи

Отель «Корона» Архыз предлагает все необходимое для индивидуального, семейного и группового отдыха как зимой, так и в летний период. Расстояние до горнолыжного курорта Романтик - 10 км. или 8 мин. Расположен в потрясающем и тихом районе: в непосредственной близости от горной реки и сосновой рощи.

Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт — гостиница — аэропорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание: завтраки
  • Входные билеты и экосборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе: обеды, ужины
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение — 8 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговые палки (у кого нет — можно взять лыжные);
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
3 июня 2023
Отличный тур для тех, кого вдохновляют горы, леса и реки! Каждый день интересные маршруты и сказочные виды! Воздух такой, что не можешь им надышаться! 💛 Хорошая организация тура и замечательный гид. За время отпуска забыла обо всех проблемах и о работе) Обязательно вернусь в это волшебное место)
Отличный тур для тех, кого вдохновляют горы, леса и реки! Каждый день интересные маршруты и сказочныеОтличный тур для тех, кого вдохновляют горы, леса и реки! Каждый день интересные маршруты и сказочныеОтличный тур для тех, кого вдохновляют горы, леса и реки! Каждый день интересные маршруты и сказочные
Л
24 мая 2023
Спасибо организаторам тура!
Спасибо организаторам тура!Спасибо организаторам тура!Спасибо организаторам тура!Спасибо организаторам тура!Спасибо организаторам тура!Спасибо организаторам тура!Спасибо организаторам тура!
Е
18 мая 2023
Все отлично!
Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!

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