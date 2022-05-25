Экскурсии по Армавиру

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Лаго-Наки и Гуамское ущелье
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки - это горные массивы Северо-Западного Кавказа, расположившиеся между реками Пшехой
22 июля
26 авг
23 сен
12 900 за 1 человека

Последние отзывы «Экскурсии по Армавиру»

  • Д
    Дарья
    25 мая 2022
    5
    Отзыв на: Лаго-Наки и Гуамское ущелье
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура за прекрасный отдых, продуманную и интересную программу.
  • Д
    Дарья
    25 мая 2022
    5
    Отзыв на: Лаго-Наки и Гуамское ущелье
    Особо хочу отметить высокую клиентоориентированность Ирины и Евгения. Желаю вашей организации дальнейшего развития.
  • Н
    Наталия
    21 мая 2022
    5
    Отзыв на: Лаго-Наки и Гуамское ущелье
    Спасибо Геннадию- водитель-профи и Ирине за отзывчивость и гибкость в организации тура (я заменила вылет из другого города и Ирина организовала тур индивидуально под мой запрос, все отследила и заказала такси!) Процветания вам! Рекомендую смело
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