Н Наталия 5

Спасибо Геннадию- водитель-профи и Ирине за отзывчивость и гибкость в организации тура (я заменила вылет из другого города и Ирина организовала тур индивидуально под мой запрос, все отследила и заказала такси!) Процветания вам! Рекомендую смело