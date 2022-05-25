3 день

Водопады Руфабго. Хаджохская теснина

Завтрак (входит в стоимость).

Выезд на экскурсию к водопадам Руфабго.

Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом. На краю поляны расположен спуск к первому водопаду «Шум», который находится на высоте 200 м.

Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо. Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».

Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.

Экскурсия по Хаджохской теснине (Каньон реки Белой).

Ширина каньона 6 – 7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров. Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.

На отвесных, почти голых, скалах, местами поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.

Экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации – Дольмену и сада камней.

Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря. С башен монастыря открываются красивые виды. Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками.

С 15:30 до 16:30 часов группа выезжает домой.