Лаго-Наки и Гуамское ущелье

Лаго-Наки - это горные массивы Северо-Западного Кавказа

5
3 отзыва
Лаго-Наки – это горные массивы Северо-Западного Кавказа, расположившиеся между реками Пшехой и Белой. Лаго-Наки — это великолепные горы, леса, альпийские луга, реки. Достопримечательностей у этого места очень много.

В данном туре предлагается посетить Гуамское ущелье, пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями, плато Лаго-Наки, водопады «Руфабго», Хаджохскую теснину, дольмен и Свято-Михайловский монастырь.
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Ближайшие даты:
22
июл
26
авг
23
сен

Что вас ожидает 🤩

Прогулка по Гуамскому ущелью
Прогулка по Гуамскому ущелью
Место поражает воображение путешественников величественными декорациями гор, водопадов и речных порогов, созданных природой
Посещение Большой Азишской пещеры
Посещение Большой Азишской пещеры
Глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов
Экскурсия к водопадам Руфабго
Экскурсия к водопадам Руфабго
Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз
Экскурсия по Хаджохской теснине
Экскурсия по Хаджохской теснине
Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины
Дольмены и сад камней
Дольмены и сад камней
Экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации

Программа тура по дням

1 день

Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»

Расстояние по маршруту КМВ – п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону, (около 5:30).

5–00 Выезд группы с КМВ.

Прибытие в п. Гуамка.

Горная адыгея. Гуамка.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Катание на туристическом паровозике.

Обед в кафе «1707» (оплачивается дополнительно).

По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».

Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик», экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.

Дорога поражает воображение путешественников величественными декорациями гор, водопадов и речных порогов, созданных природой.

Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).

Термальные источники «Акватермо».

Купание в бассейнах с геотермальной водой.

Переезд в п. Каменномостский.

Размещение на турбазе (удобства в номере).

Свободное время.

Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»
2 день

Пещеры Нежная и Большая Азишская. Плато Лаго-Наки

Завтрак (входит в стоимость).

Посещение пещеры Нежной и Большой Азишской пещеры — глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов.

Плато Лаго-Наки (смотровые площадки, конные прогулки, джиппинг).

Возвращение на туристическую базу.

Свободное время (на турбазе расположены беседки с мангалами, где можно пожарить шашлык).

Пещеры Нежная и Большая Азишская. Плато Лаго-НакиПещеры Нежная и Большая Азишская. Плато Лаго-НакиПещеры Нежная и Большая Азишская. Плато Лаго-НакиПещеры Нежная и Большая Азишская. Плато Лаго-НакиПещеры Нежная и Большая Азишская. Плато Лаго-НакиПещеры Нежная и Большая Азишская. Плато Лаго-НакиПещеры Нежная и Большая Азишская. Плато Лаго-Наки
3 день

Водопады Руфабго. Хаджохская теснина

Завтрак (входит в стоимость).

Выезд на экскурсию к водопадам Руфабго.

Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом. На краю поляны расположен спуск к первому водопаду «Шум», который находится на высоте 200 м.

Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо. Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».

Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.

Экскурсия по Хаджохской теснине (Каньон реки Белой).

Ширина каньона 6 – 7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров. Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.

На отвесных, почти голых, скалах, местами поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.

Экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации – Дольмену и сада камней.

Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря. С башен монастыря открываются красивые виды. Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками.

С 15:30 до 16:30 часов группа выезжает домой.

Водопады Руфабго. Хаджохская теснинаВодопады Руфабго. Хаджохская теснинаВодопады Руфабго. Хаджохская теснинаВодопады Руфабго. Хаджохская теснина

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе (удобства в номере) в п. Каменномостский.

В акции кешбэка участвует гостиница Горное Вдохновение.

Варианты проживания

Гостиница «Горное Вдохновение»

2 ночи

Двухместное размещение, в номере, душ, туалет, небольшой холодильник, телевизор.

На территории оборудованы деревянные беседки для отдыха с садовой мебелью, установлены мангалы. Детям тоже не придется скучать во время отдыха. Для них имеется игровая площадка с качелями, каруселями, шведской стенкой и баскетбольным кольцом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
  • Экскурсионное обслуживание на объектах показа
  • Проживание на туристической базе
  • Завтраки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до КМВ и обратно
  • Туристический поезд в Гуамском ущелье. Стоимость билетов в одну сторону: (Пт,Сб,Вс,Праздничные дни). Взрослый — 300р детский — 150р дети до 7 лет бесплатно
  • Термальный бассейн. Стоимость 1 часа 400 руб. /чел. дети с 7 до 12 лет 200 руб. /чел.
  • Большая Азишская пещера 500 руб. /взрослый, 250 руб. /ребенок (с 7-14 лет), до 7 лет бесплатно
  • Нежная пещера 300 руб. /взрослый, 150 детский до 14 лет
  • Дольмен и сад камней 50 руб.
  • Хаджокская теснина 500 руб. /взросл, 150 детский до 14 лет
  • Водопады Руфабго 500 руб. /взрослый, 150 детский до 14 лет
  • Рафтинг от 1 до 1500 руб. /чел. в зависимости от длины маршрута
  • Дополнительно оплачиваются: конные прогулки и джиппинг
  • Продается много сувениров, горный мед, сушеные ягоды, лечебные травы
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ▪Документы: паспорт РФ / свид. о рождении;
  • Перекус-завтрак в дорогу / вода питьевая;
  • Защита от дождя / солнца;
  • Удобная одежда / обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей - платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская / аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
25 мая 2022
Выражаю огромную благодарность организаторам тура за прекрасный отдых, продуманную и интересную программу.
Л
21 июня 2022
Все организовано достойно согласно графика тура.
Д
25 мая 2022
Особо хочу отметить высокую клиентоориентированность Ирины и Евгения. Желаю вашей организации дальнейшего развития.

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