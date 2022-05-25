Расстояние по маршруту КМВ – п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону, (около 5:30).
5–00 Выезд группы с КМВ.
Прибытие в п. Гуамка.
Горная адыгея. Гуамка.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Катание на туристическом паровозике.
Обед в кафе «1707» (оплачивается дополнительно).
По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».
Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик», экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.
Дорога поражает воображение путешественников величественными декорациями гор, водопадов и речных порогов, созданных природой.
Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).
Термальные источники «Акватермо».
Купание в бассейнах с геотермальной водой.
Переезд в п. Каменномостский.
Размещение на турбазе (удобства в номере).
Свободное время.
Завтрак (входит в стоимость).
Посещение пещеры Нежной и Большой Азишской пещеры — глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов.
Плато Лаго-Наки (смотровые площадки, конные прогулки, джиппинг).
Возвращение на туристическую базу.
Свободное время (на турбазе расположены беседки с мангалами, где можно пожарить шашлык).
Завтрак (входит в стоимость).
Выезд на экскурсию к водопадам Руфабго.
Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом. На краю поляны расположен спуск к первому водопаду «Шум», который находится на высоте 200 м.
Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо. Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».
Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.
Экскурсия по Хаджохской теснине (Каньон реки Белой).
Ширина каньона 6 – 7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров. Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.
На отвесных, почти голых, скалах, местами поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.
Экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации – Дольмену и сада камней.
Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря. С башен монастыря открываются красивые виды. Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками.
С 15:30 до 16:30 часов группа выезжает домой.
Тур предусматривает проживание на турбазе (удобства в номере) в п. Каменномостский.
В акции кешбэка участвует гостиница Горное Вдохновение.
Двухместное размещение, в номере, душ, туалет, небольшой холодильник, телевизор.
На территории оборудованы деревянные беседки для отдыха с садовой мебелью, установлены мангалы. Детям тоже не придется скучать во время отдыха. Для них имеется игровая площадка с качелями, каруселями, шведской стенкой и баскетбольным кольцом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.