Купите самую интересную из 20 экскурсий в Аршане на 2023 год, 60 ⭐ отзывов, цены от 20700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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По популярности
Авторский тур
9 дней
14 сен
от 78 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны
Россия, Иркутск
2 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Россия, Иркутск
22 фев
7 мар
от 3795035 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика летнего Аршана
Россия, Иркутск
4 сен
11 сен
18 сен
25 сен
от 35 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Аршан
Россия, Иркутск
13 сен
27 сен
20 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мозаика Аршана
Россия, Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 52 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сказка Байкала
г. Иркутск
4 сен
11 сен
18 сен
25 сен
от 101 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Весенний отдых
г. Иркутск
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 112 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенняя классика Байкальска
г. Иркутск
3 апр
10 апр
17 апр
24 апр
от 45 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
г. Иркутск
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 64 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 112 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Весенние сокровища Байкала
г. Иркутск
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 68 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 111 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Байкальска. Осенний тур
Россия, Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 45 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Осенний отдых
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенняя классика Байкальска
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 45 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы Байкала. Осеннее путешествие
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 65 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 114 800₽ за человека
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Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда21 августа 2023Путешествие на АршанВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Путешествие на АршанВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
- ВВалентина15 августа 2023Путешествие на АршанОрганизатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.
- ЕЕлена13 августа 2023Южный Байкал. Осенний отдыхЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
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