Экскурсии в Аршане

Купите самую интересную из 20 экскурсий в Аршане на 2023 год, 60 ⭐ отзывов, цены от 20700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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По популярности
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
г. Иркутск
14 сен
от 78 900 за человека
Байкал и Саяны
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны
Россия, Иркутск
2 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 36 000 за человека
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Россия, Иркутск
22 фев
7 мар
от 3795035 500 за человека
Классика летнего Аршана
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика летнего Аршана
Россия, Иркутск
4 сен
11 сен
18 сен
25 сен
от 35 500 за человека
Путешествие на Аршан
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Путешествие на Аршан
Россия, Иркутск
13 сен
27 сен
20 700 за человека
Мозаика Аршана
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мозаика Аршана
Россия, Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 52 000 за человека
Сказка Байкала
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сказка Байкала
г. Иркутск
4 сен
11 сен
18 сен
25 сен
от 101 400 за человека
Южный Байкал. Весенний отдых
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Весенний отдых
г. Иркутск
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 112 600 за человека
Весенняя классика Байкальска
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенняя классика Байкальска
г. Иркутск
3 апр
10 апр
17 апр
24 апр
от 45 200 за человека
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
г. Иркутск
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 64 500 за человека
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
г. Иркутск
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 112 400 за человека
Весенние сокровища Байкала
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весенние сокровища Байкала
г. Иркутск
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 68 500 за человека
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
г. Иркутск
27 мар
3 апр
10 апр
17 апр
от 111 000 за человека
Классика Байкальска. Осенний тур
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкальска. Осенний тур
Россия, Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 45 700 за человека
Южный Байкал. Осенний отдых
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Осенний отдых
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 117 300 за человека
Осенняя классика Байкальска
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенняя классика Байкальска
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 45 700 за человека
Места силы Байкала. Осеннее путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы Байкала. Осеннее путешествие
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 65 900 за человека
Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
г. Иркутск
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
от 114 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Путешествие на Аршан
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Путешествие на Аршан
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось
  • В
    Валентина
    15 августа 2023
    Путешествие на Аршан
    Организатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.
  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    Южный Байкал. Осенний отдых
    Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
    Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо
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