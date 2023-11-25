Неприступные и впечатляющие горы Восточного Саяна, усеянные кристальной белизны снегом, с водопадами, горячими целебными источниками и священными буддийскими местами.
Обе этих локации вы посетите в рамках одного тура! 5 дней путешествия подарят вам незабываемые воспоминания и впечатлят самобытной и яркой природной красотой в комфортном и гармоничном туре.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога на Ольхон
Сбор группы в Иркутске в 10:00.
- Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон. Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра. Путь будет пролегать по местности с живописными видами. Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами. Гости часто называют этот отрезок пути «марсианским». Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Ольхон – это остров, и попадают на него в зимнее время, переправившись через ледовую переправу. После переправы, вас ждет еще около 40 км по степям Ольхона, а после вы доберетесь до центра острова – поселка Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка. На закате идеально отправиться к одному из наиболее загадочных и узнаваемых мест на Ольхоне – шкале Шаманка. Мыс Бурхан и скала Шаманка входят в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга! Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия по югу острова Ольхон (по суше)
После завтрака в гостинице вы отправитесь исследовать юг большого острова Ольхон. Старт экскурсии утром в 10 часов.
Маршрут этой экскурсии пролегает по южной степной части острова. Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однородная на первый взгляд степь. Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей. На смотровой площадке «Полевой стан» вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.
После вы отправитесь к озеру Ханхой, известное также как озеро Ялга. Это отделенного от Малого моря песчаной косой небольшое озеро, в летнее время излюбленное место для рыбалки. Зимой озеро покрывается льдом с удивительными застывшими пузырьками.
Совсем недалеко от озера находится «Сад камней» — место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней, уложенные в своего рода башенки.
Далее Вы увидите одинокую березу на Ольхоне. На первый взгляд, совершенно обыденное место. Но это только на первый взгляд! Это уникальный памятник природы, с которым также связывают легенду. Ее вы узнаете во время экскурсии, сохраним пока интригу!
Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скальников в степи, называемых «Трезубец» или «Руины Замка». Обязательно попробуйте на них взобраться: перед вами откроется вид на степь, укрытую снежным покровом зимой, а с другой стороны, на Байкал. Вы почувствуете мощь этого места, необъятность простора. И здесь получаются особенно отличные фотографии!
Еще вы увидите самую солнечную часть острова — падь Халзаны, погуляете у озера в форме сердца. В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе, а завершится экскурсия лицезрением Большого моря и возвращением в Хужир.
В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу. Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону. В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение в Бурятию к горам Восточного Саяна.
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, обед по дороге в Иркутск, проживание.
Дорога в Аршан. Обзорная экскурсия, посещение источников. Дорога в Иркутск
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна.
Вы отправитесь в первой половине дня из Иркутска в республику Бурятия к горам Восточного Саяна и приютившемуся у их подножия поселку Аршан. Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелется равнина, тут и там украшенная деревеньками.
Когда вы приедете в Аршан, гид проведет для вас экскурсию. Вы сходите на уютно укрывшиеся в горах водопады, зимой художественно скованные льдом, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья.
Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками: на фоне красуются заснеженные пики гор, а укрытые снегом деревья дарят ощущения попадания в сказку. Также сегодня вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры) — здесь они представлены в большом изобилии.
После экскурсии вам будет предложено посещение горячих источников в п. Жемчуг, который находится совсем рядом с Аршаном. Эти термальные источники были открыты в середине прошлого столетия, а эксперты биологического института доказали, что вода там обладает целебными свойствами.
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами. Горячие целебные источники принимают гостей круглый год, но в зимнее время особенно приятно в них искупаться: вокруг зимняя стужа, но в горячих источниках комфортно и приятно.
После экскурсии, вы отправитесь в Иркутск.
В стоимость включено: завтрак, групповой трансфер, посещение горячих источников, экскурсия, услуги гида, разрешение на посещение национального парка, проживание.
Завершение программы тура
Утром вас ожидает завтрак, а после завершится ваш тур. Воспоминания, полученные от этого путешествия, останутся с Вами на долгое время!
В стоимость включено: завтрак; групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание на Ольхоне (2 ночи) и в Иркутске (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:
Обычные даты:
|Стандарт
|Комфорт
|Двух- и трехместное
|Одноместное
|Двух- и трехместное
|Одноместное
|49 000
|64 000
|73 000
|91 000
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Усадьба Копыловых
База отдыха «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в Иркутской области в поселке Хужир.
Представлены удобные номера с комфортабельным спальным местом, собственной ванной комнатой, комплектом полотенец, предметами личной гигиены, беспроводным интернетом.
Общая кухня оборудована всеми приборами и техникой для приготовления пищи. Для альтернативы гостей в пешей доступности кафе.
Парковка на территории запрещена. Поблизости находятся музей им. Н. М. Ревякина, мыс Татайский. Расположение базы находится между проливом Малое Море и озером Байкалом. Отдыхающие могут заняться рыбалкой, катанием на лыжах, отдыхом на свежем воздухе.
Ольхон
Кемпинг «Ольхон» находится в Хужире. Сюда Вы сможете приехать и заселиться вместе со своим домашним животным. Для автовладельцев предоставлена частная парковка, которая бронируется по предварительному заказу.
К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Стойка регистрации работает круглосуточно. В нескольких номерах есть телевизоры.
Вкусно и сытно поесть можно в местном ресторане, в котором подаются различные блюда из меню. На территории обустроена зона барбекю.
Здесь очень популярны рыбная ловля и верховая езда.
Усадьба Никиты Бенчарова
«Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир.
Гости могут отдохнуть на террасе.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На территории обустроена бесплатная частная парковка.
За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.
Алдартай
База отдыха расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. К услугам гостей детская игровая площадка, доступ в интернет, место на автомобильной парковке.
В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.
На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков. Рядом есть несколько кафе:"Кудесница","Омулевая бочка", где подаются блюда разнообразной кухни.
В нескольких минутах ходьбы расположены Хужирский Краеведческий музей и церковь имени Иконы Божьей Матери.
«Байкал Терра» 3
Отель «Baikal Terra» располагается в посёлке Хужир на острове Ольхон.
Для заселения доступны уютные двухместные номера с удобными кроватями, ванной комнатой с душевой кабинкой, а также ЖК-телевизор и доступ к беспроводному интернету.
В отеле имеется кухонная зона, где гости могут самостоятельно приготовить любимые блюда.
Расположение открывает перед отдыхающими возможность пеших прогулок и наслаждения красивыми природными видами озера Байкал. В отеле есть настольный теннис, площадка для приготовления барбекю и организации пикника.
Доступна услуга заказа трансфера.
«Вилла Малина» 4
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Рядом есть несколько достопримечательностей: Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина, скала Шаманка.
Порт Ольхон
Гостиничный комплекс «Порт Ольхон» расположен в посёлке городского типа Хужир, в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с которой открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
На расстоянии 1,8 километра находится одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка. А рядом с ней вдоль берега простирается «Сарайский» пляж, по мнению местных самое живописное место на острове.
Вдохновение
На острове Ольхон в небольшом поселке Хужир располагаются дома для отпуска «Вдохновение». Здесь гости смогут отдохнуть от городской суеты и забот. На территории предусмотрены парковочные места. К услугам отдыхающих сауна, барбекю.
Номерной фонд представлен номерами различной вместимости и категорий. В каждом из которых постояльцев порадует уютная обстановка и современная техника. Общая или собственная ванная комната оснащена необходимой сантехникой и гигиеническими принадлежностями.
В шаговой доступности есть несколько магазинов, кафе быстрого питания.
В окрестностях популярна рыбная ловля, верховая езда, велоспорт. Сотрудники готовы предоставить актуальную туристическую информацию о местных достопримечательностях. За дополнительную оплату осуществляется трансфер от/до аэропорта.
BaikalWood Eco Lodge and Spa
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.
Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.
Байкал Хан
Отель «Байкал Хан Ольхон» располагается в поселке Хужир Иркутская область на острове Ольхон. На всей территории работает бесплатный wi-fi. В распоряжении гостей терраса, бар, детская комната, баня. В шаговой доступности расположены достопримечательности: Сарайский пляж, скала Шаманка, музей.
Гостям предоставляются просторные и современные номера, которые располагают в себе кровати, тумбочки, шкаф и вся необходимая мебель для проживания. Wi-Fi доступен по всей территории. Из окон номера можно наблюдать шикарный вид на озеро Байкал. На террасе можно проводить хорошо время или на летней веранде, есть возможность посетить баню. Дети могут весело поиграть в детской комнате с игрушками.
На территории есть вкусный ресторан и бар с приветливым персоналом. В шаговой доступности есть магазины продуктов и кафе.
Поблизости находится Сарайский пляж, удивительная скала Шамана и Хужирский краеведческий музей имени Н. М. Ревякина.
«Аэро отель» 2
Отель «Отель Aero» расположен в Иркутске. Этот отель находится в 5 км от центра города. Рядом с отелем — Дом-музей Волконского, Стадион «Труд» и Иркутский государственный университет.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня.
«Ангара» 3
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления.
В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля – аптека и супермаркет «Слата».
«Matreshka» 2
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
К услугам гостей комфортабельные номера. Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
В шаговой доступности находится торгово-развлекательный центр «Карамель». Прогулка до сквера им. Кирова займет всего 10 минут.
Доходный дом Листратовой
Бутик-отель «Доходный дом Листратовой» находится в Иркутске, в километре от исторического центра города. С бесплатной парковкой и платным трансфером гостям обеспечен лёгкий путь до места отдыха. Отель также предоставляет доступ к сети WI-FI.
Номерной фонд содержит 15 номеров в стиле деревянного зодчества. Каждый оснащён письменным столом и чайником. Отдельный санузел оснащен душевой. В наличии комплект полотенец и гигиенических принадлежностей.
Отель предоставляет кофеварку и тостер. Ежедневно здесь сервируют завтраки для постояльцев. В пешей доступности ближайшие кафе, а при отеле работает мини-бар на стойке ресепшен.
Это направление понравится ценителям культурных развлечений — рядом со зданием расположен Иркутский драматический театр и Галерея Виктора Бронштейна. Ещё одно достоинство — близость к аэропорту «Иркутск», расстояние до него всего 4 км.
«Риверсайд» 2
Мини-гостиница Riverside расположена в Иркутске, в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. Гости отеля Riverside могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Иркутска, в том числе пешим туризмом. Расстояние до международного аэропорта Иркутска составляет 3 км.
«Irkutsk City Center» 4
Отель «Irkutsk City Center» – бизнес-отель с первоклассным сервисом в самом центре города Иркутска. Гостиница удобно расположена в непосредственной близости от Администрации г. Иркутска, в шаговой доступности от Сквера Кирова и Драматического Театра; и всего лишь в 70 км от всемирного наследия ЮНЕСКО озера Байкал - глубочайшего озера в мире.
В отеле 208 просторных номеров восьми разных категорий, современные возможности которых будут удобны как для деловых поездок, так и для путешествий с семьей.
В ресторане отеля «Mesto Vstrechi», открытом как для гостей отеля, так и для жителей города, можно вкусно позавтракать, выбрав любимые блюда на шведской линии или по меню завтраков a la carte, пообедать с коллегами на бизнес-ланче, а вечером попробовать интересные блюда авторской локальной кухни.
Для удобства гостей в отеле есть фитнес-зал, бизнес-центр, а также минимаркет с товарами первой необходимости.
«Baikal Forest Hotel» 4
Отель Baikal Forest расположен в центре города Иркутска.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
К услугам гостей 73 номера различных категорий: Делюкс, Полулюкс, Люкс. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и письменный стол. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.
Поблизости находятся такие популярные достопримечательности, как квартал 130, галерея В. Брончейн и Волконский дом. Расстояние от отеля «Байкал Форест» до международного аэропорта Иркутска составляет 5 км.
Добраться на автомобиле до Байкала можно примерно за 45 мин; 10 мин до аэропорта; 10 мин до железнодорожного вокзала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание: 4 завтрака, 2 обеда, 1 обед-пикник
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности (для посещения источников);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: паспорт, полис ОМС.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
- Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
- Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
- Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
- Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
- Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
- Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20% (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция «Приведи друга» – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%. В акции участвуют только взрослые люди (не включая детей до 12 лет).
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
- Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- Можно брать с собой в тур животных?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.
- В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?
На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей
- В какой гостинице я буду проживать?
Размещение в гостиницы осуществляется по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Ориентировочный список гостиниц:
Направление Стандарт Комфорт Ольхон «Усадьба Копыловых»
Кемпинг-отель «Ольхон»
БО «Усадьба Рыбака»
«Усадьба Никиты Бенчарова» (только новый год)
БО «Алдартай»
БО «Байкал Терра»
«Вилла Малина»
«Порт Ольхон»
БО «Вдохновение»
«BaikalWood Эко Лодж & Spa»
Отель «Байкал Хан» (люкс, полулюкс)
Иркутск Отель «Матрешка»
«Аэро отель»
Гостиничный комплекс «Ангара»
«Доходный дом Листратовой»
«Риверсайд» (стандарт)
«Irkutsk City Center»
«Baikal Forest Hotel»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.