Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон

Зимний калейдоскоп Байкала

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Все самое лучшее, что есть на Байкале, собрано в этом туре. У Вас будет уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера. Увидеть ледовые гроты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, Байкальска, Иркутска.

Отдохнуть активно в поселке Листвянка, посмотреть и погулять по сказочному льду, покататься на снегоходах и попробовать местную кухню.
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Ближайшие даты:
25
дек
1
янв
8
янв
15
янв
22
янв
29
янв
5
фев
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даты

Что вас ожидает:

Знаменитый остров Ольхон
Знаменитый остров Ольхон
Прочувствуем сильную энергетику этого места
Занимательный музей Тальцы
Занимательный музей Тальцы
Прогуляемся по музею деревянного зодчества
Тункинская долина
Тункинская долина
Полюбуемся водопадами, минеральными источниками, буддийским дацаном

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд в город Байкалск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Теплые озера

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 90 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.

Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.

Байкальск – самый южный город в Иркутской области.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Тункинская долина

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 330 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

5 день

Переезд в поселок Листвянка

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 220 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

6 день

Экскурсия в музей Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 40 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

7 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

8 день

Переезд на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.

Автотранспортом: примерно 370 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

9 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

10 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

11 день

Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

12 день

Возвращение в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты (25.12 по 19.01, 12.02 по 15.03)
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер117400131200121700139800
доплата за одноместное размещение21500310002450037 000

Размещение эконом:

  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 5-7;
  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 8-11.

Размещение стандарт:

  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7;
  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 8-11.

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай», г. Байкальск

4 ночи

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. Байкальск

Гостиница «Арабеска», пос. Листвянка

3 ночи

Гостиница "Арабеска" расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. Листвянка

Гостиница «Байкальский Кедр», пос. Листвянка

3 ночи

Комфортный 2-3 этажный благоустроенный коттедж на 1-8 человек, придомовая территория с парковкой, на участке растут столетние лиственницы и плодоносящий кедр. Рядом находятся горнолыжные трассы, каток, катание на тюбах, очень легко организовать пешие и велосипедные прогулки, поездки на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках и катерах.

Гостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. Листвянка

Турбаза «Набаймар», о. Ольхон

4 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. Ольхон

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание:день 1: ужиндень 2, 9, 11: завтрак, обед, ужиндень 3-4, 8, 10: завтрак, ужиндень 5-7, 12: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4, 8, 10: завтрак, ужин
  • День 5-7, 12: завтрак
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск – Байкальскдень 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальскдень 4: Байкальск – Аршан – Байкальскдень 5: Байкальск – Иркутск – Листвянкадень 6: Листвянка – Тальцы – Листвянкадень 8: Листвянка – Иркутск – Ольхондень 9: По Ольхонудень 11: По Ольхонудень 12: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
  • День 5: Байкальск – Иркутск – Листвянка
  • День 6: Листвянка – Тальцы – Листвянка
  • День 8: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 9: По Ольхону
  • День 11: По Ольхону
  • День 12: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:день 2: Прогулка к Теплым озерамдень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацандень 6: Этнографический музей Тальцыдень 9: Поездка в северную часть острова Ольхондень 11: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Этнографический музей Тальцы
  • День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в туре?

В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура).

Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
Е
13 авг 2023
Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо
Е
24 фев 2023
Рейтинг поставил бы на 4,5 балла.
Тур с 13 по 20.02.2023 по маршруту Иркутск-Байкальск (первая часть)-Листвянка-Иркутск (вторая часть).
Менеджер Антонина - чуткий, внимательный и обязательный работник, с информированием недостатка не было.
Тип транспорта (доставка и передвижение к познавательным местам) комфортный.
В местах проживания (Маргобай, Арабески) чисто, уютно, хотя внутренний интерьер времён СССР (хотелось бы чувствовать себя в более комфортной, современной обстановке).
Первой частью тура доволен на 5. Гид Иван - мастер своего дела. Сравнивать не с кем, но то о чём и как он рассказывает крайне интересно, доступно, много и полезно (предания, легенды, истории из прошлых столетий, современность). Чувствовалось, что Иван не "отрабатывал", а увлечённо делился и готов был многое ещё рассказать. Спасибо за "аккредитацию" такого гида.
Вторая часть тура была менее насыщена разъездами. Хотя можно было бы спланировать и два (вместо одного) выезда с речевым сопровождением. Пришлось самому заниматься самостоятельным знакомством листвянских достопримечательностей (хорошо, что в "шаговой" доступности), да и с погодными условиями повезло. И в моей ситуации туриста-"лучше один раз услышать профессионалов с демонстрацией, чем читать, дослушивать или смотреть".
В целом организацией тура доволен. Есть мысли о знакомстве с другими локациями Байкала. Рекомендации к посещению Байкала - да."Сертификат" и чаевой презент - приятный бонус от организаторов.
Спасибо всем операторам-участникам организации тура за старание, вы справились. Туром доволен.
Я
21 фев 2023
Мы в восторге.
1. Оперативность (я сделала запрос не в одну фирму)
2. Учли все мои пожелания! (Мы семья с двумя детками 8 лет, было много нюансов: индивидуальный тур, проживание с пожеланиями))), больше гулять, захватить как можно больше красивых мест!)
3. Доброжелательность (каждый день интересовались, как прошел день)
4. Клиентоориентированность (профессионалы в общении, современный подход с точки зрения чатов, все четко и понятно, быстрые ответы)
5. Очень достойные гиды, водители, персонал в местах проживания.
Все на высоте! Я сама люблю организовывать путешествия, а тут полностью доверилась Вам и ни разу не пожалела!!!! Сама в шоке, что не к чему придраться)))!!!! Обязательно обратимся к Вам еще;)
Мы в восторге.Мы в восторге.Мы в восторге.

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