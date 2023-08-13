Зимняя сказка Байкала
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Переезд в город Байкальск
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Теплые озера
Поездка из Байкальска к Теплым озерам.
Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
День в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.
Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.
Байкальск – самый южный город в Иркутской области.
Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.
Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.
Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.
Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.
Питание включено: завтрак, ужин.
Тункинская долина
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 330 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.
День в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Один из самых любимых местными жителями и туристами пляжей Байкальска – Гранатовый.
Свое название он оправдывает полностью.
Мелкий песок этого пляжа имеет совершенно невероятный красновато-розовый оттенок благодаря большому содержанию в нем минерала граната альмандина.
Питание включено: завтрак, ужин
Байкальский государственный биосферный заповедник
Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.
Прогулка по заповедной тропе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
День в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.
Одна из самых известных – Ухо Байкала.
Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.
Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.
Хотите проверить?
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка до острова Ольхон
Переезд из Байкальска в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 450 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Мыс Хобой
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
День на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Трансфер в Иркутск
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Обычные даты
|Праздничные даты (25.12 по 19.01, 13.02 по 17.03)
|эконом
|стандарт
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|114800
|125300
|120200
|130700
|доплата за одноместное размещение
|22300
|29500
|26000
|33300
Размещение Эконом:
- Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 7 ночей: ночь 1-7;
- Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 8-11.
Размещение Стандарт:
- Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 7 ночей: ночь 1-7;
- Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 8-11.
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.
Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание:День 1: ужинДень 2, 6, 9, 11: завтрак, обед, ужинДень 3-5, 7-8, 10: завтрак, ужинДень 12: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 6, 9, 11: завтрак, обед, ужин
- День 3-5, 7-8, 10: завтрак, ужин
- День 12: завтрак
- Транспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Теплые озера – БайкальскДень 4: Байкальск – Аршан – БайкальскДень 6: Байкальск – Танхой – БайкальскДень 8: Байкальск – Иркутск – ОльхонДень 9: По ОльхонуДень 11: По ОльхонуДень 12: Ольхон – Иркутск
- День 1: Иркутск – Байкальск
- День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
- День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
- День 6: Байкальск – Танхой – Байкальск
- День 8: Байкальск – Иркутск – Ольхон
- День 9: По Ольхону
- День 11: По Ольхону
- День 12: Ольхон – Иркутск
- Экскурсионные услуги:День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацанДень 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в ТанхоеДень 9: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 11: Поездка в южную часть острова Ольхон.
- День 2: Прогулка к Теплым озерам
- День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Рекреационные сборы
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
- Медицинская страховка включена в тур?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
- Какие есть скидки за раннее бронирование?
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.
- Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Тур с 13 по 20.02.2023 по маршруту Иркутск-Байкальск (первая часть)-Листвянка-Иркутск (вторая часть).
Менеджер Антонина - чуткий, внимательный и обязательный работник, с информированием недостатка не было.
Тип транспорта (доставка и передвижение к познавательным местам) комфортный.
В местах проживания (Маргобай, Арабески) чисто, уютно, хотя внутренний интерьер времён СССР (хотелось бы чувствовать себя в более комфортной, современной обстановке).
Первой частью тура доволен на 5. Гид Иван - мастер своего дела. Сравнивать не с кем, но то о чём и как он рассказывает крайне интересно, доступно, много и полезно (предания, легенды, истории из прошлых столетий, современность). Чувствовалось, что Иван не "отрабатывал", а увлечённо делился и готов был многое ещё рассказать. Спасибо за "аккредитацию" такого гида.
Вторая часть тура была менее насыщена разъездами. Хотя можно было бы спланировать и два (вместо одного) выезда с речевым сопровождением. Пришлось самому заниматься самостоятельным знакомством листвянских достопримечательностей (хорошо, что в "шаговой" доступности), да и с погодными условиями повезло. И в моей ситуации туриста-"лучше один раз услышать профессионалов с демонстрацией, чем читать, дослушивать или смотреть".
В целом организацией тура доволен. Есть мысли о знакомстве с другими локациями Байкала. Рекомендации к посещению Байкала - да."Сертификат" и чаевой презент - приятный бонус от организаторов.
Спасибо всем операторам-участникам организации тура за старание, вы справились. Туром доволен.
1. Оперативность (я сделала запрос не в одну фирму)
2. Учли все мои пожелания! (Мы семья с двумя детками 8 лет, было много нюансов: индивидуальный тур, проживание с пожеланиями))), больше гулять, захватить как можно больше красивых мест!)
3. Доброжелательность (каждый день интересовались, как прошел день)
4. Клиентоориентированность (профессионалы в общении, современный подход с точки зрения чатов, все четко и понятно, быстрые ответы)
5. Очень достойные гиды, водители, персонал в местах проживания.
Все на высоте! Я сама люблю организовывать путешествия, а тут полностью доверилась Вам и ни разу не пожалела!!!! Сама в шоке, что не к чему придраться)))!!!! Обязательно обратимся к Вам еще;)