Весенняя классика Байкальска

4.7
3 отзыва
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Путешествие на Байкал! Возможность увидеть озеро во всей его красе.

Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала – все это ждет Вас в этом туре.
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Переезд в г. Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Теплые озера

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

День в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.

Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.

Байкальск – самый южный город в Иркутской области.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Поселок Аршан

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 330 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

5 день

Выезд в Иркутск

Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице/хостеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

обычные даты1.05, 8.05
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер45 70050 00054 40048 60051 50055 800
доплата за одноместное размещение-7 00010 000-8 00011 000

Размещение хостел: Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4.

Размещение эконом: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4.

Размещение стандарт: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4.

Варианты проживания

Гостевой Дом «Маргобай»

4 ночи

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Расстояние от гостиницы до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. За дополнительную плату гости могут воспользоваться услугами трансфера.

Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3-4: завтрак, ужинДень 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Теплые озера – БайкальскДень 4: Байкальск – Аршан – БайкальскДень 5: Байкальск – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
  • День 5: Байкальск – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан.
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рекреационные сборы
  • Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
13 авг 2023
Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо организаторам!
Замечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибоЗамечательная поездка, отличный сервис и море впечатлений! Интересные экскурсии, неформальные гиды и потрясающее настроение! Огромное спасибо
Е
24 фев 2023
Рейтинг поставил бы на 4,5 балла.
Тур с 13 по 20.02.2023 по маршруту Иркутск-Байкальск (первая часть)-Листвянка-Иркутск (вторая часть).
Менеджер Антонина - чуткий, внимательный и обязательный работник, с информированием недостатка не было.
Тип транспорта (доставка и передвижение к познавательным местам) комфортный.
В местах проживания (Маргобай, Арабески) чисто, уютно, хотя внутренний интерьер времён СССР (хотелось бы чувствовать себя в более комфортной, современной обстановке).
Первой частью тура доволен на 5. Гид Иван - мастер своего дела. Сравнивать не с кем, но то о чём и как он рассказывает крайне интересно, доступно, много и полезно (предания, легенды, истории из прошлых столетий, современность). Чувствовалось, что Иван не "отрабатывал", а увлечённо делился и готов был многое ещё рассказать. Спасибо за "аккредитацию" такого гида.
Вторая часть тура была менее насыщена разъездами. Хотя можно было бы спланировать и два (вместо одного) выезда с речевым сопровождением. Пришлось самому заниматься самостоятельным знакомством листвянских достопримечательностей (хорошо, что в "шаговой" доступности), да и с погодными условиями повезло. И в моей ситуации туриста-"лучше один раз услышать профессионалов с демонстрацией, чем читать, дослушивать или смотреть".
В целом организацией тура доволен. Есть мысли о знакомстве с другими локациями Байкала. Рекомендации к посещению Байкала - да."Сертификат" и чаевой презент - приятный бонус от организаторов.
Спасибо всем операторам-участникам организации тура за старание, вы справились. Туром доволен.
Я
21 фев 2023
Мы в восторге.
1. Оперативность (я сделала запрос не в одну фирму)
2. Учли все мои пожелания! (Мы семья с двумя детками 8 лет, было много нюансов: индивидуальный тур, проживание с пожеланиями))), больше гулять, захватить как можно больше красивых мест!)
3. Доброжелательность (каждый день интересовались, как прошел день)
4. Клиентоориентированность (профессионалы в общении, современный подход с точки зрения чатов, все четко и понятно, быстрые ответы)
5. Очень достойные гиды, водители, персонал в местах проживания.
Все на высоте! Я сама люблю организовывать путешествия, а тут полностью доверилась Вам и ни разу не пожалела!!!! Сама в шоке, что не к чему придраться)))!!!! Обязательно обратимся к Вам еще;)
Мы в восторге.Мы в восторге.Мы в восторге.

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