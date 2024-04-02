Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала – все это ждет Вас в этом туре. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Программа тура по дням
Переезд в г. Байкальск
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Теплые озера
Поездка из Байкальска к Теплым озерам.
Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
День в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.
Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.
Байкальск – самый южный город в Иркутской области.
Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.
Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.
Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.
Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.
Питание включено: завтрак, ужин.
Поселок Аршан
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 330 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Выезд в Иркутск
Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице/хостеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|45 700
|50 000
|54 400
|доплата за одноместное размещение
|-
|7 000
|10 000
Размещение хостел: Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4.
Размещение эконом: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4.
Размещение стандарт: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4.
Варианты проживания
Гостевой Дом «Маргобай»
К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.
Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.
Расстояние от гостиницы до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. За дополнительную плату гости могут воспользоваться услугами трансфера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3-4: завтрак, ужинДень 5: завтрак
- День 1: ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3-4: завтрак, ужин
- День 5: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - БайкальскДень 2: Байкальск - Теплые озера - БайкальскДень 4: Байкальск - Аршан - БайкальскДень 5: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Байкальск
- День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
- День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
- День 5: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 2: Прогулка к Теплым озерам
- День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Рекреационные сборы
- Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
- не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!