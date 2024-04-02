Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Групповой тур в Аршане

Весенний калейдоскоп Байкала

5
3 отзыва
Все самое лучшее, что есть на Байкале, собрано в этом туре. У Вас будет уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера. Ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, Байкальска, Иркутска.

Отдохнуть активно в поселке Листвянка, посмотреть и погулять по сказочному берегу озера и попробовать местную кухню. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая

Что вас ожидает:

Знаменитый остров Ольхон
Знаменитый остров Ольхон
Увидим основные достопримечательности острова – мыс Кобылья голова и мыс Хобой
Занимательный музей Тальцы
Занимательный музей Тальцы
Посетим музей деревянного зодчества Тальцы
Тункинская долина
Тункинская долина
Увидим водопады, минеральные источники и буддийский дацан

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд в город Байкалск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Встреча группы. Переезд в город Байкалск
2 день

Эко-парк «Теплые озера» на Снежной

Экскурсия в эко-парк Теплые озера на реке Снежной.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Обед-пикник.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 90 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Экскурсия в Тункинскую долину

Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Прогулка по эко-тропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.

Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 330 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.

Экскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долину
5 день

Байкальск - Листвянка

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 220 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Байкальск - Листвянка
6 день

Музей под открытым небом Тальцы

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 40 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Музей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом Тальцы
7 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
8 день

Листвянка - Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.

Автотранспортом: примерно 370 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Листвянка - Ольхон
9 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
10 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
11 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
12 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные даты22.04, 29.04, 6.05
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер117 400131 200121 700 139 800
доплата за одноместное размещение21 50031 00024 500 37 000

Размещение эконом:

  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 5-7;
  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 8-11.

Размещение стандарт:

  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7;
  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 8-11.

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай», г. Байкальск

4 ночи

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. БайкальскГостиница «Маргобай», г. Байкальск

Гостиница «Арабеска», пос. Листвянка

3 ночи

Гостиница "Арабеска" расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. ЛиствянкаГостиница «Арабеска», пос. Листвянка

Гостиница «Байкальский Кедр», пос. Листвянка

3 ночи

Комфортный 2-3 этажный благоустроенный коттедж на 1-8 человек, придомовая территория с парковкой, на участке растут столетние лиственницы и плодоносящий кедр. Рядом находятся горнолыжные трассы, каток, катание на тюбах, очень легко организовать пешие и велосипедные прогулки, поездки на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках и катерах.

Гостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. ЛиствянкаГостиница «Байкальский Кедр», пос. Листвянка

Турбаза «Набаймар», о. Ольхон

4 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. ОльхонТурбаза «Набаймар», о. Ольхон

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание: день 1: ужиндень 2, 9, 11: завтрак, обед, ужиндень 3-4, 8, 10: завтрак, ужиндень 5-7, 12: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4, 8, 10: завтрак, ужин
  • День 5-7, 12: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальскдень 4: Байкальск - Аршан - Байкальскдень 5: Байкальск - Иркутск - Листвянкадень 6: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 8: Листвянка - Иркутск - Ольхондень 9: По Ольхонудень 11: По Ольхонудень 12: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
  • День 5: Байкальск - Иркутск - Листвянка
  • День 6: Листвянка - Тальцы - Листвянка
  • День 8: Листвянка - Иркутск - Ольхон
  • День 9: По Ольхону
  • День 11: По Ольхону
  • День 12: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Прогулка к Теплым озерамдень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацандень 6: Этнографический музей Тальцыдень 9: Поездка в северную часть острова Ольхондень 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Этнографический музей Тальцы
  • День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в туре?

В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура).

Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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