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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы, переезд на остров Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка на Хивусе по льду Малого Моря. Посещение острова Огой, мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка.
Возвращение на турбазу.
Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных и прочих условий.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 60 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Ольхон - Листвянка
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Пересадка и переезд в Листвянку.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Экскурсия в бухту Песчаную
Экскурсия в бухту Песчаную по льду Байкала на Хивусе.
Именно здесь можно увидеть знаменитые пузырьки во льду и ходульные деревья на берегу. Экскурсия с выходом на берег и пешими прогулками по живописным бухтам Байкала, обед-пикник (экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных и прочих условий).
Экскурсия с остановками и пешими прогулками.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Листвянка - Байкальск
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до городка Байкальска.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Экскурсия в Байкальский биосферный заповедник
Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.
Посещение интерактивного визит-центра.
Прогулка по заповедной эко-тропе. Обед-пикник во время экскурсии.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Прогулка по эко-тропе к водопаду.
Посещение буддийского дацана и минеральных источников.
Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 330 км
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Байкальск - Иркутск
Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 150 км
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах и в гостиницах.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:
|категория размещения
|эконом
|стандарт
|даты заезда
|обычные
|29.04,6.05
|обычные
|29.04,6.05
|Двухместное
|117 300
|120 600
|127 000
|133 200
|Доплата за одноместное
|15 800
|18 000
|22 500
|26 800
Размещение Эконом:
- Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3
- Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 4-5
- Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 6-8
Размещение Стандарт:
- Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3
- Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 4-5
- Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 6-8
Варианты проживания
Гостиница "Маргобай" ("Прибой")
Расположен в г. Байкальск, в 200 м от озера Байкал. Расстояние до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. К услугам гостей кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню.
Двухэтажный гостиничный комплекс предлагает к размещению 19 номеров различной ценовой категории, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой..
Номера класса «Хостел» расположены на первом этаже. В номере: односпальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел на этаже.
Номера класса «Эконом» расположены на первом и втором этаже. В номере: односпальные кровати или 1,5-спальная и 1-спальная кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел в секции на несколько номеров.
Номера класса «Стандарт» расположены на первом и втором этаже. В номере: одна двуспальная или два односпальные кровати, двуспальный диван, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел с душевой кабиной в секции на несколько номеров. Санузел в номере.
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Гостиница «Арабеска»
«Арабеска» – такое европейское название сложного восточного орнамента было дано, расположенной на склоне высокого холма в поселке Листвянка. «Арабеска» давно завоевала популярность среди туристов: общая вместимость 35 человек, улучшенные и стандартные номера секционного типа с видом на Байкал в районе истока Ангары.
Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.
В гостинице можно поиграть в бильярд. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 55 км.
Отсюда за 5—10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м и перепадом высот 165 м.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостевой дом «БАЙКАЛ КЕДр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Расстояние от гостевого дома BAIKAL CEDAR до международного аэропорта Иркутска составляет 59 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание: День 1: ужин День 2, 7: завтрак, обед, ужин День 4, 9: завтрак День 5: завтрак, обед День 3, 6, 8: завтрак, ужин
- День 1: ужин
- День 2, 7: завтрак, обед, ужин
- День 4, 9: завтрак
- День 5: завтрак, обед
- День 3, 6, 8: завтрак, ужин
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: По заливу Малое МореДень 4: Ольхон - Иркутск - ЛиствянкаДень 5: Листвянка - бухта Академическая - ЛиствянкаДень 6: Листвянка - Иркутск - БайкальскДень 7: Байкальск - Танхой - БайкальскДень 8: Байкальск - Аршан - БайкальскДень 9: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 3: По заливу Малое Море
- День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
- День 5: Листвянка - бухта Академическая - Листвянка
- День 6: Листвянка - Иркутск - Байкальск
- День 7: Байкальск - Танхой - Байкальск
- День 8: Байкальск - Аршан - Байкальск
- День 9: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: Прогулка на Хивусе до острова Огой и южной части ОльхонаДень 5: Бухта ПесчанаяДень 7: Посещение Байкальского государственного заповедника в ТанхоеДень 8: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: Прогулка на Хивусе до острова Огой и южной части Ольхона
- День 5: Бухта Песчаная
- День 7: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 8: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
- Другие услуги, не предусмотренные программой тура
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Какие скидки есть в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатною
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Возможны ли изменения в программе или стоимости тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Примечания к туру
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно. Заказчик обязан предоставить Туроператору информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ, вся ответственность ложится на заказчика тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
На какой день брать билеты до/из Иркутска?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!