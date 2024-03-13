2 день

Сибирская Швейцария - Аршан

Ранний завтрак в отеле.

Отъезд в поселок Аршан (230 км) расположенный на территории Республики Бурятия.

По прибытию пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгырга.

Экскурсия проходит до первого водопада.

Зимой русло реки замерзает, но внутри бушует река.

Придя на водопад, вы издалека услышите шум реки и вскоре увидите, скованную льдом Кынгаргу.

Обед – дегустация традиционной бурятской кухни, конечно же вы попробуете бурятские бузы, которые здесь особенно вкусные.

Далее Вас ждет посещение"Хойморского" дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев.

Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.

Далее едем на горячие источники в Жемчуг (не забываем взять с собой купальник), это особое удовольствие: понежиться в бассейне с горячей термальной водой под открытым небом, когда вокруг снег и мороз.

Возвращение в Иркутск.

Отдыхаем после оздоровительно-насыщенного дня.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.