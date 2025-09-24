Индивидуальная
Старинный купеческий Арзамас
Узнайте тайны Арзамаса: от древних улиц до Соборной площади. Откройте для себя историю и культуру города, который вдохновил Льва Толстого
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
5334 ₽ за всё до 8 чел.
Арзамас православный
Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Начало: По договорённости
Завтра в 12:00
25 сен в 08:00
5340 ₽ за всё до 8 чел.
Из Арзамаса - в Дивеево и Выксу
Уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Арзамаса и Дивеева, а также открыть для себя промышленную историю Выксы
13 окт в 08:30
20 окт в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
