Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Арзамасе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Арзамас уездный, уютный, исторический
Пешая
94 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Пешая
114 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
6 авг в 13:00
7 авг в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Божий городок
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Божий городок: индивидуальная экскурсия по Арзамасу
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
17 авг в 08:30
18 авг в 08:30
от 4 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    2 августа 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Отличная экскурсия, дает возможность почувствовать дух города!
  • Н
    Наталия
    1 августа 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Замечательный город, замечательный гид, замечательная экскурсия! Арзамас действительно оказался очень уютным, фотогеничным и полным истории. Экскурсия с Юлией была комфортна, динамична,
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    познавательна, легка для восприятия и взрослыми, и подростком. За короткое время узнали не только об истории города, но и о его современной жизни. Было очень интересно и приятно общаться. Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2024
    Арзамас уездный, уютный, исторический
    Прекрасная экскурсия, которую провел человек знающий и любящий свой город. Много интересной информации и она подана так, что точно останется в памяти. А сам город, особенно его центральная часть, очень хорош.
  • В
    Виталий
    30 июля 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Очень понравилась экскурсия с Кириллом - всё четко, лаконично и, главное, интересно! И это не просто какой-то заученный материал, но реально глубокое знания вопроса. Кирилл, спасибо, будем рекомендовать.
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    Сказать, что получили удовольствие - этого мало. Просто наслаждались прекрасной, четкой, красивой русской речью экскурсовода!!! Экскурсия была назначена на 8-30
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    утра, началась без опозданий, очень удобный маршрут, красота Арзамаса в лучах утреннего солнца. Было интересно и подросткам, и бабушкам. Прошли по всем местам пешком в комфортном темпе. Остались очень теплые и приятные воспоминания. К сожалению не удалось попробовать гусиную ножку и не нашли лукового варенья…

  • В
    Валентина
    27 июля 2024
    Интересный Арзамас и его старинные профессии
    В июле мы были на экскурсии с Кириллом в Арзамасе, очень понравилось. Влюбленный в свой город и хорошо знающий историю города гид и нас увлек, интересные легенды, байки, истории- возникло желание приехать еще.
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Божий городок
    Об Алексее,как экскурсоводе, мы слышали в 2023г, во время экскурсионной поездки в Н. Новгород. Очень хотелось, чтобы именно он провел
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    нам экскурсию по Арзамасу. Ожидания оправдались на 5+. Так любить и знать свой город, его историю. Шикарный материал подать экскурсантам, как приятную беседу, без пафоса и громких слов. Но все им сказанное откладывается в памяти, как в диктофоне. Информации очень много, очень интересной и познавательной. Наша группа из 5человек (все с большой историей по путешествиям, если можно так выразиться), то есть нас удивить не так просто. Но здесь удивление очень приятное, восхищение и преклонение перед этим увлеченным в свою работу человеком. Мы бы рекомендовали его буквальнл всем, кто желает познакомиться с Арзамасом. Всем и везде вот таких, влюбленнях в свое дело, экскурсочодов. Огромное спасибо Вам, Алексей.

  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Божий городок
    Ну что мы знали про Арзамас? Вот Дивеево! Вот Болдино! Ну что-то про Арзамас 16 (хотя это вообще не Арзамас,
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    как оказалось)) А сам город прекрасен, интересен - это такой перекресток событий и судеб! И нам очень повезло встретить здесь Алексея, с его глубокими знаниями, прекрасной русской речью и искренней любовью к родному городу. Если вы хотите узнать и полюбить Арзамас - вам к Алексею!

  • В
    Владимио
    8 июля 2024
    Божий городок
    Хорошо, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в августе 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 670. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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