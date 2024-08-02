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нам экскурсию по Арзамасу. Ожидания оправдались на 5+. Так любить и знать свой город, его историю. Шикарный материал подать экскурсантам, как приятную беседу, без пафоса и громких слов. Но все им сказанное откладывается в памяти, как в диктофоне. Информации очень много, очень интересной и познавательной. Наша группа из 5человек (все с большой историей по путешествиям, если можно так выразиться), то есть нас удивить не так просто. Но здесь удивление очень приятное, восхищение и преклонение перед этим увлеченным в свою работу человеком. Мы бы рекомендовали его буквальнл всем, кто желает познакомиться с Арзамасом. Всем и везде вот таких, влюбленнях в свое дело, экскурсочодов. Огромное спасибо Вам, Алексей.