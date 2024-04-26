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2 часа

Индивидуальная до 10 чел.

Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу: Воскресенский собор и Гостиный ряд Пешеходная экскурсия по Арзамасу откроет перед вами величественные соборы и старинные улицы. Узнайте историю города через его архитектуру и памятники Начало: По согласованию с гидом

Расписание: Ежедневно, в любое время