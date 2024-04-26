2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу: Воскресенский собор и Гостиный ряд
Пешеходная экскурсия по Арзамасу откроет перед вами величественные соборы и старинные улицы. Узнайте историю города через его архитектуру и памятники
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от 4 800₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас классический: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу классического Арзамаса, где история встречается с архитектурой. Узнайте больше о знаменитых личностях и насладитесь уютом города
Начало: Соборная площадь, Арзамас
Расписание: По договоренности
9 авг в 15:30
17 авг в 08:30
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПрогулка по историческим улицам Арзамаса с посещением музеев и храмов
Исследуйте старинные улочки Арзамаса, узнайте его историю и посетите Воскресенский собор, Никольский монастырь и Музей Русского Патриаршества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВика26 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Кирилл очень хорошо подкован в исторических вопросах. Провел нас в закрытое помещение реаставрируемого церкви. Было очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем.
- SSvetlanа6 января 2024Экскурсия понравилась. Гид Кирилл очень увлеченно рассказывал про все исторические достопримечательности города, компетентно отвечал на все вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Популярные экскурсии»
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