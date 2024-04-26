Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Арзамасе, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу: Воскресенский собор и Гостиный ряд
Пешеходная экскурсия по Арзамасу откроет перед вами величественные соборы и старинные улицы. Узнайте историю города через его архитектуру и памятники
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от 4 800 за всё до 5 чел.
Арзамас классический
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас классический: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу классического Арзамаса, где история встречается с архитектурой. Узнайте больше о знаменитых личностях и насладитесь уютом города
Начало: Соборная площадь, Арзамас
Расписание: По договоренности
9 авг в 15:30
17 авг в 08:30
от 6 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея Русского патриаршества
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Прогулка по историческим улицам Арзамаса с посещением музеев и храмов
Исследуйте старинные улочки Арзамаса, узнайте его историю и посетите Воскресенский собор, Никольский монастырь и Музей Русского Патриаршества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вика
    26 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
    Экскурсия очень понравилась. Кирилл очень хорошо подкован в исторических вопросах. Провел нас в закрытое помещение реаставрируемого церкви. Было очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем.
  • S
    Svetlanа
    6 января 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
    Экскурсия понравилась. Гид Кирилл очень увлеченно рассказывал про все исторические достопримечательности города, компетентно отвечал на все вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Арзамасе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по Арзамасу и Смоленский собор на транспорте туристов
  2. Обзорная пешеходная экскурсия по Арзамасу
  3. Арзамас классический
  4. Экскурсия по Арзамасу с посещением Музея Русского патриаршества
Какие места ещё посмотреть в Арзамасе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Воскресенский собор
  2. Здание ратуши
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в августе 2024
Сейчас в Арзамасе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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