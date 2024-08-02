2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеАрзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
6 авг в 13:00
7 авг в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Божий городок: индивидуальная экскурсия по Арзамасу
Исследуйте духовное наследие Арзамаса, посетите его величественные храмы и монастыри, узнайте о жителях, оставивших след в истории города
17 авг в 08:30
18 авг в 08:30
от 4 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника2 августа 2024Отличная экскурсия, дает возможность почувствовать дух города!
- ННаталия1 августа 2024Замечательный город, замечательный гид, замечательная экскурсия! Арзамас действительно оказался очень уютным, фотогеничным и полным истории. Экскурсия с Юлией была комфортна, динамична,
- ДДмитрий1 августа 2024Прекрасная экскурсия, которую провел человек знающий и любящий свой город. Много интересной информации и она подана так, что точно останется в памяти. А сам город, особенно его центральная часть, очень хорош.
- ВВиталий30 июля 2024Очень понравилась экскурсия с Кириллом - всё четко, лаконично и, главное, интересно! И это не просто какой-то заученный материал, но реально глубокое знания вопроса. Кирилл, спасибо, будем рекомендовать.
- ТТатьяна28 июля 2024Сказать, что получили удовольствие - этого мало. Просто наслаждались прекрасной, четкой, красивой русской речью экскурсовода!!! Экскурсия была назначена на 8-30
- ВВалентина27 июля 2024В июле мы были на экскурсии с Кириллом в Арзамасе, очень понравилось. Влюбленный в свой город и хорошо знающий историю города гид и нас увлек, интересные легенды, байки, истории- возникло желание приехать еще.
- ННаталья25 июля 2024Об Алексее,как экскурсоводе, мы слышали в 2023г, во время экскурсионной поездки в Н. Новгород. Очень хотелось, чтобы именно он провел
- ННаталья16 июля 2024Ну что мы знали про Арзамас? Вот Дивеево! Вот Болдино! Ну что-то про Арзамас 16 (хотя это вообще не Арзамас,
- ВВладимио8 июля 2024Хорошо, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Все»
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