Что ещё посмотреть – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Астрахани, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Астраханский Кремль: история и осады
Пешая
43 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 12:00
6 авг в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
Пешая
50 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
11 авг в 17:00
14 авг в 09:00
2 500 за всё до 3 чел.
Красивые дома и башни Астрахани
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 авг в 17:00
14 авг в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Астраханский Кремль: история и осады
  2. Астраханский кремль: история и легенды
  3. Красивые дома и башни Астрахани
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Успенский Собор
  5. Набережная
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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