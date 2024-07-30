1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 12:00
6 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
11 авг в 17:00
14 авг в 09:00
2 500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 авг в 17:00
14 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья30 июля 2024Все понравилось!
- ННаталья26 июля 2024Информативно, но безэмоционально.
- ТТатьяна23 июля 2024Большое спасибо за экскурсию! Узнали много новых, интересных фактов! Отлично погуляли! Подача очень комфортная, а атмосфера теплая!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 112 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь