1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 12:00
6 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
8 авг в 16:00
9 авг в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: В кремле
11 авг в 14:00
16 авг в 14:00
2 300₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 августа 2024👍👍👍👍👍
- ЛЛюдмила1 августа 2024Спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! 2 часа пешеходной экскурсии пролетели почти незаметно, но как много мы узнали об истории города,
- ЕЕлена1 августа 2024Всё очень понравилось. Для первого знакомства с городом лучше не придумаешь. Благодарю!
- ДДарья30 июля 2024Все понравилось!
- ННаталья26 июля 2024Информативно, но безэмоционально.
- ТТатьяна23 июля 2024Большое спасибо за экскурсию! Узнали много новых, интересных фактов! Отлично погуляли! Подача очень комфортная, а атмосфера теплая!
- ААлёна23 июля 2024Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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