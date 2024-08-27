Мы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даёт нужную и увлекательную историческую

информацию, всё по-делу! Раскрыла для нас Кремль со всей его богатой историей, провела нас по улицам города, где мы увидели дома, сохранившиеся с XIX века. Благодаря ей, у нас остались очень приятные впечатления о городе!

N Natalia

отличная экскурсия и экскурсовод Ирэн. Приезжая в Астрахань, у меня было скептическое мнение об этом городе и думала, что кроме Кремля особо ничего не понравится. Но город оставил приятное впечатление и думаю, что как нибудь вернуть туда еще раз