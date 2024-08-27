5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:00
9 сен в 16:00
9 950₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 11:00
9 сен в 10:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Водная прогулка
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
9 сен в 11:00
10 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММадлена27 августа 2024Мы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даёт нужную и увлекательную историческую
- NNatalia26 августа 2024отличная экскурсия и экскурсовод Ирэн. Приезжая в Астрахань, у меня было скептическое мнение об этом городе и думала, что кроме Кремля особо ничего не понравится. Но город оставил приятное впечатление и думаю, что как нибудь вернуть туда еще раз
- ККристина23 августа 2024Очень понравилось! Потрясающие виды, прекрасные пейзажи) маршрут отличный, спасибо гиду- водителю Рафаэлю, хорошо знает эти места и дороги, ехали с
- ММарина19 августа 2024Ездили с Алёной, остались очень довольны поездкой. Бархан потрясающей красоты, мягкий, тёплый и приятный на ощупь песок, босиком гулять одно
- ООльга18 августа 2024Замечательный и очень интересный тур. Классная с немного экстрим дорога. Супер гид Динара. Песок как пудра. На закате очень красиво. По пути заедет на соленое озеро. Не хуже Баскунчака! я ездила, знаю, что говорю.
- ИИрина18 августа 2024Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Елена заинтересовала всех, даже подростков. Всё подробно и очень познавательно. Спасибо большое. Получили огромное удовольствие!
- ССветлана23 июля 2024Большое спасибо Галине за увлекательную прогулку по Астрахани. Здорово, когда гид умеет подстроиться под интересы группы и вести экскурсию не
- ООльга29 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На Рождество»
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