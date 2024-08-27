На Рождество – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Астрахани, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие в Астраханскую пустыню
На машине
82 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:00
9 сен в 16:00
9 950 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
Пешая
37 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 11:00
9 сен в 10:00
6 900 за всё до 5 чел.
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
На теплоходе
13 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
9 сен в 11:00
10 сен в 09:00
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мадлена
    27 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Мы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даёт нужную и увлекательную историческую
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    информацию, всё по-делу! Раскрыла для нас Кремль со всей его богатой историей, провела нас по улицам города, где мы увидели дома, сохранившиеся с XIX века. Благодаря ей, у нас остались очень приятные впечатления о городе!

    Мы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даётМы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даётМы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даётМы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даётМы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даётМы c были в Астрахани в первый раз. Очень довольны экскурсией! Галина - отличный гид, даёт
  • N
    Natalia
    26 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    отличная экскурсия и экскурсовод Ирэн. Приезжая в Астрахань, у меня было скептическое мнение об этом городе и думала, что кроме Кремля особо ничего не понравится. Но город оставил приятное впечатление и думаю, что как нибудь вернуть туда еще раз
  • К
    Кристина
    23 августа 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Очень понравилось! Потрясающие виды, прекрасные пейзажи) маршрут отличный, спасибо гиду- водителю Рафаэлю, хорошо знает эти места и дороги, ехали с
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    комфортом и по времени на бархане Большой брат ограничений не было) видели ящерицу и еще застали закат) Также в программе было солёное озеро и другие примечательные места, рекомендую!

    Очень понравилось! Потрясающие виды, прекрасные пейзажи) маршрут отличный, спасибо гиду- водителю Рафаэлю, хорошо знает эти местаОчень понравилось! Потрясающие виды, прекрасные пейзажи) маршрут отличный, спасибо гиду- водителю Рафаэлю, хорошо знает эти местаОчень понравилось! Потрясающие виды, прекрасные пейзажи) маршрут отличный, спасибо гиду- водителю Рафаэлю, хорошо знает эти местаОчень понравилось! Потрясающие виды, прекрасные пейзажи) маршрут отличный, спасибо гиду- водителю Рафаэлю, хорошо знает эти местаОчень понравилось! Потрясающие виды, прекрасные пейзажи) маршрут отличный, спасибо гиду- водителю Рафаэлю, хорошо знает эти местаОчень понравилось! Потрясающие виды, прекрасные пейзажи) маршрут отличный, спасибо гиду- водителю Рафаэлю, хорошо знает эти места
  • М
    Марина
    19 августа 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Ездили с Алёной, остались очень довольны поездкой. Бархан потрясающей красоты, мягкий, тёплый и приятный на ощупь песок, босиком гулять одно
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    удовольствие. Будьте внимательны- на солончаке есть высокий риск провалиться под соленую корку и измазаться в грязи. Обувь на выброс, но впечатление от поездки это не испортило) езжайте в кроксах, их хотя бы можно отмыть)

    Ездили с Алёной, остались очень довольны поездкой. Бархан потрясающей красоты, мягкий, тёплый и приятный на ощупьЕздили с Алёной, остались очень довольны поездкой. Бархан потрясающей красоты, мягкий, тёплый и приятный на ощупьЕздили с Алёной, остались очень довольны поездкой. Бархан потрясающей красоты, мягкий, тёплый и приятный на ощупьЕздили с Алёной, остались очень довольны поездкой. Бархан потрясающей красоты, мягкий, тёплый и приятный на ощупьЕздили с Алёной, остались очень довольны поездкой. Бархан потрясающей красоты, мягкий, тёплый и приятный на ощупьЕздили с Алёной, остались очень довольны поездкой. Бархан потрясающей красоты, мягкий, тёплый и приятный на ощупь
  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Замечательный и очень интересный тур. Классная с немного экстрим дорога. Супер гид Динара. Песок как пудра. На закате очень красиво. По пути заедет на соленое озеро. Не хуже Баскунчака! я ездила, знаю, что говорю.
  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
    Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Елена заинтересовала всех, даже подростков. Всё подробно и очень познавательно. Спасибо большое. Получили огромное удовольствие!
  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Большое спасибо Галине за увлекательную прогулку по Астрахани. Здорово, когда гид умеет подстроиться под интересы группы и вести экскурсию не
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    монотонно,а в диалоге с туристами. Подросток 13 лет, после 2 ух часов экскурсии с Галиной сказал, что готов был бы еще дольше слушать экскурсию🙃.

  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
    Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На Рождество»

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  1. Путешествие в Астраханскую пустыню
  2. Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
  3. Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Успенский Собор
  5. Набережная
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в сентябре 2024
Сейчас в Астрахани в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 9 950. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2024 год на рождество, 132 ⭐ отзыва, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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