Популярные экскурсии

Найдено 11 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Астрахани, цены от 7 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сарай Бату - Золотоордынское царство
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Посетите уникальный археологический комплекс Селитренное городище и окунитесь в атмосферу Золотой Орды, исследуя величие древнего города Сарай Бату
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 21 700 за всё до 2 чел.
Каспийская роза: Лотосовые поля
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лотосовым полям в дельте Волги с обедом и отдыхом
Цветущие лотосы в дельте Волги - незабываемое зрелище! Прогулка на лодках-бударках, обед с астраханской ухой и отдых на базе. Забронируйте сейчас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с июля по август
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 600 за всё до 2 чел.
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
3 отзыва
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Гора Богдо и озеро Баскунчак в Астрахани
Путешествие к горе Большое Богдо и озеру Баскунчак в Астрахани - это уникальная возможность насладиться природными красотами и узнать древние легенды
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
от 31 900 за всё до 2 чел.
Осетровая ферма - астраханская фишка
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Осетровая ферма - астраханская фишка
Узнайте, как выращивают осетров на одной из крупнейших ферм Астрахани. Вкусное знакомство с осетровыми
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 2 чел.
Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Традиции Курмангазы: Путешествие в сердце казахской культуры Астрахани
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по музейному комплексу Курмангазы, где живут традиции и история казахского народа
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 25 100 за всё до 2 чел.
Астрахань сквозь века
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань сквозь века: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогулка по центральным улицам и Белому городу подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны старинных зданий и памятников
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 9 800 за всё до 2 чел.
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по дельте Волги с посещением Астраханского заповедника
Погрузитесь в мир дикой природы дельты Волги, насладитесь живописными пейзажами и вкусной астраханской ухой. Индивидуальная экскурсия для всех
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 600 за всё до 2 чел.
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по храмам и соборам Астрахани
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Астрахани. Посетите православные храмы, католические церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 9 800 за всё до 2 чел.
Пешком по Астрахани
Пешая
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, пройдитесь по историческим местам и почувствуйте дух времени в компании опытного гида
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 200 за всё до 4 чел.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Путешествие в Астраханский биосферный заповедник - это уникальная возможность увидеть дельту Волги, насладиться красотой лотосов и наблюдать за редкими птицами
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 35 100 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 июля 2024
    Сарай Бату - Золотоордынское царство
    Экскурсия замечательная, город хоть и искусственно созданный, но позволяет получить представление о жизни татаро-монгол. Ящерицы, ослики, верблюды дополняют впечатление. Модно посмотреть на лотосы и пострелять из лука.
  • А
    Андрей
    28 апреля 2024
    Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
    Интересное место. Песок среди степей. Бегают ящерки и жучки. Были с утра. Народу еще не было. По дороге в полях цветущие маки. Отдых удался
  • Р
    Руфина
    7 ноября 2023
    Пешком по Астрахани
    Елена пошла навстречу нашим пожеланиям, скорректировала маршрут, подробно отвечала на вопросы, советовала по городским локациям: что ещё посмотреть, где вкусно поесть, прогуляться. Экскурсией довольны, рекомендуем
  • Е
    Елена
    15 сентября 2023
    Пешком по Астрахани
    Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.
  • В
    Владимир
    11 сентября 2023
    Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
    Прекрасный рассказ гида о храмах, людях и о городе
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2023
    Пешком по Астрахани
    Эускцрсия понравилась. Посмотрели все основные достопримечательности: Кремль, набередную, белый город, татаркий город, театп Оперы и балета. Экскурсовод Елена хопошо влвдеет своим ремеслом. Спасибо.
  • А
    Анна
    16 мая 2023
    Осетровая ферма - астраханская фишка
    Посетили с друзьями Осетровую ферму Астраханская фишка. Экскурсия очень понравилась! Рассказали о выращивании осетровых от икры до взрослых рыб. Посмотрели
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    рыб в садках. Издалека понаблюдали как забирают икру. После экскурсии пообедали в ресторане: вкусная уха, стейк из стерляди. Отличные положительные впечатления! Рекомендую!

  • Н
    Надежда
    10 мая 2023
    Гора Богдо и озеро Баскунчак
    Большое спасибо Инне и Александру! Отличный эскурсовод с креативным мышлением и навязчивой подачей материала! Александр водитель супер: 4 часа туда и обратно пролетели на одном мгновении! Приедем к Вам на Лотосы)
  • Н
    Надежда
    10 мая 2023
    Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
    Большое спасибо, Инне и Александру! Инна великолепный рассказчик, узнали много нового! Александр отличный водитель, ямки не почувствуешь! Погода подкачала, но у природы нет плохой погоды)
  • К
    Колосова
    9 ноября 2022
    Осетровая ферма - астраханская фишка
    Очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Сарай Бату - Золотоордынское царство
  2. Каспийская роза: Лотосовые поля
  3. Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
  4. Гора Богдо и озеро Баскунчак
  5. Осетровая ферма - астраханская фишка
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Успенский Собор
  5. Набережная
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2024
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