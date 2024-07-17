9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сарай Бату - Золотоордынское царство
Посетите уникальный археологический комплекс Селитренное городище и окунитесь в атмосферу Золотой Орды, исследуя величие древнего города Сарай Бату
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 21 700₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лотосовым полям в дельте Волги с обедом и отдыхом
Цветущие лотосы в дельте Волги - незабываемое зрелище! Прогулка на лодках-бударках, обед с астраханской ухой и отдых на базе. Забронируйте сейчас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с июля по август
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 600₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой брат: Путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Гора Богдо и озеро Баскунчак в Астрахани
Путешествие к горе Большое Богдо и озеру Баскунчак в Астрахани - это уникальная возможность насладиться природными красотами и узнать древние легенды
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
от 31 900₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Осетровая ферма - астраханская фишка
Узнайте, как выращивают осетров на одной из крупнейших ферм Астрахани. Вкусное знакомство с осетровыми
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Традиции Курмангазы: Путешествие в сердце казахской культуры Астрахани
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по музейному комплексу Курмангазы, где живут традиции и история казахского народа
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 25 100₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань сквозь века: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогулка по центральным улицам и Белому городу подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны старинных зданий и памятников
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 9 800₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по дельте Волги с посещением Астраханского заповедника
Погрузитесь в мир дикой природы дельты Волги, насладитесь живописными пейзажами и вкусной астраханской ухой. Индивидуальная экскурсия для всех
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 600₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по храмам и соборам Астрахани
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Астрахани. Посетите православные храмы, католические церкви, мусульманские мечети и еврейские синагоги
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 9 800₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, пройдитесь по историческим местам и почувствуйте дух времени в компании опытного гида
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Биосферный заповедник. Экологический туризм
Путешествие в Астраханский биосферный заповедник - это уникальная возможность увидеть дельту Волги, насладиться красотой лотосов и наблюдать за редкими птицами
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 35 100₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 июля 2024Экскурсия замечательная, город хоть и искусственно созданный, но позволяет получить представление о жизни татаро-монгол. Ящерицы, ослики, верблюды дополняют впечатление. Модно посмотреть на лотосы и пострелять из лука.
- ААндрей28 апреля 2024Интересное место. Песок среди степей. Бегают ящерки и жучки. Были с утра. Народу еще не было. По дороге в полях цветущие маки. Отдых удался
- РРуфина7 ноября 2023Елена пошла навстречу нашим пожеланиям, скорректировала маршрут, подробно отвечала на вопросы, советовала по городским локациям: что ещё посмотреть, где вкусно поесть, прогуляться. Экскурсией довольны, рекомендуем
- ЕЕлена15 сентября 2023Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.
- ВВладимир11 сентября 2023Прекрасный рассказ гида о храмах, людях и о городе
- ННаталья7 сентября 2023Эускцрсия понравилась. Посмотрели все основные достопримечательности: Кремль, набередную, белый город, татаркий город, театп Оперы и балета. Экскурсовод Елена хопошо влвдеет своим ремеслом. Спасибо.
- ААнна16 мая 2023Посетили с друзьями Осетровую ферму Астраханская фишка. Экскурсия очень понравилась! Рассказали о выращивании осетровых от икры до взрослых рыб. Посмотрели
- ННадежда10 мая 2023Большое спасибо Инне и Александру! Отличный эскурсовод с креативным мышлением и навязчивой подачей материала! Александр водитель супер: 4 часа туда и обратно пролетели на одном мгновении! Приедем к Вам на Лотосы)
- ННадежда10 мая 2023Большое спасибо, Инне и Александру! Инна великолепный рассказчик, узнали много нового! Александр отличный водитель, ямки не почувствуешь! Погода подкачала, но у природы нет плохой погоды)
- ККолосова9 ноября 2022Очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Популярные экскурсии»
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