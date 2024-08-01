Все – экскурсии в Астрахани

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Астрахани, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Астраханскую пустыню
На машине
74 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
9 950 за всё до 4 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
Пешая
43 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 12:00
6 авг в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
Пешая
240 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
8 авг в 16:00
9 авг в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
Пешая
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 14:00
6 авг в 10:00
6 900 за всё до 5 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: В кремле
11 авг в 14:00
16 авг в 14:00
2 300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    1 августа 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! 2 часа пешеходной экскурсии пролетели почти незаметно, но как много мы узнали об истории города,
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    его развитии, его повседневной жизни. Прошли-то, кажется, только Никольскую улицу, обогнули кремль и прогулялись по Советской улице - главной улице Белого города. Но останавливались почти перед каждым домом, узнавая об их архитекторах, владельцах, жильцах. Проникали в закрытые дворики и подъезды. И легко погружались в образ жизни Астраханских банкиров, купцов, рыбаков. Интересно было и нам, взрослым, и детям (подросткам 14 и 15 лет). Великолепное знание материала, грамотная подача и внимание к аудитории - всё это сработало безотказно: мы влюбились в Астрахань и в Ирину!

  • Е
    Елена
    1 августа 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Всё очень понравилось. Для первого знакомства с городом лучше не придумаешь. Благодарю!
  • А
    Алексей
    31 июля 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Очень интересная экскурсия, которая охватывает основные локации старого города, а также позволяет оценить скрытые от больших групп туристов места.
  • Д
    Дарья
    30 июля 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Все понравилось!
  • О
    Ольга
    30 июля 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    С учетом представленных экскурсий и интересов, нам эта экскурсия зашла: драйвово, не перегружено информацией, но очень красиво и атмосферно. Не
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    советую ехать на своей машине, если она с маленьким клирансом и не полноприводная (видели сэкономивших и засевших в песках в ночи). Дети и взрослые остались довольны очень. Почувствовали тонкую грань между степью и пустыней))) и как одно плавно перетекает в другое.

    С учетом представленных экскурсий и интересов, нам эта экскурсия зашла: драйвово, не перегружено информацией, но очень
  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Информативно, но безэмоционально.
  • Н
    Надежда
    25 июля 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Спасибо, за отличную экскурсию! Кто не ездил, обязательно это сделайте!
  • Т
    Татьяна
    23 июля 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Большое спасибо за экскурсию! Узнали много новых, интересных фактов! Отлично погуляли! Подача очень комфортная, а атмосфера теплая!
  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Большое спасибо Галине за увлекательную прогулку по Астрахани. Здорово, когда гид умеет подстроиться под интересы группы и вести экскурсию не
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    монотонно,а в диалоге с туристами. Подросток 13 лет, после 2 ух часов экскурсии с Галиной сказал, что готов был бы еще дольше слушать экскурсию🙃.

  • А
    Алёна
    23 июля 2024
    Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
    Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍
    Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Все»

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  4. Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
  5. Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Успенский Собор
  5. Набережная
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 300 до 9 950. Туристы уже оставили гидам 393 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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