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его развитии, его повседневной жизни. Прошли-то, кажется, только Никольскую улицу, обогнули кремль и прогулялись по Советской улице - главной улице Белого города. Но останавливались почти перед каждым домом, узнавая об их архитекторах, владельцах, жильцах. Проникали в закрытые дворики и подъезды. И легко погружались в образ жизни Астраханских банкиров, купцов, рыбаков. Интересно было и нам, взрослым, и детям (подросткам 14 и 15 лет). Великолепное знание материала, грамотная подача и внимание к аудитории - всё это сработало безотказно: мы влюбились в Астрахань и в Ирину!