5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
9 950₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 12:00
6 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
8 авг в 16:00
9 авг в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 14:00
6 авг в 10:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: В кремле
11 авг в 14:00
16 авг в 14:00
2 300₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила1 августа 2024Спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! 2 часа пешеходной экскурсии пролетели почти незаметно, но как много мы узнали об истории города,
- ЕЕлена1 августа 2024Всё очень понравилось. Для первого знакомства с городом лучше не придумаешь. Благодарю!
- ААлексей31 июля 2024Очень интересная экскурсия, которая охватывает основные локации старого города, а также позволяет оценить скрытые от больших групп туристов места.
- ДДарья30 июля 2024Все понравилось!
- ООльга30 июля 2024С учетом представленных экскурсий и интересов, нам эта экскурсия зашла: драйвово, не перегружено информацией, но очень красиво и атмосферно. Не
- ННаталья26 июля 2024Информативно, но безэмоционально.
- ННадежда25 июля 2024Спасибо, за отличную экскурсию! Кто не ездил, обязательно это сделайте!
- ТТатьяна23 июля 2024Большое спасибо за экскурсию! Узнали много новых, интересных фактов! Отлично погуляли! Подача очень комфортная, а атмосфера теплая!
- ССветлана23 июля 2024Большое спасибо Галине за увлекательную прогулку по Астрахани. Здорово, когда гид умеет подстроиться под интересы группы и вести экскурсию не
- ААлёна23 июля 2024Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 300 до 9 950. Туристы уже оставили гидам 393 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Астрахани на 2024 год по теме «Все», 393 ⭐ отзыва, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь