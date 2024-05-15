3 день

Сарай-Бату

Сегодня мы отправляемся в столицу Золотой Орды.

Сначала посещаем Селитренное городище – именно на этом месте находился город Сарай-Бату, сейчас здесь работают археологи.

Недалеко отсюда расположена современная реконструкция города – декорации, созданные для фильма Орда по точной копии раскопок. Отличное место для фотосессии.