Золотое кольцо Астрахани
Рассмотрим причудливые пейзажи с вершины Прикаспийской низменности, побываем в столице Золотой Орды и ощутим дух того времени.
А ещё узнаем, почему Астрахань называют «вратами народов» и сколько видов редких животных обитает в местном заповеднике.
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Программа тура по дням
Набережная Волги
Встреча туристов на ж/д вокзале г. Астрахань.
В первый день отправляемся на набережную Волги. Набережная длинная и широкая, с клумбами, деревьями и цветами. Вечером при подсветке гулять по ней – одно удовольствие.
Астраханский кремль
Посещаем Астраханский кремль – исторический центр города. Его строительство началось в 16 веке сразу после присоединения Астрахани к России.
В центре – кафедральный собор Успения Богородицы. Вокруг расположено несколько строений различного предназначения. Все это окружают мощные белокаменные стены с башнями и воротами.
Сарай-Бату
Сегодня мы отправляемся в столицу Золотой Орды.
Сначала посещаем Селитренное городище – именно на этом месте находился город Сарай-Бату, сейчас здесь работают археологи.
Недалеко отсюда расположена современная реконструкция города – декорации, созданные для фильма Орда по точной копии раскопок. Отличное место для фотосессии.
Астраханский заповедник
Отправляемся в Астраханский заповедник. Это дельта Волги, здесь река впадает в Каспийское море.
Настоящее царство птиц. Здесь есть пеликаны, лебеди, цапли, орланы и множество других пернатых. Их мы обязательно увидим.
Другое чудо – лотосовые поля. По ним можно пройти дорожкой или плыть на лодке. Пик цветения – в июле и августе.
Бархан «Большой Брат»
Недалеко от Астрахани есть пустыня. Самая настоящая, с золотистым песком и барханами, туда мы и отправимся.
По дороге посещаем остатки моря – соленые озера.
Самый большой бархан пустыни – это «Большой Брат». Подняться на него – одно удовольствие. Вокруг типичная флора и фауна, особенно интересно здесь весной, когда пустыня цветет.
Поездка на внедорожнике – и вы получаете настоящее наслаждение, мчась по пустыне.
Гора Богдо и озеро Баскунчак
Направляемся на гору Богдо. Ее высота всего 150 метров, но находится она ниже уровня моря, и виды с нее великолепны. Это священная вершина для калмыков.
Более того, гора «поет». В ней множество щелей, воронок, шахт, и под воздействием ветра они издают различные звуки. Рядом находится соленое озеро Баскунчак, в прошлом – место добычи соли.
Как и все соленые озера, оно периодически меняет цвет.
Исторические мечети. Окончание программы
Со времен Астраханского ханства в Астрахани исповедуется ислам.
Его наследием являются исторические мечети. Их народные названия – Белая, Черная, Зеленая, Голубая.
Самая известная из них – Белая – построена в 1775 году.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице «Астра», «7 Небо», «Azimut» или аналогичной (в зависимости от наличия свободных номеров). Размещение в двухместных номерах с удобствами.
Варианты проживания
Астра
Двухместное размещение. Во всех номерах установлен письменный стол. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душем и халатами. В числе стандартных удобств – кондиционер и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье.
7 Небо
Двухместные номера. В число удобств входит комфортабельное спальное место, кондиционер, фен, телевизор и собственная ванная комната. К услугам для гостей – бесплатный Wi-Fi, парковка на территории, прачечная.
Azimut
Размещение в двухместных номерах. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Переезды по маршруту
- Питание по программе тура
- Услуги гида
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе тура
- Посещение заповедников
- Джиппинг
- Что не входит
- Билеты до Астрахани и обратно
- Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы тура
- Питание вне программы тура
- Место начала и завершения?
- Приволжская железная дорога, станция Астрахань-1
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору