Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы

Групповой тур в Астрахани

Золотое кольцо Астрахани

Поплаваем по самым большим в мире полям лотосов, прокатимся на джипе по бархану.

Рассмотрим причудливые пейзажи с вершины Прикаспийской низменности, побываем в столице Золотой Орды и ощутим дух того времени.

А ещё узнаем, почему Астрахань называют «вратами народов» и сколько видов редких животных обитает в местном заповеднике.
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Золотое кольцо Астрахани. Кремль, пустыня и лотосы
Ближайшие даты:
15
мая
15
июн
15
июл
10
авг
20
авг

Что вас ожидает:

Самые большие лотосовые поля в мире
Самые большие лотосовые поля в мире
Местные акватории лотоса – самые большие на планете, по ним мы погуляем и поплаваем!
Знакомство с обитателями дельты Волги
Знакомство с обитателями дельты Волги
В Астраханском заповеднике мы понаблюдаем за редкими животными в их естественной среде
Путешествие в сердце Золотой Орды
Путешествие в сердце Золотой Орды
Отправимся в Сарай-Бату, где увидим развалины и современную реконструкцию города
«Поющая» гора и неземные пейзажи
«Поющая» гора и неземные пейзажи
Посетим соленое озеро Баскунчак и услышим музыку красной горы Богдо
Бархан «Большой Брат»: джиппинг по пустыне
Бархан «Большой Брат»: джиппинг по пустыне
Прокатимся на джипах по бродячим пескам барханов и дюн
Погружение в культуру жителей края
Погружение в культуру жителей края
Здесь одновременно есть все три мировые религии, и мы сможем приобщиться к ним

Программа тура по дням

1 день

Набережная Волги

Встреча туристов на ж/д вокзале г. Астрахань.

В первый день отправляемся на набережную Волги. Набережная длинная и широкая, с клумбами, деревьями и цветами. Вечером при подсветке гулять по ней – одно удовольствие.

Набережная ВолгиНабережная Волги
2 день

Астраханский кремль

Посещаем Астраханский кремль – исторический центр города. Его строительство началось в 16 веке сразу после присоединения Астрахани к России.

В центре – кафедральный собор Успения Богородицы. Вокруг расположено несколько строений различного предназначения. Все это окружают мощные белокаменные стены с башнями и воротами.

Астраханский кремль
3 день

Сарай-Бату

Сегодня мы отправляемся в столицу Золотой Орды.

Сначала посещаем Селитренное городище – именно на этом месте находился город Сарай-Бату, сейчас здесь работают археологи.

Недалеко отсюда расположена современная реконструкция города – декорации, созданные для фильма Орда по точной копии раскопок. Отличное место для фотосессии.

Сарай-Бату
4 день

Астраханский заповедник

Отправляемся в Астраханский заповедник. Это дельта Волги, здесь река впадает в Каспийское море.

Настоящее царство птиц. Здесь есть пеликаны, лебеди, цапли, орланы и множество других пернатых. Их мы обязательно увидим.

Другое чудо – лотосовые поля. По ним можно пройти дорожкой или плыть на лодке. Пик цветения – в июле и августе.

Астраханский заповедник
5 день

Бархан «Большой Брат»

Недалеко от Астрахани есть пустыня. Самая настоящая, с золотистым песком и барханами, туда мы и отправимся.

По дороге посещаем остатки моря – соленые озера.

Самый большой бархан пустыни – это «Большой Брат». Подняться на него – одно удовольствие. Вокруг типичная флора и фауна, особенно интересно здесь весной, когда пустыня цветет.

Поездка на внедорожнике – и вы получаете настоящее наслаждение, мчась по пустыне.

Бархан «Большой Брат»
6 день

Гора Богдо и озеро Баскунчак

Направляемся на гору Богдо. Ее высота всего 150 метров, но находится она ниже уровня моря, и виды с нее великолепны. Это священная вершина для калмыков.

Более того, гора «поет». В ней множество щелей, воронок, шахт, и под воздействием ветра они издают различные звуки. Рядом находится соленое озеро Баскунчак, в прошлом – место добычи соли.

Как и все соленые озера, оно периодически меняет цвет.

Гора Богдо и озеро Баскунчак
7 день

Исторические мечети. Окончание программы

Со времен Астраханского ханства в Астрахани исповедуется ислам.

Его наследием являются исторические мечети. Их народные названия – Белая, Черная, Зеленая, Голубая.

Самая известная из них – Белая – построена в 1775 году.

Исторические мечети. Окончание программы

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице «Астра», «7 Небо», «Azimut» или аналогичной (в зависимости от наличия свободных номеров). Размещение в двухместных номерах с удобствами.

Варианты проживания

Астра

6 ночей

Двухместное размещение. Во всех номерах установлен письменный стол. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душем и халатами. В числе стандартных удобств – кондиционер и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье.

АстраАстраАстра

7 Небо

6 ночей

Двухместные номера. В число удобств входит комфортабельное спальное место, кондиционер, фен, телевизор и собственная ванная комната. К услугам для гостей – бесплатный Wi-Fi, парковка на территории, прачечная.

7 Небо7 Небо7 Небо

Azimut

6 ночей

Размещение в двухместных номерах. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната.

AzimutAzimutAzimut

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Переезды по маршруту
  • Питание по программе тура
  • Услуги гида
  • Входные билеты на экскурсионные объекты по программе тура
  • Посещение заповедников
  • Джиппинг
Что не входит
  • Билеты до Астрахани и обратно
  • Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы тура
  • Питание вне программы тура
Место начала и завершения?
Приволжская железная дорога, станция Астрахань-1
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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