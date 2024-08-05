3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточные сказки Бахчисарая: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинному Бахчисараю с посещением ханского дворца, фонтанов и ремесленных мастерских. Узнайте истории о крымских ханах и местных традициях
Начало: Г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Бахчисараю: Ханский дворец, Салачик, Чуфут-Кале
Погрузитесь в атмосферу древнего Бахчисарая, столицы Крымского ханства. Посетите Ханский дворец, пещерный монастырь и попробуйте местные блюда
Начало: Бахчисарай Жд. вокзал (или автовокзал)
Расписание: Понедельник, вторник,среда,четверг,пятница,суббота с 9.
7 авг в 14:00
8 авг в 09:00
2 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в августе 2024
Сейчас в Бахчисарае в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Бахчисарае на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь