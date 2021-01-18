17 отзывов оставили туристы

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Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы

Поразиться истории региона и полюбить меланхоличную задумчивость бывшей столицы Крымского ханства

4.6
17 отзывов
Хасан
Хасан – Гид из Бахчисарая
В городе пяти веков и одном из самых поэтичных мест полуострова вы посетите пещерный комплекс Чуфут-Кале, где прикоснетесь к истории 📖 древних народов Крыма.

Осмотрите религиозные памятники и узнаете о давних традициях сосуществования разных конфессий.

А в старинном Девлет-Сарае услышите о периоде ханского правления и познакомитесь с шедеврами крымско-татарской архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 50004 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы

Что вас ожидает

Ханский дворец: с чего начался город 🏙️
Главная достопримечательность 🏛️ Бахчисарая — живописный дворец эпохи Крымского ханства, образцом для которого послужили великолепные стамбульские постройки. Вы узнаете об основании и предыстории строительства сооружения с его впечатляющим комплексом. О системе правления, важных темах и политических вопросах, которые здесь решались. О том, как с возникновением дворца начался путь самого города. А также о рассвете ханства и трагических событиях в истории 📖 полуострова.

Комплекс Девлет-Сарай
На территории комплекса вы увидите легендарный Фонтан ⛲ слез, воспетый Пушкиным. Я расскажу о Зынджырлы-медресе — одном из старейших учебных заведений не только в Крыму, но и на территории всей России и в странах СНГ. Поговорим о главной светской и духовной школе Крымского ханства и его научно-образовательной системе, об учёных и мыслителях, получивших всемирную славу, о поэтах и поэзии в турецко-мусульманском мире. Кроме того, вы познакомитесь с ансамблем старинных мечетей Хан-Джами и Тахталы-Джами.

Древние памятники пещерного Крыма
Вы побываете у Свято-Успенского мужского действующего монастыря, где услышите историю 📖 древней православной обители, сооруженной в Мариам-Дере, ущелье Святой Марии. И, конечно, прикоснетесь к давно ушедшим эпохам в пещерном городе Чуфут-Кале, где речь пойдет об аланах, караимах и других народах, населявших Крым, о мирной жизни и их взаимоотношениях, о толерантности различных конфессий и культурах, столь тесно соседствующих в нашем регионе.

🥘 У подножия Чуфут-Кале вы сможете поужинать и попробовать различные блюда национальной кухни 🥧, узнать о кулинарном искусстве и местных традициях.

📷 Мы никуда не будем спешить! Вы сможете в полной мере насладиться красивыми 🤩 местами и панорамами города, а также сделать прекрасные фотографии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 в Ханский дворец — 300 руб. /взрослого, 150 руб. /ребенка (от 16 до 18 лет), 200 руб. /пенсионера; крепость Чуфут-Кале — 300 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка, 250 руб. /пенсионера. Льготные билеты 🎫 продают по предъявлению подтверждающих документов.
  • Поездку можно организовать с трансфером из аэропорта или на комфортабельном минивэне для больших групп — подробности уточняйте при бронировании
  • Экскурсия ⛳ в Ханском дворце проводится только для групп от 15 человек местными экскурсоводами
  • Рекомендую надеть спортивную обувь (кроссовки или сандали)
  • По желанию мы можем подняться на джипах на вершину через смотровые площадки к крепости
Начало и место завершения
🚩 В удобном оговореннном месте
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы
Бахчисарай — дворец садов, или восточная сказка Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хасан
Хасан
Здравствуйте, дорогие мои гости! Добро пожаловать в жемчужину и котел народов Крыма! Меня зовут Хасан, я родился и вырос в родном Крыму. Очень люблю путешествовать и знакомиться с интересными людьми, а также знакомить гостей с интересными фактами истории, культуры, традиции, кухни и быта местных жителей полуострова. Люблю красивые места и панорамы этого чудесного уголка, буду рад их показать, вдохновить и влюбить в Крым :)
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17 отзывов оставили туристы

18 янв 2021
на данную экскурсию стоит ехать только в теплую погоду, нам не повезло - выпал снег и часть экскурсии нам просто пришлось пропустить, из 4 обозначенных часов экскурсия длилась 2 часа - только заезд на смотровые. Гид здорово управляет уазиком на бездорожье, и на этом его роль в проведении экскурсии, увы, заканчивается.
Хасан
Ответ гида:Благодарю Вас за отзыв и критику, так как оно помогает нам исправлять и совершенствоваться. Действительно тот день был не очень благоприятным с точки зрения комфортности и погоды. Извините что я лично не смог провести экскурсию, а поручил проведение приятелю. Видимо его навыки и опыт показались вам не достаточными... По теме времени и его количеству, у Вас была взята не полная сумма чем и обословливается услуга. И впредь мы знаем что природные условия, могут диктовать нам и Вам, плохое настроение и впечатление от путешествий. Желаю всем хорошего настроения и здоровья! До скорых встреч;)
4 дек 2020
Нам очень понравилось
5 ноя 2020
Все прекрасно! Незабываемые эмоции, трепетное отношение, мастера своего дела. Спасибо Хасану и Мустаффару.
Татьяна
1 ноя 2020
Хороший рассказчик, учитывает пожелания туристов, комфортный тепм прогулки.
27 окт 2020
Получили от экскурсии огромнейшее удовольствие и остались под большим впечатлением!!!Очень рекомендуем Хасана в качестве гида-узнали много интересных легенд и исторических фактов, а сколько прекрасных фото получилось ! Спасибо, Хасан, за доставленное удовольствие!
6 окт 2020
Отличная экскурсия! Прекрасно выстроенный маршрут Мы путешествовали из Ялты в Бахчисарай, организован трансфер, все четко и по расписанию. Сама программы была составлена максимально насыщено, с посещением горных смотровых и пещерного города. Рассказ Хасана был очень структурирован, много фактов и событий. Всем рекомендую воспользоваться услугами нашего замечательного гида. Хасан, большое спасибо за незабываемый день и море впечатлений.
6 окт 2020
Хасан отлично знает историю города, знает его жителей. Был внимателен к нашим просьбам и пожеланиям. Мы сделали массу фотографий самых захватывающих видов.
23 сен 2020
Хотелось оставить и наш положительный 💯отзыв об экскурсии проведённой Хасаном. В двух словах - было очень интересно и познавательно. Хасан показывал только нужные места (жена хотела смотреть везде и все) Хасан вёл целенаправленно в то место, которое представляло ценность для просмотра. Без гида эти места можно было бы запросто пройти и не увидеть. Желаем Хасану продолжать развивать и расширять своё недавно начатое дело, успехов и удачи. Хотим в след году с Хасаном побывать в Бисерном Храме, надеемся маршрут будет не менее интересный, чем по Старому городу!
17 сен 2020
Очень понравилась экскурсия, Хасан замечательно все рассказал не перегружая нас избыточной информацией. Советуем брать поездку на джипах, т. к. если забираться в пещерный город пешком по солнцепёке потом уже будет не до экскурсии))
15 сен 2020
Всё очень понравилось! Красиво, комфортно, интересно!
7 сен 2020
В целом впечатление неплохое, чувствуется эрудированность экскурсовода, но монотонно и заученно. Есть с кем сравнить...
Хасан
Ответ гида:Добрый день уважаемые друзья и гости города Бахчисарай! Спасибо большой за Ваш отзыв, Наталия! Но я не соглашусь с Вами и Вашей оценкой! Как мне показалось, Вы и ваша группа сами по себе были не очень заинтересованы и ни беседы, ни диалога не получилось связать с Вами. "Вы говорите заучено" - а как Вы предоставляете подачу исторических фактов истории и происхождения? Я учту критику, и буду стараться улучшить качество своих услуг. Желаю Вам всех благ и успехов! И добро пожаловать будущим гостям полуострова :)
28 авг 2020
Были всей семьей на экскурсии по Бахчисараю с гидом Хасаном. Остались в полном восторге. Хасан очень чуткий и внимательный, сразу понимает, что мы хотим, предугадывая даже наши желания. Показал нам красивейшие места, интересно обо всем рассказал, накормил в самых лучших кафе, проводил до такси в обратный путь, все время беспокоясь как мы, как доедем, не устали ли и т. д. Как будто нас встречал старый друг. Всем рекомендую эту экскурсию и Хасана в качестве гида.
23 авг 2020
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия по Бахчисараю! Узнали много интересных фактов, познакомились с историей Бахчисарая)) Советуем всем! Экскурсовод Хасан — интересный рассказчик, знаток своего дела; всегда готов пойти на встречу. Большое спасибо!
20 авг 2020
Это была волшебная экскурсия! Хасан, создал замечательную атмосферу восточного города: интересный и познавательный маршрут, красивые, вдохновляющие виды, восточные сладости и легенды.... Огромное спасибо! Рекомендую экскурсию с Хасаном.
13 авг 2020
Бахчисарай - это изумительный город! Здесь обязательно надо побывать. Гид, Хасан, оказался очень интересным и умным рассказчиком. Рекомендую всем.
Ещё 2 отзыва

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