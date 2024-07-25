6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точку Ольхона
Индивидуальная экскурсия на мыс Хобой подарит незабываемые впечатления. Узнайте легенды Байкала, полюбуйтесь природой и попробуйте бурятскую уху
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
3 300₽ за человека
1 час 10 минут
Групповая
Групповая вечерняя экскурсия на остров Чаек на Ольхоне - кормление чаек и виды с воды
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
7 авг в 19:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 июля 2024Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
- ННаталья16 июля 2024Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
- ООлеся16 июля 2024Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У
- ССухомлинова18 сентября 2022Получили огромное удовольствие от прогулки, с катера открываются замечательные виды. Чаек было немного, но тех, что были накормили. Была с ребёнком 5 лет, он тоже в восторге.
- ММарина21 августа 2022Организация экскурсии четкая, приятное общение с Галиной, сама экскурсия понравилась - лучше приходить заранее и садиться ближе к хвосту катера;)
- ТТатьяна30 июля 2022Были на экскурсии с детьми 4 и 8 лет, им особенно понравилась экскурсия, они вдоволь накормили наглых чаек, насмеялись. А нам понравились виды с озера, сам Байкал, это просто чудо, сказка, а какая чистая вода, даже на глубине.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Хужир»
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