Осенние экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Осенние экскурсии» на Байкале, цены от 11 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство с озером Байкал за 1 день
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Познавательный день на Байкале
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
скидка
5%
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
7 авг в 09:00
9 авг в 16:00
от 1320012 540 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
  • Н
    Наталия
    21 января 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
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    помогли мне по-другому взглянуть на город. Я волновалась перед своей, старой первой в жизни поездкой на Байкал, но Ксения чутко и уверенно провела меня по интересным достопримечательностям, с удовольствием обо всем подробно рассказала🤩👍 Особенный кайф - Ксения помогла исполнить мечту, провела к ровной площадке на ледяной глади озера, где мы с удовольствием покатались на коньках! (я брала свои). Так же с пониманием и участливо поснимала📸 Я жалею только об одном - что не забронировала себе экскурсию раньше, на начало путешествия 😮‍💨 приеду в следующий раз, исправлюсь!))

  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Познавательный день на Байкале
    Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
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    колоссальное количество фактов, легенд и сказаний. И это не было просто повествованием. Это практически всегда был диалог. Отвечая на наши вопросы, Наталья умело вплетала свои знания. Не спеша, она давала нам право выбора локаций, объясняя нюансы. Мы рекомендуем Наталью, как отличного эксперта своего дела!

  • С
    Светлана
    29 августа 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
  • М
    Мария
    6 февраля 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Осенние экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с озером Байкал за 1 день
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  3. Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Какие места ещё посмотреть на Байкале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Кобылья голова
  6. Мыс Саган-Хушун
  7. Мыс Хобой
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в августе 2024
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