Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки

Тур для любителей активных приключений

5
3 отзыва
Тур для любителей активных приключений.

Для тех, кто хочет и любит жить в палатке, сидеть вечерами у костра, а утром встречать рассвет на ближайшем мысе.

Вы прогуляетесь пешком по живописной таёжной тропе, пройдёте на байдарках вдоль берега Байкала и увидите Тажеранскую степь с её причудливыми пейзажами. Добро пожаловать в самый активный тур на Байкале. Тур проводится под индивидуальный запрос для готовых групп.
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Активный тур по Байкалу: треккинг и байдарки
Ближайшие даты:
23
июл
30
июл
06
авг

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Тажеранская степь – Бугульдейка – падь Курта

Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени.

В аэропорту вас встретит ваш лучший друг и путеводная звезда в этом туре – ваш гид.

Ближайшие несколько дней вас ждет множество приключений, активностей и подвигов.

На парковке вас уже ждёт команда Байкальских пиратов – опытных джиперов, которым не страшно любое бездорожье.

Скорее рассаживайтесь по машинам и в путь!

Здесь, в Сибири, всё по-другому.

Наше путешествие отличный повод откопать в себе достигатора и романтика, пещерного человека и исследователя.

Ну а для начала, вернемся к истокам освоения этих земель и научимся бурханить.

Для обряда от вас потребуется только честное чистое сердце, об остальном позаботится наша команда.

В посёлке Еланцы вас ждёт самое вкусное место на тракте – этно-кафе «Юрта».

В традиционном бурятском обеде, состоящем из горячих сочных бууз, прохладного нежного сагудая и наваристого бухлеора, прекрасно всё!

И вкус, и то, что можно есть руками, и полное отсутствие консервантов.

Закрепим результат горячим чаем на травах и снова в путь!

Сегодня у вас будет возможность столкнуться с настоящими приключениями – попробовать сначала засадить джип от всей души поглубже в грязь где-нибудь далеко от дорог и связи, а потом его из этой грязи добыть.

Ничто так не сплачивает команду, как дружное вытягивание, выкапывание, выталкивание машин из беды.

Ну а если не посадим – просто насладимся красотами!

После такого богатого на события и переезды дня, джипы увезут вас к берегу Байкала в районе поселка Бугульдейка.

В прошлом – это старинный бурятский улус, а в настоящем – отличное пристанище для кораблей, в котором можно спрятаться от сильных байкальских ветров.

Вечером испытанием станет тест на доверие.

Вам предстоит все ваши вещи, кроме тех, что лежат в легких рюкзаках за спиной, доверить нашему капитану тримарана.

Если полностью ему довериться, говорят, он будет следовать за вами следующие несколько дней и в итоге отдаст всё что было ему оставлено.

После целого дня в машине размяться перед ужином – то, что надо.

Небольшой променад вдоль живописного берега будет отличным завершением дневной программы.

Ваш путь на сегодня завершится в уютной бухте, где вас ожидает походный ужин и ночь под шепот Байкала.

Время в пути: 6 часов переездов на джипах, 1 час пешком (250 км на джипе по асфальтовой, грунтовой дороге и бездорожью, 3 км пешком по тропе).

Питание: обед (в кафе), ужин (походный).

Иркутск – Тажеранская степь – Бугульдейка – падь КуртаИркутск – Тажеранская степь – Бугульдейка – падь КуртаИркутск – Тажеранская степь – Бугульдейка – падь КуртаИркутск – Тажеранская степь – Бугульдейка – падь Курта
2 день
Падь Курта – мыс Красный Яр

После вкусного завтрака – рюкзаки за спины и, мурлыкая песенки – вперед по тропам.

Тропа на этом участке проста и подходит для людей почти любой физической подготовки.

Байкал вы будете видеть постоянно – тропа идёт возле самого берега, то спускаясь к нему, то поднимаясь повыше.

Сегодня вас опять ожидает ночевка под открытым небом.

Необходимо будет разбить лагерь и освоить или вспомнить премудрости готовки на костре!

Ваш гид с радостью поделится лайфхаками.

Петь песни у костра, поджаривать на палочках хлеб до румяной корочки, печь в костре картошку, смотреть, как улетают в темно-синее небо яркие искры.

И ни-ку-да не спешить.

Это ли не счастье?

Время в пути: 5 часов (15 км пешком).

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Падь Курта – мыс Красный ЯрПадь Курта – мыс Красный ЯрПадь Курта – мыс Красный ЯрПадь Курта – мыс Красный Яр
3 день
Мыс Красный Яр – Бухта Песочная

Доброе байкальское утро!

Вы, кружка кофе с утра и гамак – вот три составляющие шикарного утра!

После сборов выходим на тропу – она всё также прекрасна.

Наслаждайтесь отсутствием большого количества людей, слушайте шум байкальского моря, рассказывайте смешные истории, настраивайте каждую струнку своей души на байкальский лад – только расслабление и отдых, ради этого мы постарались сделать всё возможное.

Багаж по-прежнему под присмотром капитана катамарана.

А кроме рюкзаков на катамаране едет мобильная баня, которая сегодня придётся очень кстати.

Попариться в жаркой бане, выбежать босиком по гальке и окунуться в бодрящую байкальскую воду – такие моменты запоминаются умом и телом надолго.

Но для начала нужно набрать дров, натаскать воды и протопить баню!

Время в пути: 6 часов (около 12 км пешком).

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Мыс Красный Яр – Бухта ПесочнаяМыс Красный Яр – Бухта ПесочнаяМыс Красный Яр – Бухта ПесочнаяМыс Красный Яр – Бухта Песочная
4 день
Бухта Песочня – бухта Сухая

Доброго байкальского утра!

Сегодня будет день проверки на дружбу в вашей сложившейся команде.

Как пел Высоцкий: «друга в горы тяни, рискни».

Сегодня ваша команда преодолеет крутой подъем в гору, с многообещающим названием «Пыхтун».

Сначала тропа будет идти привычным маршрутом – вдоль берега.

Затем начнёт забираться на гору, а вы, соответственно, вслед за ней на эту же гору.

Подъём крут и следить необходимо не только за собой, но и за товарищами.

В таких условиях и проверяется крепость дружеского плеча.

Вы – команда, вы сможете!

Палаточный лагерь будет разбит в уютной бухте Сухой, а вечер пройдет за душевными разговорами под треск костра и шум волны.

Еще не поздно совершить одно из небольших, но незабываемых безумств – ночные купания в Байкале остаются в памяти навсегда!

Время в пути: 3 часа (около 7 км).

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Бухта Песочня – бухта СухаяБухта Песочня – бухта СухаяБухта Песочня – бухта СухаяБухта Песочня – бухта Сухая
5 день
Бухта Сухая – бухта Песчаная – Бухта Синичка

А почему в это утро нам не помедитировать?

Возьмите коврик, сядьте поудобнее, откройтесь Байкалу и слушайте его, внимайте.

И Байкал ответит вам тем же.

Сегодня пеший переход будет не длительным, и уже около обеда вы окажетесь на пляже одной из самых красивых бухт на Байкале – бухты Песчаной.

Наверняка вы её видели в рекламных буклетах и на просторах интернета – сотни кубометров песка, деревья на метровых ходулях, скалы и бирюзовая вода.

Вторую половину дня можно будет понежиться на пляже или сходить на прогулку на обзорную точку скалы Большая Колокольня, с которой открывается шикарный вид.

На склоне скалы Богатырь, делящей Бухту Песчаная пополам, стоит старая беседка.

Фотография в этой беседке есть у каждого жителя наших мест.

В ней обязательно нужно сфотографироваться, иначе не считается.

Вечером здесь часто бывают чемпионаты по волейболу среди отдыхающих и дискотеки.

Как насчет того, чтобы откопать в рюкзаке чистую футболку и наведаться на этот праздник жизни?

Не упустите свой шанс.

Время в пути: 4 часа (около 7 км).

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Бухта Сухая – бухта Песчаная – Бухта СиничкаБухта Сухая – бухта Песчаная – Бухта СиничкаБухта Сухая – бухта Песчаная – Бухта СиничкаБухта Сухая – бухта Песчаная – Бухта Синичка
6 день
Бухта Синичка – падь Еловка,

Пешая часть маршрута закончилась, ближайшие два дня вы будете бороздить просторы Батюшки Байкала, рассекая его волны на байдарке.

В целях безопасности и чтобы на байдарках не было нагромождения из рюкзаков и котелков, мы продолжаем доверять капитану катамарана свои вещи.

Для начала нужно собрать байдарку.

Потом научиться грести в тандеме с напарником.

Сегодня вечером вы почувствуете мышцы, о которых даже не подозревали.

Во время переходов, при условии хорошей погоды, вы сможете увидеть нерпу, которая то и дело будет выглядывать из воды.

У вас будет возможность исследовать прибрежные скалы и гроты, к которым не подойти по суше, а также обогнать дрейфующих на воде чаек

К вечеру вы прибудете к пади Еловка.

Наверняка, в этот вечер вы разбиваете лагерь уже одной левой или даже силой мысли!

Время в пути: 4-5 часов (21 км на байдарке).

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Бухта Синичка – падь Еловка,Бухта Синичка – падь Еловка,Бухта Синичка – падь Еловка,Бухта Синичка – падь Еловка,
7 день
Падь Еловка – Большое Голоустное – Иркутск

Сегодня последний день нашего путешествия по озеру-морю Байкал.

Мимо всё чаще снуют скоростные катера и корабли.

Поэтому возьмите от этого дня всё!.

После вчерашнего перехода может быть немного сложно, и ноют мышцы, но вы впитали в себя столько суперсилы от Байкала, что вам всё по плечу!

Сегодня необходимо успеть столько всего!

Искупаться в Байкале про запас, выровнять загар и обсудить всё самое важное со ставшими родными товарищами по путешествию!

Записать в память все запахи, запомнить прикосновения ветра и амплитуду волн.

Напиться чистейшей Байкальской воды.

Вы приближаетесь к посёлку Большое Голоустное, известному своими ветрами.

Приложите все силы, чтобы добраться до берега!

Прочувствуйте каждый гребок, то ощущение как сладко болят мышцы, как совсем не болит голова, внутри вас тонны добра и счастья.

Вот такие счастливые, загоревшие, с бесконечным количеством энергии вы скажете Байкалу «до свидания».

В посёлке Большое Голоустное вас встретит микроавтобус, который доставит вашу команду в гостиницу в Иркутске.

Вечером можно прогуляться по Иркутску, заново привыкая к цивилизации и людям вокруг, поужинать в каком-нибудь вкусном и уютном месте и пообещать вернуться за новыми приключениями!

Время в пути: 2 часа перехода на байдарках, 2 часа автомобильных переездов (7 км по воде на байдарке, 140 км по дороге).

Питание: завтрак – походная кухня, обед в кафе.

Падь Еловка – Большое Голоустное – ИркутскПадь Еловка – Большое Голоустное – ИркутскПадь Еловка – Большое Голоустное – ИркутскПадь Еловка – Большое Голоустное – Иркутск
8 день
Отъезд домой

После завтрака в гостинице, машина доставит вас в аэропорт.

Питание: завтрак в отеле.

Проживание

Тур предполагает ночевки в туристических палатках на 2-х, 3-х человек и в гостинице «Иркут», г. Иркутск (1 ночь), номер категории стандарт.

Тур проводится в индивидуальном формате для частной компании/семьи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:

при группе 698 800
при группе 887 000

Иное количество – по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Палаточный лагерь, по маршруту, 6 ночей, 2-х, 3-хместные палатки
  • Гостиница «Иркут», г. Иркутск, 1 ночь, двухместный номер категории стандарт
  • Услуги профессионального гида по Байкалу
  • Аренда 2-х, 3-хместных байдарок + водное снаряжение (вёсла, спасжилеты)
  • Питание по программе
  • Трансферы по программе
  • Аренда кемпингового снаряжения (палатки, спальники, карематы)
  • Рекреационные сборы Национального Парка
  • Джип-тур в Тажеранские степи, 1 день, посадка по 3-4 пассажира
  • Сопровождение катамараном на пешей части маршрута и во время водных переходов на байдарках
  • Мобильная баня (на пешей части маршрута и во время водных переходов на байдарках)
  • Аренда гамаков (на пешей части маршрута и во время водных переходов на байдарках)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Табачная и алкогольная продукция
  • Доплата за одноместное размещение
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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