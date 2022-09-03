Встреча в Иркутске (приехать/прилететь нужно до 9:00, трансфер будет из центра города и из аэропорта).
Выезжаем из Иркутска в посёлок Хужир – столицу острова Ольхон.
По пути будем проезжать по Тажеранским степям, пообедаем в кафе с национальной бурятской кухней, а затем остановимся на одной из турбаз.
Будем знакомиться, встречать закат на льду Байкала около легендарной скалы Шаманка и готовиться к нашему походу по льду Байкала!
В дороге около 6-7 часов на машине.
Встаем перед рассветом, быстро одеваемся и на внедорожных УАЗах – дальше дорога доступна только для них – отправляемся на мыс Хобой по льду.
В этом месте на рассвете практически не бывает людей, не ездят машины, и можно сполна насладиться атмосферой безлюдного Байкала.
Далее пешком по льду вдоль обрывистого северного берега Ольхона мы пойдем в падь Узуры, где расположена метеостанция.
По пути осмотрим живописные береговые скалы острова и необычные узоры озерного льда.
Каждый год здесь образуется очень красивый лед!
В Узурах поднимемся на скалу, что расположена над падью – посмотрим панораму ледового Байкала.
Из пади Узуры нас заберут УАЗы, и на них мы поднимемся к скульптуре Дух Байкала известного бурятского скульптора Даши Намдакова и на верхнюю часть мыса Хобой, которая обрывается отвесными скалами в Байкал более, чем на 100 м.
А затем вернемся в Хужир, по дороге обязательно проедем мимо каменного острова Харанцы, где иногда вода и лед со скалами образуют причудливые гроты.
В пути 12-15 км пешком и около 3-4 часов на машине.
Сегодняшний день мы посветим исследованию поселка Хужир и его окрестностей – можно сходить в Краеведческий музей, в порт, где есть заброшенный корабль, погулять по Сарайскому пляжу, который внесен в список наследия ЮНЕСКО, а также покататься на коньках, шипованных велосипедах по льду Байкала (да, да на самом деле это очень круто), на хивусе или на багги.
А вечером можно всем вместе отправиться в баню (оплачивается дополнительно)!
Такое удовольствие после жаркой парной вдыхать свежий морозный воздух!
С этого дня начнется пешая часть похода по льду вдоль западного берега острова Ольхон по Малому морю.
Будет красивый переход вдоль прибрежных скал острова Ольхон в поселок Ялга мимо ледовых гротов, пещер и наплесков.
В пути пешком около 15 км.
Сегодня предстоит очень длинный, но безумной красивый переход – мы обязательно остановимся у острова Огой – ведь именно здесь находится легендарная Священная буддийская Ступа, известная как ступа Просветления.
Она была установлена здесь по предсказанию тибетского ламы, и пройти к ней может любой желающий.
Наполнившись умиротворением, продолжим наш путь по льду Байкала.
В пути около 21 км.
Заглянем на мыс Кобылья голова, осмотрим живописные наледи на прибрежных скалах, познакомимся с драконом острова Огой.
К вечеру дойдем до поселка Сахюрта – последняя точка нашего похода по льду.
Вечером нас ждет прощальный ужин в уютном кафе.
В пути около 20 км.
Последний день на Байкале, наше путешествие подходит к концу – на комфортабельном микроавтобусе мы уже через 4-5 часов мы будем в Иркутске.
Уезжать/улетать можно после 19:00.
Маршрут может быть изменен из-за ледовой обстановки.
Дневной километраж указан приблизительно, он зависит от наличия торосов и трещи во льду.
Рекомендуем задержаться на пару дней в Иркутске, чтобы погулять по историческому центру города и съездить в поселок Листвянка на берегу Байкала. С удовольствием расскажем вам, как куда добраться и что посмотреть.
Тур предусматривает проживание на турбазах 2-х и 4-хместное размещение (приоритет в 2-местном размещении отдается парам). Санузлы бывают в номере, бывают на этаже, бывают в отдельностоящем теплом здании.
Одноместное размещение возможно при предварительном бронировании за дополнительную плату (обсуждается индивидуально).
Размещение на турбазе в поселке Сахюрта. 2-местное или 4-местное размещение с 1 или 2 кроватями, душ и туалет в номере.
Размещение в поселке Курма. 2-хместное размещение с 1 или 2 кроватями, душ и туалет в номере.
Размещение в поселке Ялга. 2-хместное в номерах и 4-хместное в юрте, кровати раздельные, теплый санузел в отдельно стоящем здании.
Размещение в поселке Хужир. 2-хместное и 4-хместное размещение, кровати раздельные, санузел на этаже.
Обязательное:
Необязательное:
Косметичка*:
* список носит рекомендательный характер
Личная аптечка:
Одежда:
Документы:
На турбазах выдаются полотенца, иногда они маленького размера, если нужно большое, лучше взять свое.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В 9:30 утра (по местному времени*) в первый день программы в хостеле Rolling Stones (ул. Сухэ-Батора, 17) и в 10:00 в аэропорту Иркутска.
Время встречи может быть изменено на более ранее, исходя из времени прибытия всех туристов.
Добраться до хостела от аэропорта и ж/д вокзала можно на общественном транспортом или такси.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
*В Иркутске часовой пояс +5 часов к Москве
Билеты на самолет в Иркутск рекомендуем брать с прилетом за 1 день до начала похода (чтобы избежать задержек из-за опоздания рейса или потери багажа). На поезд билеты можно брать с приездом до 7 утра по местному времени.
Уезжать/улетать обратно можно после 19:00 по-местному в последний день.
В случае опоздания ко времени встречи более чем на 1 час участником оплачивается ожидание трансфера 700 руб/час, но не более 3х часов. В случае опоздания более чем на 3 часа участник самостоятельно добирается до группы (мы окажем в этом максимальное содействие, но, к сожалению, за счет участника).
Нужно быть готовым к отрицательным температурам: -5-15 днем, -20-25 ночью.
Рекомендуем взять около 5000 рублей на дополнительные расходы, чтобы сделать знакомство с Байкалом еще более интересным и запоминающимся (прокат коньков/велосипедов, баня, местная рыба, сувениры).
В поселке Хужир есть банкомат сбербанка, но он не всегда работает и не всегда выдает наличные. Оплата картой доступна в некоторых кафе и магазинах, но не во всех. Если оплаты картой нет, то обычно разрешают сделать перевод через Сбербанк-онлайн. Полностью рассчитывать на возможность оплат по б/н не стоит.
Питание — включено в стоимость все, кроме Хужира — здесь питание по меню в кафе 7 раз.
Завтраки на турбазах — обычно каша или яичница.
Обеды на пешем переходе — суп в термосах (предоставляет клуб), бутерброды, сладкое к чаю.
Термос для чая необходимо иметь свой!
В случае, если у вас есть ограничения по питанию, важно сообщить их заранее через анкету участника!
Если информация по ограничениям по питанию не будет предоставлено, на месте инструктор не сможет вам помочь.
В поселке Хужир сотовая связь есть. В остальных местах не всегда. Лучше всего работают операторы Теле2 и МТС.
Рекомендуем разместиться в Иркутске в хостеле Rolling Stones (ул. Сухэ-Батора 17)
Крайне важно уделить особое внимание подбору теплой одежды и непромокаемой обуви для комфортного пребывания на морозе.
Большой плюс этого похода в том, что не нужно будет нести рюкзак на себе все время — на льду мы будем пользоваться санями-волокушами, что значительно облегчит нам жизнь. Но может понадобится переноска рюкзака, если будут переходы по суше (это зависит от ледовой обстановки).
В день участникам предстоит проходить от 12 до 25 километров.
Передвижение по льду безопасно и комфортно при наличии ледоступов/ледоходов (специальные прорезиненные накладки на обувь, продаются в магазинах медтехники, ортопедических товаров, на aliexpress).
Серьезных опасностей во время похода нет.
Перемещение по льду безопасно, его толщина в феврале-марте достигает 70-100 см и выдерживает несколько тонн. Важно соблюдать осторожность при осмотре ледовых гротов, рекомендуем не заходить в них во избежании обвала льда и сосулек.
Категорически запрещается подходить близко к трещинам во льду.