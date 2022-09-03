Активное путешествие по зимнему Байкалу

Приглашаем в вас в интереснейший поход по льду Байкала

5
3 отзыва
Приглашаем в вас в интереснейший поход по льду Байкала — благодаря уникальным особенностям озерной воды к началу весны лёд превращается в прекрасное произведение искусства – удивительно прозрачный, покрытый необычными узорами трещин, а наледи на скалах очень похожи на взбитые сливки – такие они белые и воздушные!
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Ближайшие даты:
10
фев
19
фев
27
фев
5
мар
13
мар

Что вас ожидает 🤩

Сочные буузы
Сочные буузы
Отведаем вкусные национальные блюда в бурятском кафе
Ступа Простветления
Ступа Простветления
Наполнимся умиротворением и энергией священного места
Незабываемые закаты Ольхона
Незабываемые закаты Ольхона
Ольхон славится сказочными закатами и рассветами – мы налюбуемся ими вдоволь
Ледяные пузырьки
Ледяные пузырьки
Таинственное явление – пузыри, образующиеся из-за поднимающегося со дна газа
Байкальский лед
Байкальский лед
Увидим одно из самых уникальных природных явлений – чистый и прозрачный лед Байкала
Покатушки на коньках или велосипедах
Покатушки на коньках или велосипедах
По желанию сможем покататься на коньках, шипованных велосипедах по льду Байкала или на багги

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тажеранские степи - посёлок Хужир

Встреча в Иркутске (приехать/прилететь нужно до 9:00, трансфер будет из центра города и из аэропорта).

Выезжаем из Иркутска в посёлок Хужир – столицу острова Ольхон.

По пути будем проезжать по Тажеранским степям, пообедаем в кафе с национальной бурятской кухней, а затем остановимся на одной из турбаз.

Будем знакомиться, встречать закат на льду Байкала около легендарной скалы Шаманка и готовиться к нашему походу по льду Байкала!

В дороге около 6-7 часов на машине.

Иркутск - Тажеранские степи - посёлок ХужирИркутск - Тажеранские степи - посёлок ХужирИркутск - Тажеранские степи - посёлок ХужирИркутск - Тажеранские степи - посёлок Хужир
2 день

Север острова Ольхон: Хужир - Узуры - мыс Хобой

Встаем перед рассветом, быстро одеваемся и на внедорожных УАЗах – дальше дорога доступна только для них – отправляемся на мыс Хобой по льду.

В этом месте на рассвете практически не бывает людей, не ездят машины, и можно сполна насладиться атмосферой безлюдного Байкала.

Далее пешком по льду вдоль обрывистого северного берега Ольхона мы пойдем в падь Узуры, где расположена метеостанция.

По пути осмотрим живописные береговые скалы острова и необычные узоры озерного льда.

Каждый год здесь образуется очень красивый лед!

В Узурах поднимемся на скалу, что расположена над падью – посмотрим панораму ледового Байкала.

Из пади Узуры нас заберут УАЗы, и на них мы поднимемся к скульптуре Дух Байкала известного бурятского скульптора Даши Намдакова и на верхнюю часть мыса Хобой, которая обрывается отвесными скалами в Байкал более, чем на 100 м.

А затем вернемся в Хужир, по дороге обязательно проедем мимо каменного острова Харанцы, где иногда вода и лед со скалами образуют причудливые гроты.

В пути 12-15 км пешком и около 3-4 часов на машине.

Север острова Ольхон: Хужир - Узуры - мыс ХобойСевер острова Ольхон: Хужир - Узуры - мыс ХобойСевер острова Ольхон: Хужир - Узуры - мыс ХобойСевер острова Ольхон: Хужир - Узуры - мыс Хобой
3 день

Хужир. Свободная программа по желанию

Сегодняшний день мы посветим исследованию поселка Хужир и его окрестностей – можно сходить в Краеведческий музей, в порт, где есть заброшенный корабль, погулять по Сарайскому пляжу, который внесен в список наследия ЮНЕСКО, а также покататься на коньках, шипованных велосипедах по льду Байкала (да, да на самом деле это очень круто), на хивусе или на багги.

А вечером можно всем вместе отправиться в баню (оплачивается дополнительно)!

Такое удовольствие после жаркой парной вдыхать свежий морозный воздух!

Хужир. Свободная программа по желаниюХужир. Свободная программа по желаниюХужир. Свободная программа по желаниюХужир. Свободная программа по желанию
4 день

Хужир - Ялга

С этого дня начнется пешая часть похода по льду вдоль западного берега острова Ольхон по Малому морю.

Будет красивый переход вдоль прибрежных скал острова Ольхон в поселок Ялга мимо ледовых гротов, пещер и наплесков.

В пути пешком около 15 км.

Хужир - ЯлгаХужир - ЯлгаХужир - ЯлгаХужир - Ялга
5 день

Ялга - Курма

Сегодня предстоит очень длинный, но безумной красивый переход – мы обязательно остановимся у острова Огой – ведь именно здесь находится легендарная Священная буддийская Ступа, известная как ступа Просветления.

Она была установлена здесь по предсказанию тибетского ламы, и пройти к ней может любой желающий.

Наполнившись умиротворением, продолжим наш путь по льду Байкала.

В пути около 21 км.

Ялга - КурмаЯлга - КурмаЯлга - КурмаЯлга - Курма
6 день

Курма - Сахюрта

Заглянем на мыс Кобылья голова, осмотрим живописные наледи на прибрежных скалах, познакомимся с драконом острова Огой.

К вечеру дойдем до поселка Сахюрта – последняя точка нашего похода по льду.

Вечером нас ждет прощальный ужин в уютном кафе.

В пути около 20 км.

Курма - СахюртаКурма - СахюртаКурма - СахюртаКурма - Сахюрта
7 день

Сахюрта - Иркутск

Последний день на Байкале, наше путешествие подходит к концу – на комфортабельном микроавтобусе мы уже через 4-5 часов мы будем в Иркутске.

Уезжать/улетать можно после 19:00.

Маршрут может быть изменен из-за ледовой обстановки.

Дневной километраж указан приблизительно, он зависит от наличия торосов и трещи во льду.

Рекомендуем задержаться на пару дней в Иркутске, чтобы погулять по историческому центру города и съездить в поселок Листвянка на берегу Байкала. С удовольствием расскажем вам, как куда добраться и что посмотреть.

Сахюрта - ИркутскСахюрта - ИркутскСахюрта - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах 2-х и 4-хместное размещение (приоритет в 2-местном размещении отдается парам). Санузлы бывают в номере, бывают на этаже, бывают в отдельностоящем теплом здании.

  • 1 ночь в поселке Сахюрта;
  • 1 ночь в поселке Курма;
  • 1 ночь в поселке Ялга;
  • 3 ночи в поселке Хужир.

Одноместное размещение возможно при предварительном бронировании за дополнительную плату (обсуждается индивидуально).

Варианты проживания

Турбаза в Сахюрте

1 ночь

Размещение на турбазе в поселке Сахюрта. 2-местное или 4-местное размещение с 1 или 2 кроватями, душ и туалет в номере.

Турбаза в Сахюрте

Турбаза Уюга

1 ночь

Размещение в поселке Курма. 2-хместное размещение с 1 или 2 кроватями, душ и туалет в номере.

Турбаза Уюга

Турбаза в Ялге

1 ночь

Размещение в поселке Ялга. 2-хместное в номерах и 4-хместное в юрте, кровати раздельные, теплый санузел в отдельно стоящем здании.

Турбаза в Ялге

Турбаза в Хужире

3 ночи

Размещение в поселке Хужир. 2-хместное и 4-хместное размещение, кровати раздельные, санузел на этаже.

Турбаза в Хужире

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация помощь организатора в орг. вопросах по желанию
  • Трансфер Иркутск – Хужир, Сахюрта – Иркутск, Хужир – Хобой, Узуры – Хужир
  • Пользование санями-волокушами для перевозки рюкзака
  • Проживание на тур. базах 6 ночей
  • Питание:
  • 1 день – обед
  • 2 день – обед
  • 4 день – обед, ужин
  • 5 день – завтрак, обед, ужин
  • 6 день – завтрак, обед, ужин
  • 7 день – завтрак, обед
  • Общественная аптечка
  • Услуги сертифицированного инструктора-проводника
  • Регистрация группы в МЧС
  • Оплата входных билетов на территорию нац. парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Ледоходы для комфортного передвижения по льду
  • Страховка для активного отдыха с опцией треккинг (запросите у менеджера или оформите самостоятельно)
  • Питание:
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак, ужин
  • 3 день – завтрак, обед, ужин
  • 4 день – завтрак
  • Расходы, связанные с непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорами) и желаниями туристов
  • Карманные расходы (баня, сувениры, рыба, прокат велосипедов/коньков в Хужире)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное:

  • термос для чая;
  • солнцезащитные очки/горнолыжная маска;
  • налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему;
  • сидушка (хоба/подпопник);
  • емкость для воды (пластиковая бутылка/фляжка);
  • рюкзак туристический для вещей;
  • ледоступы/ледоходы (на обувь, чтобы было не скользко, продаются в магазинах медтехники, ортопедических товаров, на aliexpress);

Необязательное:

  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор)
  • мобильный телефон с зарядкой
  • фотоаппарат
  • часы наручные.

Косметичка*:

  • Гигиеническая помада
  • Зубная щетка и паста
  • Крем солнцезащитный (spf 30)
  • Маленькие ножницы или кусачки для ногтей
  • Маленькое зеркало
  • Шампунь
  • Мыло
  • Расческа

* список носит рекомендательный характер

Личная аптечка:

  • индивидуальные препараты
  • наколенник (в случае, если у вас проблемы с коленями)

Одежда:

  • шапка;
  • штаны теплые (подойдут утепленные горнолыжные или сноубордические);
  • термобелье теплое (зимнее);
  • теплая флисовая кофта;
  • пуховик зимний/ горнолыжная или сноубордическая теплая куртка;
  • перчатки тонкие;
  • перчатки/варежки зимние (не шерстяные);
  • носки треккинговые теплые 2 пары;
  • купальник/плавки (если захотите в баню);
  • ботинки теплые (твердая подошва, фиксированный голенастоп) или же любые удобные;
  • теплые ботинки/валенки (чтобы было не холодно при -20-25 — это вечерние/ночные температуры);
  • тапочки для турбазы;
  • бафф (шарф);
  • балаклава.

Документы:

  • билеты или маршрутные квитанции;
  • гермомешок для документов;
  • деньги на дополнительные расходы;
  • копия паспорта РФ (или фото в телефоне);
  • паспорт РФ;
  • полис ОМС;
  • страховка для активного отдыха с опцией трекинг (запросите у менеджера или оформите самостоятельно).

На турбазах выдаются полотенца, иногда они маленького размера, если нужно большое, лучше взять свое.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где и во сколько начинается тур?

В 9:30 утра (по местному времени*) в первый день программы в хостеле Rolling Stones (ул. Сухэ-Батора, 17) и в 10:00 в аэропорту Иркутска.

Время встречи может быть изменено на более ранее, исходя из времени прибытия всех туристов.

Добраться до хостела от аэропорта и ж/д вокзала можно на общественном транспортом или такси.

Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

*В Иркутске часовой пояс +5 часов к Москве

На какое время лучше взять билеты до места начала тура и обратно?

Билеты на самолет в Иркутск рекомендуем брать с прилетом за 1 день до начала похода (чтобы избежать задержек из-за опоздания рейса или потери багажа). На поезд билеты можно брать с приездом до 7 утра по местному времени.

Уезжать/улетать обратно можно после 19:00 по-местному в последний день.

В случае опоздания ко времени встречи более чем на 1 час участником оплачивается ожидание трансфера 700 руб/час, но не более 3х часов. В случае опоздания более чем на 3 часа участник самостоятельно добирается до группы (мы окажем в этом максимальное содействие, но, к сожалению, за счет участника).

Какая будет погода?

Нужно быть готовым к отрицательным температурам: -5-15 днем, -20-25 ночью.

Сколько денег взять с собой?

Рекомендуем взять около 5000 рублей на дополнительные расходы, чтобы сделать знакомство с Байкалом еще более интересным и запоминающимся (прокат коньков/велосипедов, баня, местная рыба, сувениры).
В поселке Хужир есть банкомат сбербанка, но он не всегда работает и не всегда выдает наличные. Оплата картой доступна в некоторых кафе и магазинах, но не во всех. Если оплаты картой нет, то обычно разрешают сделать перевод через Сбербанк-онлайн. Полностью рассчитывать на возможность оплат по б/н не стоит.

Как организовано питание в туре?

Питание — включено в стоимость все, кроме Хужира — здесь питание по меню в кафе 7 раз.

Завтраки на турбазах — обычно каша или яичница.

Обеды на пешем переходе — суп в термосах (предоставляет клуб), бутерброды, сладкое к чаю.

Термос для чая необходимо иметь свой!

В случае, если у вас есть ограничения по питанию, важно сообщить их заранее через анкету участника!

Если информация по ограничениям по питанию не будет предоставлено, на месте инструктор не сможет вам помочь.

Какая сотовая связь лучше?

В поселке Хужир сотовая связь есть. В остальных местах не всегда. Лучше всего работают операторы Теле2 и МТС.

Где можно остановиться до и после тура?

Рекомендуем разместиться в Иркутске в хостеле Rolling Stones (ул. Сухэ-Батора 17)

Какие особенности маршрута?

Крайне важно уделить особое внимание подбору теплой одежды и непромокаемой обуви для комфортного пребывания на морозе.

Большой плюс этого похода в том, что не нужно будет нести рюкзак на себе все время — на льду мы будем пользоваться санями-волокушами, что значительно облегчит нам жизнь. Но может понадобится переноска рюкзака, если будут переходы по суше (это зависит от ледовой обстановки).

В день участникам предстоит проходить от 12 до 25 километров.

Передвижение по льду безопасно и комфортно при наличии ледоступов/ледоходов (специальные прорезиненные накладки на обувь, продаются в магазинах медтехники, ортопедических товаров, на aliexpress).

Серьезных опасностей во время похода нет.

Перемещение по льду безопасно, его толщина в феврале-марте достигает 70-100 см и выдерживает несколько тонн. Важно соблюдать осторожность при осмотре ледовых гротов, рекомендуем не заходить в них во избежании обвала льда и сосулек.

Категорически запрещается подходить близко к трещинам во льду.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
3 сен 2022
Гиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!
С
19 авг 2022
Организация тура на хорошем уровне. Все на уровне ожиданий. Гидам спасибо за организацию и поддержку
Е
6 авг 2022
Спасибо организатору, всем довольна
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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