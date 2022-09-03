1 день

Иркутск - Тажеранские степи - посёлок Хужир

Встреча в Иркутске (приехать/прилететь нужно до 9:00, трансфер будет из центра города и из аэропорта).

Выезжаем из Иркутска в посёлок Хужир – столицу острова Ольхон.

По пути будем проезжать по Тажеранским степям, пообедаем в кафе с национальной бурятской кухней, а затем остановимся на одной из турбаз.

Будем знакомиться, встречать закат на льду Байкала около легендарной скалы Шаманка и готовиться к нашему походу по льду Байкала!

В дороге около 6-7 часов на машине.