Что вас ожидает:

Туры в Бурятию и на Байкал обязательно включают в себя посещение дацанов — культовых сооружений, характерных для буддийской религии. Здания очень красивы и самобытны, некоторые из них напоминают тайские пагоды. Зимние экскурсионные туры по Бурятии также подарят нам захватывающие катания по заледеневшему Байкалу. Подобное катание на надёжных УАЗах абсолютно безопасно, потому что байкальский лёд по крепости похож на алмаз. На УАЗиках мы посетим сказочные ледовые пещеры, бриллиантовые гроты и искрящиеся торосы. Кроме того, предполагаются туры по святым местам Бурятии — мы увидим дворец Богини Янжима, расположенный в окружении гор. И, конечно, в путешествии погуляем по городу Улан-Удэ — столице Бурятии. Это очень красивый населённый пункт со своей историей и культурой. Во время экскурсии обязательно попробуем шедевры местной кухни!

День 1

Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по городу Улан-Удэ

Зимний тур в Бурятию начинается с осмотра весьма любопытной достопримечательности страны — Иволгинского дацана. Это эффектный буддийский монастырь с зеленой крышей, устремленной в небо. Возле него стоят белоснежные ступы, которые поблескивают на солнце своими золотыми орнаментами. Первое ощущение, когда видишь такую красоту — что ты оказался на Тибете! Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана.

Следующим пунктом тура станет ступа Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов. Высота ступы 9 м, её украшает традиционный соёмбо — символ вечности. Считается, что сооружение — настоящий концентратор божественной энергии, поэтому, если задумать заветное желание, оно обязательно исполнится. Зимний тур в Бурятию продолжится прогулкой по старинной части города Улан-Удэ. Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой. Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие — самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы. Первый день завершён, но сразу становится понятно, что тур в Бурятию зимой никого не оставит равнодушным!

День 2

Этнографический музей народов Забайкалья, перевал Пыхта, камень Черепаха, Баргузинский залив, с. Максимиха

Сегодня наша цель — Баргузинский залив и село Максимиха. По пути к этим местам обязательно посмотрим местные достопримечательности: посетим этнографический музей народов Забайкалья, поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха. Кроме того, этот день тура ознаменован первым выходом на байкальский лёд, который мы будем фотографировать — таких снимков вы не отыщете нигде! Этнографический музей народов Забайкалья находится в посёлке Верхняя Берёзовка. Это огромный парковый комплекс, а не просто скромные залы с экспонатами. Особенность музея состоит в том, что практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами.

Перевал Пыхта хребта Улан-Бургасы — своеобразная кухня погоды в Бурятии. Программа зимнего тура не могла проигнорировать это знаковое место. Здесь находится несколько святых мест, отмеченных разноцветными лентами на деревьях и различных столбиках. Следующий пункт зимнего тура в Бурятию — это неспешное любование камнем, издалека очень похожим на огромную черепаху. Для этого отправимся на северную окраину деревеньки Турка. Черепаха стоит в воде Байкала, в нескольких метрах от берега, и ходят слухи, что во время полнолуния рептилия оживает. Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в селе Максимиха.

Затем отправимся на лёд Байкала, чтобы хорошенько рассмотреть это чудо природы. Зимний кокон огромного озера неповторим и прекрасен — таких узоров вы не найдёте ни на одной картине мира! Тур по Бурятии подарит Вам потрясающие снимки льда.

День 3

Баргузинский залив. Прогулка по льду и по бухтам возле п. Максимиха, экопарк «Светлая поляна»

Зимняя экскурсия по Байкалу продолжается. Сегодня исследуем окрестности села Максимиха, находящегося на побережье Баргузинского залива. Это самая большая бухта бурятского озера. Баргузинский залив интересен не только в ракурсе летнего отдыха — прекрасен он и зимой. С юга и севера расположены гористые берега — именно они щедро обрастают ледяными пещерами, на которые мы пойдем полюбоваться. Поэтому девиз этого дня тура — даёшь лёд и сосульки!

В селе Максимиха также посетим экопарк «Светлая поляна». Комплекс размещается под открытым небом и наполнен нарядными деревянными теремами в русском стиле. Мы ведь хотим поближе познакомиться с бытом бурятов? Тогда идём смотреть на терема. Также в экопарке можно увидеть картины российского художника Шелковникова, посвященные Сибири и Байкалу.

День 4

Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый

В каждом нашем туре есть день с эдакой вишенкой на торте. Сегодня тот самый день! Почти весь зимний тур в Бурятию проходит в черте Забайкальского национального парка. Эта территория очень живописна, поэтому ее тщательно оберегают! В этот день полюбуемся на Святой Нос — крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны — Чивыркуйский.

Чивыркуйский залив — это второй по величине залив великого озера Байкал. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1, 5-2 м. Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать уникальные фотографии.

Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию. В нём-то мы и искупаемся. Этот источник помогает улучшить иммунную систему и здорово бодрит. А потом, это ведь зимний тур — пока вы наслаждаетесь тёплой, целебной водой, вокруг лежат царственные снега и драгоценными сапфирами сверкают льды. Разве не романтично?

День 5

Экотропа во дворец богини Янжима

В этот день зимнего тура по Бурятии мы будем много ходить и дышать целебным горным воздухом. Отправляемся ко дворцу богини Янжима. Дацан Янжимы расположился у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча». Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет. Божество Янжима считается ответственной за рождение детей, поэтому возле храма множество детских игрушек, колыбелек, ленточек и прочих атрибутов. Сюда очень часто приходят туристы, которые мечтают, чтобы в их семье появились детишки.

Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне. К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, пройти по ней можно в любую погоду, поскольку дорога обустроена и покрыта деревянным настилом. Возле валуна с ликом богини, по уверениям многих туристов, чувствуется неудержимая энергетика. Поэтому здесь можно загадывать желания и исполнять мечты, предварительно пройдя по священному кругу — гороо.

День 6

Тропа «Семь холмов», озеро Духовое

Продолжаем исследовать любопытные окрестности Байкала! Текущий день зимнего тура по Бурятии посвятим замёрзшему озеру Духовое и прогулке по тропе Семи холмов. Сегодня пройдем вдоль береговой линии озера Байкал, а затем окунемся в заснеженные лесные чащи. По лесной тропе поднимемся на смотровую площадку, откуда видны семь вершин Баргузинского хребта. Следующая достопримечательность зимнего тура — озеро под названием Духовое. Водоем находится в 6 км от деревни Максимиха и зимой полностью замерзает. Лесное озеро весьма красиво — его окружают густые заросли, которые здорово смотрятся на фоне жемчужного льда.

День 7

Прощание с Байкалом, переезд в Улан-Удэ

С утра еще разок выйдем на лёд и попрощаемся с Байкалом. По льду озера можно покатать монетку, чтобы снова вернуться в эти удивительные места!