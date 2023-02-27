Байкал на Трэколах

5
1 отзыв
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Байкал на Трэколах
Байкал на Трэколах
Байкал на Трэколах
Байкал на Трэколах
Байкал на Трэколах
Байкал на Трэколах

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Кобылья голова
  • Мыс Хоргой (пещера)
  • Мыс Бурхан (Хужир)
  • Остров Огой, мыс Дракон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

📍 Зима – время того самого байкальского льда невероятной красоты.
приглашаем в настоящее приключение на трэколах по льду байкала.
увидеть разнообразный лед, хрустальные гроты и пещеры, прокатиться на коньках, сделать тысячу фотографий и просто классно провести день)

Ответы на вопросы

Что входит
  • 🔸транспорт в обе стороны
  • 🔸экскурсия на трэколе
  • 🔸экологические сборы
  • Услуги гида
  • Обед-пикник с горячей ухой
  • Сюрпризы от организаторов
Что не входит
  • Перекус с собой
  • Аренда коньков
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск, ул. Ленина, д. 14Б, парковка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: перекус
  • Теплую одежду
  • Коньки
  • Powerbank
  • Наличные деньги
  • Хорошее настроение

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
27 фев 2023
Всё очень понравилось. Погода была ясная, солнечная. Нас сначала привезли на красивый прозрачный лёд. Далее возили по разным местам Байкала. Гид рассказывал интересные истории. Вообщем было весело и интересно. Спасибо.

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