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Описание
📍 Зима – время того самого байкальского льда невероятной красоты.
приглашаем в настоящее приключение на трэколах по льду байкала.
увидеть разнообразный лед, хрустальные гроты и пещеры, прокатиться на коньках, сделать тысячу фотографий и просто классно провести день)
Ответы на вопросы
Что входит
🔸транспорт в обе стороны
🔸экскурсия на трэколе
🔸экологические сборы
Услуги гида
Обед-пикник с горячей ухой
Сюрпризы от организаторов
Что не входит
Перекус с собой
Аренда коньков
Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск, ул. Ленина, д. 14Б, парковка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Необходимо взять с собой: перекус
Теплую одежду
Коньки
Powerbank
Наличные деньги
Хорошее настроение
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина Гурьянова
27 фев 2023
Всё очень понравилось. Погода была ясная, солнечная. Нас сначала привезли на красивый прозрачный лёд. Далее возили по разным местам Байкала. Гид рассказывал интересные истории. Вообщем было весело и интересно. Спасибо.
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