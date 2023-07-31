1 день

Обзорная экскурсия по Листвянке. Тальцы. Музей Байкала

Прибытие в Иркутск.

Встреча с гидом.

Дорога идет по живописному Байкальскому тракту.

Цель – поселок Листвянка, расположенный вдоль кромки Байкала в 69 км от Иркутска.

Это самое близкое от города место, где можно увидеть Байкал.

По пути вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы".

" Тальцы" – архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете в Листвянку.

По пути вы увидите легендарный Шаман-Камень, посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

После экскурсии вы вернетесь в Иркутск.

Включено: проживание, групповой трансфер, экскурсия, гид.