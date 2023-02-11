О том, насколько Байкал уникален и фантастичен можно писать бесконечно.



Но зимой у него есть особенность, которую не встретишь больше нигде на земле — прозрачный лед с бирюзовым оттенком. Байкал превращается в самый большой каток на планете, площадью с Бельгию. Замерзает он практически полностью, за исключением небольшого участка, где в него впадает Ангара. Лед Байкала настолько прочен, что по нему спокойно ездят внедорожники.