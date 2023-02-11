Байкал зимой

О том, насколько Байкал уникален и фантастичен можно писать бесконечно

О том, насколько Байкал уникален и фантастичен можно писать бесконечно.

Но зимой у него есть особенность, которую не встретишь больше нигде на земле — прозрачный лед с бирюзовым оттенком. Байкал превращается в самый большой каток на планете, площадью с Бельгию. Замерзает он практически полностью, за исключением небольшого участка, где в него впадает Ангара. Лед Байкала настолько прочен, что по нему спокойно ездят внедорожники.
Байкал зимой
Байкал зимой
Байкал зимой
Байкал зимой
Байкал зимой
Байкал зимой

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Скала Три брата
  • Ледяные гроты, наплески
  • Мыс Кобылья голова
  • Озеро Сердце
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наша программа:

  • 1 день.
  • 09:30 встреча в эропорту Иркутска и переезд на остров Ольхон в составе группы.
  • Прибытие на турбазу, размещение, ужин.
  • Питание: ужин.
  • 2 день.
  • Завтрак на турбазе. Поездка в составе группы на УАЗах на север Ольхона, главные достопримечательности острова: мыс Хобой, скала Три брата, ледяные гроты, наплески. Обед-пикник. Возвращение на турбазу, ужин.
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • 3 день.
  • Завтрак на турбазе. Поездка в составе группы на УАЗах в южную часть острова. Самые живописные места: мыс Кобылья голова, озеро Сердце, смотровая площадка и другие. Обед-пикник. Возвращение на турбазу, ужин.
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
  • 4 день.
  • Завтрак на турбазе. Выселение и отправление в Иркутск в составе группы. Прибытие в Иркутск, размещение в отеле.
  • Питание: завтрак.
  • 5 день.
  • Завтрак в отеле. Выселение и проводы в аэропорт Иркутска.
  • Питание: завтрак.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в благоустроенных номерах
  • Питание по программе
  • Трансферы и экскурсии с входными билетами по программе
  • Рекреационные сборы и посещение национальных парков
Что не входит
  • Перелет в Иркутск и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
664003, Иркутская обл. , Иркутск, ул. Чехова, 22
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • В стоимость туров не включен проезд до Иркутска и обратно
  • Его нужно бронировать отдельно. Группа может выбрать проезд на рейсовом поезде или авиаперелет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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