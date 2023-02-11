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Описание
Наша программа:
1 день.
09:30 встреча в эропорту Иркутска и переезд на остров Ольхон в составе группы.
Прибытие на турбазу, размещение, ужин.
Питание: ужин.
2 день.
Завтрак на турбазе. Поездка в составе группы на УАЗах на север Ольхона, главные достопримечательности острова: мыс Хобой, скала Три брата, ледяные гроты, наплески. Обед-пикник. Возвращение на турбазу, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
3 день.
Завтрак на турбазе. Поездка в составе группы на УАЗах в южную часть острова. Самые живописные места: мыс Кобылья голова, озеро Сердце, смотровая площадка и другие. Обед-пикник. Возвращение на турбазу, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
4 день.
Завтрак на турбазе. Выселение и отправление в Иркутск в составе группы. Прибытие в Иркутск, размещение в отеле.
Питание: завтрак.
5 день.
Завтрак в отеле. Выселение и проводы в аэропорт Иркутска.
Питание: завтрак.
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание в благоустроенных номерах
Питание по программе
Трансферы и экскурсии с входными билетами по программе
Рекреационные сборы и посещение национальных парков
Что не входит
Перелет в Иркутск и обратно
Питание, не включенное в тур
Личные расходы
Место начала и завершения?
664003, Иркутская обл. , Иркутск, ул. Чехова, 22
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
В стоимость туров не включен проезд до Иркутска и обратно
Его нужно бронировать отдельно. Группа может выбрать проезд на рейсовом поезде или авиаперелет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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