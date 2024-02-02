Мы проведем три дня среди зимних просторов древнейшего горного массива на планете — Хамар-Дабан.
Совершим восхождение к пику Черского, прогуляемся по окрестностям и отдохнем у необычного озера в форме сердца.
Совершим восхождение к пику Черского, прогуляемся по окрестностям и отдохнем у необычного озера в форме сердца.
Ближайшие даты:
2
фев
фев
Что вас ожидает:
- Хамар-Дабан
- Пик Черского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что Вас ждет Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, образующий целую горную страну на юге Байкала. Здесь, на Комаринском хребте, расположена высочайшая точка массива — пик Черского, откуда открывается вид на просторы Байкала и вершины Саянских гор. Горное озеро, ледяной водопад витиеватые тропы — все это мы успеем преодолеть за три дня путешествия. Этот тур точно придется по вкусу настоящим искателям приключений! Важно знать Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- теплую одежду;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути. Обратите внимание: время программы примерное и может меняться, если это необходимо организаторам.
Даты тура обговариваются по заявкам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча туристов
- Трансфер
- Проживание на турбазе
- Сопровождение гида-проводника
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Что не входит
- Личные расходы экскурсанта
- Страховка от несчастных случаев
- Место начала и завершения?
- Гостиница Ангара, Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Даты тура обговариваются по заявкамЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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